Přemysl Votava: Kosovo je Srbsko

Připomínáme, že před deseti lety vláda premiéra Topolánka svým lokajským přístupem kopírovala rozhodnutí USA a některých států EU k vyhlášení samostatnosti Kosova. Česká republika se tak dostala do vazalské úlohy, stalo se tak navzdory nesouhlasu nás občanů, ale významných českých politiků. S tímto rozhodnutím nesouhlasil, jak prezident Václav Klaus, tak i Jiří Paroubek, tehdejší předseda ČSSD, který rozhodnutí vlády označil za unáhlený krok. Obdobně vystupovali i další čeští politici.

Některé výroky našich politiků vyvolávají i dnes po 10 letech trapnost svou úslužností. K otázce Kosova tehdy prohlásil ministr zahraničí ČR pan Schwarzenberg „ že jako právník (?) ví, že bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN, to není čisté řešení, ale v součinnosti s ostatními státy EU, na samostatnost Kosova kývneme. Vývoj byl takový, že se Kosovo osamostatnilo. A my s tímto faktem musíme pracovat, obzvlášť když máme v této oblasti přes 500 našich lidí,“ jak uvedl Karel Schwarzenberg. Jen tak mimochodem, těch citovaných 500 našich lidí, to byli naši vojáci na misi….

To bylo trapné konstatování od představitele suverénního státu, toho státu, který má své historické zkušenosti s obdobným rozhodnutím evropských mocností v roce 1938 v Mnichově. Tehdy se také mluvilo o míru, o právu na sebeurčení pro národnostní menšinu. Československu bylo zbaveno v Mnichově historického území, bylo obětováno Německu za souhlasu a potlesku západních evropských mocností, obdobně jako Srbsko.

Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

Osamostatnění Kosova předcházely v roce 1999 barbarské nálety NATO. Na tisíc letadel NATO svrhlo na Jugoslávii při více než deseti tisících útocích 23 000 bomb o celkové hmotnosti 7 000 tun. Vypuštěno bylo také 2 500 střel s plochou dráhou letu.

Srbsko, náš tradiční přítel a spojenec si zaslouží naši úctu a pomoc. Jako příklad statečného postoje k této otázce lze dát Slovenskou republiku, která Kosovo neuznala, nepodlehla tlaku mocných. Lokajové tedy ti Schwarzenbergové, Vondrové, Topolánkové, v této zkoušce statečnosti neobstáli…. Nezapomínáme!

Kosovo je Srbsko.

Přemysl Votava

(nár.soc)

Psali jsme: Země, kterou řídí váleční zločinci a mafiáni. Obchod s drogami i lidskými orgány. Deset let od vyhlášení samostatného Kosova se na Václavském náměstí protestovalo Mirko Raduševič: Zářezy na pažbě amerického diplomata a zájem USA o Kosovo Postavte se Americe! Zeman není loutka. Srbský režisér přivezl film o Kosovu a informace, které tu běžně nejsou Panika v Kosovu. Má se ustavit tribunál pro tamní válečné zločince, mohlo by dojít dokonce i na prezidenta Thaçiho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV