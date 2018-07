Petr Meduna: Advokát Pokorný žaluje Erica Besta

Pokornému se nelíbí jeden z Bestových článků, ve kterém se píše o údajném vlivu advokáta na výsledek výběrového řízení na mýto a jeho stranění současnému provozovateli firmě Kapsch.

Best své úvahy publikuje na portálu Final Word a zpravidla velmi informovaně a přesně komentuje situaci v Česku, byť ne vždy je opírá o konkrétně uvedený zdroj. Pan advokát by chtěl vysoudit 200 tisíc na samotném novináři a dalších 200 tisíc na společnosti E.S. Best s.r.o., která vydává Final Word.

Je dost zásadní otázkou, zda Erich Best mohl přítele Bohuslava Sobotky a šíbra Radka Pokorného dehonestovat. Pokorný by možná měl spíše žalovat sám sebe. Kapsch totiž není jedinou kauzou, ve které se jeho v kontroverzních souvislostech jeho jméno vyskytuje. Pokorného jakoby sporné události přitahovaly. Například také privatizace OKD a tunelování podniku Zdeňkem Bakalou.

Je jisté, že to není Eric Best, kdo do takových situací Pokorného staví.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

