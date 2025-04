Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 385 díl. Egon Ervín Kisch

Tehdy to byl takový lakmusový papírek, jemuž nedávno dodala pádnost už dvakrát po sobě skoroprezidentka Danuše Nerudová prohlášením, že nikoli Rudá armáda (prý v žádném případě), nýbrž americké vojsko osvobodilo naši zem. A světe div se, diskuse, která by se po těchto mediálně vyslovených lžích dala čekat, zanikla ještě dřív, než propukla. A bojím se, že lepší to nebude ani nadále.

Nicméně tento díl knižního cyklu věnujme muži, jenž má letos právě 140. výročí narození, a to českému novináři německého jazyka a židovského původu Egonu Erwinu Kischovi. Mimochodem jeho památku si připomene pietním aktem 29.4. v 16:30 u Kischova hrobu na Vinohradském hřbitově Spolek českých novinářů a poté konferencí na téma Kischova významu v českých a světových dějinách a žurnalistice 20.5.2025 v 18 hod. ve Slovenském domě v Praze Unie českých spisovatelů a Klub autorů literatury faktu.

Ke Kischovi samotnému (29. dubna 1885 Praha – 31. března 1948 Praha) jen to hlavní: Byl to pražský německy píšící reportér, investigativní žurnalista a spisovatel židovského původu, velmi známý také svojí přezdívkou Zuřivý reportér (der rasende Reporter). Byla to právě jeho touha být u všeho, pokaždé „při tom“, a vše vyzkoušet, která mu tuto přezdívku přinesla.

Od října 1903 studoval v Praze jeden semestr na Technice, dále na filozofické fakultě Německé Karlo-Ferdinandovy univerzity filozofii, dějiny německé literatury a germanistiku a později žurnalistiku, ale žádná studia nedokončil.

Již před 1. světovou válkou přispíval do některých pražských novin. Stal se jedním z nejlepších znalců pražského podsvětí. Měl kriminalistický talent a dovedl odhalit skutečné pozadí událostí, jako byla např. aféra plukovníka Redla v roce 1913. Za války sloužil v Srbsku, Rusku, Uhrách a Vídni, kde se stal v r. 1918 prvním velitelem Revolučních gard. Roku 1919 vstoupil do Komunistické strany Rakouska (KPÖ). Byl odsouzen a roku 1920 vypovězen do Prahy, kde se dále věnoval tvůrčí činnosti. Psal německy, protože v češtině neměl správný jazykový cit, se svými překladateli spolupracoval.

Už v roce 1922 ale Prahu opět opustil a přestěhoval se do Berlína. Zde se věnoval jednak dopisování pro Lidové noviny a další tiskoviny a shromažďoval podklady k vydání monografie Klasický žurnalismus o velkých postavách světového novinářství. V roce 1924 vydal knihu Zuřivý reportér, která jej proslavila. Sbírka reportáží obsahovala mj. popis jeho pátrání po Golemovi. Roku 1925 vstoupil do Komunistické strany Německa. Roku 1928 na falešný pas odcestoval do USA, Roku 1929 byl redakcí berlínských novin vyslán do Sovětského svazu a dále cestoval po jihozápadní Evropě. V letech 1931–1932 byl opět v SSSR, přednášel na univerzitě v Charkově, odkud odjel ilegálně do Číny. Později z těchto cest napsal díla jako Caři, popi, bolševici, Americký ráj a Tajná Čína.

Po požáru Říšského sněmu v roce 1933 byl zatčen a uvězněn, ale jako československý občan byl po intervenci ministerstva zahraničních věcí propuštěn a vypovězen ze země. Vrátil se do Prahy a zapojil se do protifašistického hnutí. Jako delegát byl v roce 1934 vyslán na Světový kongres proti fašismu do Austrálie, kde mu byl odepřen vstup na pevninu jako nežádoucí osobě. Při odvážném skoku na betonové molo si zlomil nohu a tato událost, jakož i další obstrukce australské vlády, vzbudila celosvětovou pozornost.

Roku 1935 v Paříži s Heinrichem Mannem zorganizoval První světový kongres spisovatelů za sjednocení kultury. Po návratu do Evropy se zúčastnil se občanské války ve Španělsku jako zpravodaj interbrigadistů. V letech 1936–1938 žil v Praze a v belgickém Ostende.

V prosinci 1939 musel kvůli svému židovskému původu uprchnout z Evropy. Odjel nejprve do USA a poté do Mexika, kde napsal vzpomínkovou knihu Tržiště senzací. V březnu 1946 se již těžce nemocný vrátil do Prahy, ale plánovanou knihu o poválečném Československu už nestihl dokončit. Zemřel zde 31. března 1948.

Nejen v kontextu svrchu popisovaných dějepisných výročí (zejména 80. výročí konce války) uvádíme krátkou reportáž o popravě K.H.Franka, která je velmi názornou ukázkou Kischova stylu: všímá si detailu, rozehrává psychologii hlavní postavy, akční podání a silná katarze závěrem.

Poslední kroky K. H. Franka

Přesně v jednu hodinu ztichne zástup a malými dvířky vejde mezi dvěma strážci odsouzenec na dvůr, z něhož už neodejde.

