Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 285. díl. 100 bodů

Jak tak sleduji přičinlivé konání naší dnešní věrchušky, čím dál se mi vrývá do mozku podezření: Že už jsme to někdy zažili? Říká se tomu jevu Déja vu (francouzsky „již viděno“).

Ti z nás, kdo jsou aspoň 50+, si dobře mohou pamatovat systém, v němž, jak se tehdy říkávalo, „občané předstírají, že budují socialismus, a komunisté předstírají, že jim to věří.“ To byl však čas pozdní normalizace, bylo obecně víc legrace a zkracovalo se čekání na převrat. Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17757 lidí

Tuhle mi kamarád z příčovských a jiných akcí připomněl jeden starý a ve své době mohutně rezonující text 100 bodů, který zhudebníli Plastic People of the Universe. Je to text Františka Vaněčka, osoby s poměrně typickým životopisem. František Vaněček se narodil v roce 1923 v Holubově u Českých Budějovic. Jako vyučený nástrojař pracoval v tužkárně. V roce 1945 začal přispívat do různých časopisů a novin. Od roku 1948 do roku 1951 pracoval na národním výboru, v aparátu KSČ a v armádě. Od roku 1956 pracoval v různých redakcích a v létech 1961-69 v Rudém právu. Spolupracoval s Čs. televizí. Odmítl účast na posrpnových prověrkách a nastoupil jako hlídač na pražských parkovištích, potom pracoval jako topič. Psal fejetony do samizdatů. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1980 žil ve Vídni. Svůj život shrnul v dobově velmi známé knize Deník chartisty, aneb Stalo se v kraji zvykem.

Kromě níže uvedeného „erbovního textu“ 100 bodů sepsal Vaněček ještě jednu „stovku“., Text nazvaný „Stokrát není socialistickým státem“, v němž mj. čteme: „„Stokrát není socialistickým... stát, který... zná vůli národa dřív, než se ho na to zeptá..., se dopustí zločinů a povýší je na součást ideologie..., má dobré rakety, děla a pušky, ale mizerné boty..., který staví sjezdové paláce, exkluzivní sekretariáty a hotely pro jednu politickou stranu a v nemocnicích leží nemocní na chodbách a polních skládacích lůžkách..., v němž občané nesmějí znát své světově proslulé vědce a... umělce..., v němž výsledky voleb lze odhadnout kdykoli předem s přesností jednoho procenta..., kde policie stojí i na křižovatkách dějin..., kde je těžko rozeznatelné, co je osvobození a co zotročení..., kde se vláda bojí i pohřbů a květin na hrobech..., socialistický stát je takový, který si platí své... šašky a pistolníky..., zelenkové stvůry v televizi..., dvorní dodavatele zahraničních podlostí..., žalobníčky, donašeče, práskače, fízly, denuncianty, hospodské Bretschneidery..., hlasatele nadšeného jásotu mas..., krejčíky na svěrací kazajky z dogmatických materiálů..., zamykače kostelů, redakcí, ateliérů, vězeňských mříží a úst občanů...“

Ještě pořád si myslíte, že to moje dnešní Déjà vu je bezdůvodné? Tak si přečtěte nejznámější Vaněčkův text. Když si prohodíte některé přívlastky, bude vám to nepochybně značně povědomé:

100 ?bodů

Bojej se starejch pro jejich paměť

bojej se mladejch pro jejich nevinnost

bojej se dokonce školáků

bojej se mrtvých a jejich pohřbů

bojej se hrobů a květin který na ně lidi kladou

bojej se církví kněží a jeptišek

bojej se dělníků

bojej se straníků

bojej se nestraníků

bojej se vědy

bojej se umění

bojej se básní a knih

bojej se her a filmů

bojej se desek a pásků

bojej se spisovatelů a básníků

bojej se novinářů

bojej se herců a sochařů

bojej se malířů a zpěváků

bojej se rozhlasových stanic

bojej se televizních družic

bojej se svobodnýho toku informací

bojej se zahraniční literatury a novin

bojej se technickýho pokroku

bojej se tiskovin xeroxů a cyklostylů

bojej se psacích strojů

bojej se telefot a telexů

bojej se automatickýho telespojení

bojej se dopisů

bojej se telefonů

bojej se pustit lidi ven

bojej se pustit lidi sem

bojej se levice

bojej se pravice

bojej se odchodu sovětských vojsk

bojej se moskevských změn

bojej se zmírnění napětí

bojej se odzbrojení

bojej se smluv který podepsali

bojej se svých podpisů

bojej se svý vlastní policie

bojej se fízlů

bojej se kvůli těm fízlům

bojej se šachistů

bojej se tenistů

bojej se hokejistů

bojej se gymnastek

bojej se svatýho Václava

bojej se Mistra Jana Husi

bojej se všech svatých

bojej se dárků svatýho Mikuláše

bojej se Ježíška

bojej se soch s batohem na zádech

bojej se archívů

bojej se historiků

bojej se ekonomů

bojej se sociologů

bojej se filosofů

bojej se fyziků

bojej se lékařů

bojej se politických vězňů

bojej se rodin vězněných

bojej se dnešního večera

bojej se zítřejšího rána

bojej se dnes a denně

bojej se budoucnosti

bojej se minulosti

bojej se infarktů a cirhózy

bojej se dokonce i nepatrný stopy svědomí které v nich možná zůstalo

bojej se v ulicích

bojej se ve svých hradních ghettech

bojej se svých rodin

bojej se svých příbuzných

bojej se svých někdejších přátel a soudruhů

bojej se svých současných prátel a soudruhů

bojej se jeden druhýho

bojej se toho co řekli

bojej se toho co napsali

bojej se o svý postavení

bojej se vody a ohně

bojej se vlhka a sucha

bojej se sněhu

bojej se větru

bojej se mrazu i horka

bojej se hluku i ticha

bojej se světla i tmy

bojej se radosti i smutku

bojej se vtipů

bojej se poctivosti

bojej se čestnosti

bojej se vzdělaných

bojej se nadaných

bojej se Marxe

bojej se Lenina

bojej se všech našich mrtvých prezidentů

bojej se pravdy

bojej se svobody

bojej se demokracie

bojej se Charty lidských práv

bojej se socialismu

Tak proč se bojíme my jich?

