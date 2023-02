Přemysl Votava: Generál ví, kde dobře nakoupí

Ten záběr z polského tržiště jsem si pustil několikrát. Nevěřil jsem tomu. Ale skutečnost byla ještě horší. Byla to smutná pravda. Ten záběr obletěl svět. Pan generál Pavel jezdí nakupovat na trh do Polska. Česká média jsou zticha, soudci morálky strčili hlavu pod koberec.

Co říci, zvolili jsme si prezidenta, jakého jsme chtěli. Navíc je spořivý, ví, kde se dobře nakoupí. Nedávno byl amatérským fotografem zachycen v polském městě Kudova Zdroj i s nákupní taškou a s manželkou. Není to nic neobvyklého, do Polska jezdí již řadu let statisíce Čechů. Do auta natankují plnou nádrž, k ní ještě plný kufr potravin, oblečení, asi i alkohol, cigarety. Nakupující z Čech se radují, jak dobře nakoupili, trhovci zase, že dobře prodali.

Nekupte to za ty peníze. Ale generál Pavel, to není Franta, či Pepík z Horní Dolní...

Generálovi asi nikdo neřekl, že volební kampaň už dávno skončila a že není důvod se předvádět na polském tržišti. Budoucího prezidenta České republiky není hodna jeho fotografie s nákupní taškou, je jedno zda je viděn u ošatky vajec nebo u staženého králíka. Role prezidenta to prostě nedovoluje. Spořivý pan již brzy prezident, jinak generál nic neušetřil, ba právě naopak. Z ostudy má teď kabát. Ostudu má ale i Česká republika. Jak by asi řádila česká média při daleko menším „průšvihu“ prezidentů Zemana nebo Klause. Byli by skandalizováni, vláčeni v médiích. Mluvilo by se o jejich odvolání...

Po té ostudě Česká republika se propadla v té pomyslné tabulce o nějaký ten stupínek níže. Ten ještě nedávný jásot vítězů dostal pořádnou trhlinu. Co se stane? Nic. V médiích bude ticho, budou dělat, že se nic nestalo. Ministr pokladny to případně svede na Babiše, že on zvedl ceny potravin a proto naši lidé jezdí do Polska, nebo že generál se chtěl přesvědčit, zda polské potraviny jsou vhodné pro naše důchodce. Pana premiéra budou v Bruselu nadále plácat po ramenou, jací jsme to kabrňáci, ale za rohem budeme za šašky Evropy.

Teď rychle zapomenout na tu ostudu a najít hrdinu, který půjde na Hrad říci panu prezidentovi, že nemůže chodit po trhu s taškou a radostí, že něco nakoupil levněji. Také chalupářskou bundu bude muset nechat na chalupě. Prezident to není Franta, či Pepa z Horní Dolní, který si klidně vyjede do Polska pro vajíčka či pro staženého králíka.