Jde klidným, jistým krokem, zpříma a poněkud nachýlen dopředu, jak to – podle vypravování zaměstnanců – studoval celou noc. „Jen se držet.“

Zbývá mu pouze osm těchto pyšných kroků, neboť osm kroků od dvířek v koutě zvýšeného trávníku, kterým je dvůr porostlý, až téměř k vysoké budově věznice, vidí odsouzenec před sebou lidový soud. Zná tyto muže a ženy, stál před nimi denně téměř celé tři měsíce, odpovídal se jim a musil odpovídat na jejich otázky. Stojí před ženami z Lidic, které na jeho rozkaz ovdověly. Dnes nebude otázek a nebude odpovědí. Nejsou tu ani sluchátka, která by tlumočila v překladu, co se mluví o něm a k němu.

Odsouzenec zná tyto muže a ženy, kteří dnes poprvé a naposledy sedí před ním na volném prostranství. Zná dokonce majestátního vysokého kněze, který sedí vedle předsedy soudu. Poznal jej před několika hodinami – je to monsignore Tylínek, který přišel k němu do cely, aby mu nabídl zpověď, duchovní útěchu a poslední pomazání. Odsouzenec mu odpověděl, že je sice theista, tedy věří v Boha, ale s díky odmítá.

Druhého muže vedle předsedy nezná a také jej za života nepozná. Je to zástupce lékařské vědy a jeho úkolem bude zjistit, že odsouzenec je mrtev.

Když monsignore Tylínek odešel z cely, přinesli odsouzenci večeři: vejce, šunku a něco k pití. „Henkerskost“, řekl odsouzenec sarkasticky ve své mateřštině. Ale není to ani správná němčina. „Henkerskost“ znamená „katova strava“, a on chtěl říci „Henkersmahlzeit“, to je: poslední jídlo muže pro kterého si přijde kat. Zmiňujeme se o tom, neboť i to patří ke každé kolísavé a nejasné politice, že její představitelé mluví a píší kolísavě a nejasně. Ani německy neuměli nacisté a ze všech nejméně Hitler.

Při svých osmi krocích se díval odsouzenec jen před sebe a neohlédl se doprava. Tak mu ušlo, že šel kolem lešení. Ještě v minulém roce mu stavěli jiné tribuny jako státnímu ministru Německé říše, který jako oberführer SS a policie panoval nad protektorátem Čechy a Morava. To byl pánem nad životem a smrtí a také toho bohatě využíval, když ještě se skvěl jako tyran, Karl Hermann Frank. Tady stojí jen hrubě otesaný sloup, bez příčného trámu, bez něhož si ani neumíme šibenici představit. Věřte však, že to šibenice je. Nahoru vedou schůdky, vlastně spíše žebřík nežli schůdky, a nahoře stojí tři mladí muži v černých stejnokrojích a čekají, až se budou moci ujmout svého úkolu.

Odsouzenec Karl Hermann Frank stojí naposledy před svými soudci a dívá se na ně upřeně s nacvičenou pevností.

Kat nevykonává svůj úkol za peníze jako historičtí čeští katové Mydlářové, Pipperger a Wohlschläger. Jejich následník Nenáhlo vykonává spravedlnost za muka, která on a jeho přátelé museli snášet šest let v Oranienburgu a Sachsenhausenu. V černých stejnokrojích čeká on a jeho dva pomocníci na lešení…

Očekávaný stojí zatím před soudci z lidu a naslouchá posledním formalitám. Bylo vyhověno jeho poslednímu přání, aby byl veden na šibenici bez pout. Na žádost o milost nedošla odpověď.

Malá Frankova ústa mizí, hlava mu klesá, ale ihned ji zase vztyčí, nohy, které přešly poněkud do pohovu, se znovu srazí – jen se držet! Předčítá se enunciát, v podstatě doslovné opakování rozsudku, který odsouzenec a soudní síť slyšeli už včera a který včera byl v novinách.

Předčítá se také německy, zvlášť pro odsouzence.

Avšak jeho to nezajímá, podléhá nervositě posledních chvil. V myšlenkách opisuje kruhy pravou nohou, otáčí hlavou na všechny strany, dívá se na fotografy, kteří klečí kolem něho s fotografickými přístroji, a na obrovské filmové aparáty, které odevšad zaměřují na něho své objektivy.

Jeho ruce jsou neklidné. Na levé měl ještě včera zlatý prsten.

Odňali mu jej, když byl dodán na Pankrác, a od té chvíle bylo neustálým Frankovým přáním dostat jej zpět. V noci na včerejšek mu dal prsten jeho obhájce, což prý provázel Frank velkou sentimentální scénou.

Na prstenu byla vyryta slova: „Gott schütze dich! Lola 14. IV. 1940“. Dnes je Frank bez prstenu … ztratil už asi víru, že by jej mohl Bůh ještě ochránit.

Překladatel skončil s předčítáním enunciátu a táže se odsouzence, chce-li ještě něco podotknout. Zcela tiše, že to neslyšíme téměř ani my, kteří stojíme vedle něho, šeptá Karl Hermann Frank svá poslední slova. Snad jsou myšlena jako manifest potomstvu nebo jako demonstrace proti národu, který jej odsoudil. Ale šeptavý tón viní tento úmysl ze lži.

„Německý národ“, šeptne, „bude žít, třebaže my musíme zemřít! Ať žije německý národ, ať žije německý duch.“

Potom dá soudce znamení, odsouzenec pochopí, otočí se a jde zase osm kroků zpět. Tentokrát k šibenici. Vystoupí po schůdkách a přehlédne zástup.

Tím končí vše, o čem lze psát.

Nahoře visí člověk, který, byl-li jím kdy, jím už není.