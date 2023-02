Přemysl Kubečka: Zastavte to šílenství. Chceme mír

Vážení politikové, vládcové světa. Jsem starý muž. A ve svém věku už vím, že zítra už tady třeba nebudu. Ale pozor. To platí i pro vás. Mladší. Když na to přijde, tak tomu neutečete. Tak si to uvědomte.

Ale proč to vlastně píšu? Proč se mi to honí hlavou? Mně, občanovi malé, krásné země uprostřed Evropy? V níž jsem poznal, jak chutná totalita? Co je to okupace? Jak se dělá sametová revoluce? Jak se pod rouškou privatizace rozkrádá státní majetek? I jak se rodí demokracie pod vedením lídrů, vyrůstajících v totalitě?

Měl jsem to štěstí, že jsem na vlastní kůži nepoznal hrůzy skutečné války. Tak jako moji rodiče. Ale tím, co se dnes kolem mne děje, jsem jako mnozí zděšen. Nechci již poslouchat řeči o tom, že jsme ve válce. Či dokonce o tom, že nám hrozí válka jaderná. Nechci se každodenně dívat v televizi na to, jak umírají vojáci, civilisté, děti. Jak dopadají rakety a bomby a hoří budovy a v trosky se mění celá města. Nechci, aby se na to dívaly mé děti. Natož má vnoučata. A už vůbec nechci, aby vyrůstaly ve strachu.

Vy, naši vládnoucí politikové, čeští, národní, evropští, světoví. Udělejte s tím něco. Ukončete to, Zastavte to šílenství.

Nejsem rusofil, amerikanofil ani ukrajinofil. Nemám jako vy informace různých tajných služeb. O tom, kdo tuto šílenou válku chtěl, připravoval. Kdo se na její připravě podílel. Zda a čím k ní přispěl. Zda a čím ji vyprovovokoval. A kdo první vystřelil. To ať posoudí historikové.

Nevím, kdo je vinen a kdo je bez viny. Ze zpráv znám jen hlavní aktéry. Putin, Biden, Zelenskyj. Ti tři v tom hrají zásadní roli. Vy, ostatní politikové, tvářící se jako vládcové světa, tomu všemu zpovzdálí přihlížíte. A necháváte to tak. Tak prosím. Začněte jednat. Je jedno jak. Je-li někdo zodpovědný za všechny ty zmařené lidské životy a ostatní hrůzy, tak ho jeho moci to páchat zbavte. Všemi prostředky. Třeba i násilím. Ale pokud si tím nejste bez spravedlivého soudu jisti, tak jako já, nebo to z jiných důvodů nejste schopni udělat, tak začněte jednat. A přimějte je, aby zasedli k jednacímu stolu. A dohodli se na ukončení toho šílenství. Bezodkladně.

Není možné, aby se mezi dalšími stovkami "světových" politiků nenašel nikdo, kdo je toho schopen. K čemu vás potom máme? Koho zastupujete? Komu sloužíte? Pokud tohle nedokážete, nebo se vám do toho nechce, tak to nedělejte a odejděte. Ale takhle to dále nejde. Mám toho dost. A nejsem jediný, kdo je vaší slabostí a zbabělostí zhnusen.

