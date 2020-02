Petr Mandík: Vznikaly podle úspěšných filmů či knih. Dnes (kyber)hry inspirují naopak

reklama

Ze dvou největších obchodů s mobilními aplikacemi si lidé ročně stáhnou na 40 miliard kopií her a velikost trhu s počítačovým hraním se blíží ke 150 miliardám dolarů. Podle počítačových her dnes vznikají filmy i knihy...

Sbírají běžné i magické předměty

Díky počítačovým a mobilním hrám se člověk může stát takřka kýmkoli: pilotem letadla, moderním vojákem, bojovníkem starobylé říše, starým čarodějem nebo třeba mladou čarodějkou. Existuje také nepřeberné množství druhů her – od čistě logických přes strategické až po takzvané střílečky či příběhové dobrodružné adventury. V jedněch hráči skládají geometrické obrazce, v dalších plánují útok na soupeře, ve třetích střílejí po všem, co se hýbe, a v jiných zase sledují dobrodružný příběh, sbírají běžné i magické předměty a s jejich pomocí ve hře postupují dál a dál. Je tedy omylem házet všechny hry do jednoho pytle s velkým červeným nápisem „ohlupující zábava“.

Při esportu utrpí jen vaše plotýnky

Digitální hry znamenají pro světovou ekonomiku nezanedbatelné příjmy. Už před dvěma lety se v nich podle analýzy společnosti GlobalData točilo 131 miliard amerických dolarů. Za pět let už by to mělo být 305 miliard. Mnohá studia vyvíjející hry jsou sice na hraně přežití, ale finance v oblasti her dnes zdaleka netečou jen k výrobcům a k prodejcům her. Hraní digitálních her se stalo sportem, nebo, přesněji, esportem (elektronickým sportem) a tak, stejně jako mnozí sledují utkání svých oblíbených fotbalových klubů, sledují jiní klání hráčů počítačových her nebo to, jak hrají jejich oblíbení youtubeři. A nechybějí zde pochopitelně ani bohatí sponzoři.

Zpoza zrcadla do polepšovny

Zpočátku tomu bylo spíše naopak: Podle úspěšných filmů či knih vznikaly počítačové hry. Dnes se lze setkat s knihami a filmy, které vznikly na motivy úspěšných mobilních či počítačových her. Zářným příkladem je slavný titul Angry Birds, který se dočkal nejen řady pokračování, ale v roce 2016 i snímku Angry Birds ve filmu. Nejde ale zdaleka o jediný případ, existují jich desítky. Mezi ty známější patří třeba Super Mario Bros., Mortal Kombat, Alone in the Dark nebo Lara Croft: Tomb Raider. I knih založených na hrách již vzniklo několik desítek, z těch známějších zmiňme například řady Warcraft nebo Unreal a opět i Tomb Raider. Podle populární české hry Alice a polepšovna pro čarodějky, kterou si stáhlo více než 1,6 milionu lidí z celého světa, pak vznikla nedávno vydaná kniha Polepšovna pro čarodějky.

Kyberolympionika nikdy neodhadnete

Hry ani zdaleka nehraje jen mladší generace, k jejich popularitě mezi všemi věkovými kategoriemi podle analytiků zřejmě přispělo především rozšíření mobilních telefonů. S nimi se totiž lidem do rukou dostalo zařízení, na němž mohou hrát kdykoli a kdekoli i časově nenáročné druhy her, jimiž si ukrátí třeba čekání na tramvaj nebo jízdu do práce. Zkušenosti ukazují, že lze jen těžko odhadnout, kdo hraje jaké hry. Třeba již zmíněnou dobrodružnou hru Alice a polepšovna pro čarodějky hrají nejen dívky, které by na to zřejmě leckdo tipoval, ale také dospělí či senioři a seniorky, a to z celého světa.

Kdo vyvíjí, nezlobí

Česko je již řadu let doslova líhní vývojářů her. Vznikla tu řada slavných titulů, které si získaly pozornost po celém světě. Z těch starších jsou to třeba Operace Flashpoint nebo Mafia, z novějších pak Kingdom Come: Deliverance, Machinarium nebo Beat Saber. Poslední zmiňovaná hra je zajímavá i tím, že je určena pro virtuální realitu. To je, mimochodem, velmi zajímavá technologie, jejíž cena v posledních letech poklesla natolik, že si ji běžně pořizují nejen firmy, ale i domácí uživatelé – a to nejen na hraní her. Pokud si totiž za cenu cca od dvou tisíc korun koupíte levný 360° fotoaparát ke svému mobilu, můžete si pak třeba ve virtuální realitě později prohlížet snímky ze své dovolené a znovu si připadat skoro tak, jako byste na ní znovu byli. To už jsme ale od her odbočili jinam...

Autor článku Petr Mandík se věnuje mimo jiné tvorbě mobilních her a psaní o IT, vědě a cestování. Je rovněž autorem sci-fi Příště se zmrazit nenechám a v textu zmiňované knihy Polepšovna pro čarodějky.

Psali jsme: Spisovatel obětí cenzury: Mám knihy vydané v USA i Itálii. A pak mě někdo na „fejsu“ zablokuje nebo smaže?! Kdo? Jakou má kvalifikaci... Státní zástupci dostanou školení, jak správně stíhat nenávist na internetu. Zeman jim pozval experta z Finska ÚZSVM: Podvodníci na internetu stále vydělávají na důvěřivosti ostatních Provozovatelé internetu by měli odpovídat za obsah, apelovala Válková na semináři k bezpečnosti dětí na internetu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.