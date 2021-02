Přemysl Votava: Pan primátor dostal sněhovou koulí

reklama

Děti, to je přece smích, skotačení, radovánky. A s nimi i pohyb na čerstvém vzduchu. Všichni víme, že současná doba dětem nepřeje. Až se stydím, co všechno musí děti obětovat. Smutný pohled je na spěchajícího prvňáčka do školy s rouškou na ústech. Děti místo pohybu a sportu jsou povětšinou uzavřeni doma, nudí se u PC, televize…

Většina dětí již několik měsíců v tomto školním roce nechodí do školy. Nemohou navštěvovat knihovny, sportoviště, kulturní zařízení, ani zajít do ZOO parku... je to normální ? Co dětem místo toho nabízíme ? Co předložil Magistrát vedený Piráty ? A k tomu ještě přichází tento nesmyslný zákaz. Pan primátor (Piráti) nejspíš zapomněl, že jako kluk z Moravy také sáňkoval, lyžoval, dělal koule… A určitě mu to nikdo nezakazoval. Přišla mezi nás nemocná doba, zasáhla i děti. Hledejme pro ně místo zákazů náplň jejich činnosti! Vytvářejme podmínky pro jejich radovánky. Vím, že je to těžké, dokonce daleko těžší, než asistence u nějaké politické hrátky. Média si více všimnou padající sochy maršála, než kopečku s dětmi na sáňkách…

Ten jindy pohotový Magistrát se řídí 20let starými vyhláškami z roku 2001. Za porušení této zastaralé vyhlášky může strážník na místě dát dokonce pokutu 10. 000 korun. Oddychl jsem si, že pokuta se nevztahuje na děti mladší 15let. Dříve se trestalo rákoskou, tak snad již tento trest byl zrušen… I my starší pokud budeme přistiženi s lyžemi na Petříně či na Kampě, vysoká pokuta nás nemine. Zároveň je až s podivem, že Magistrát toleruje v době nouzového stavu nepovolená shromáždění v centru Prahy. Je otazníkem, proč zde je tato benevolence, na rozdíl od sáňkujících dětí někde na kopečku.

Po letech v Praze napadl sníh a dokonce i mrzne. Koule lítají vzduchem, před domem na Chodově máme sněhuláka. Kopečky u kostela ožily, jsou tím ideálním místem pro dětské radovánky. Ono to většinou jde, jen na pražském Magistrátu vládnou staré pořádky. Chci věřit tomu, že i přes tu 20let starou vyhlášku bude zase v Praze slyšet dětský smích. Možná, že některé sáňky přejedou přes obecní záhon, nebo dokonce porazí cedulku se zákazem sáňkování, přesto i v Praze kopečky musí patřit dětem!

Může se stát, že pana primátora, při nějaké té dětské koulovačce zasáhne sněhová koule. Pane primátore, nebyl v tom úmysl... Díval jsem se zda koulování není trestné, ve vyhlášce to není… Nezlobte se páni radní na ty šťastné děti. Přimlouvám se za ně, a co se týče té povalené cedule o jakémsi zákazu, půjdu ji narovnat, případně ji vyměním. Povolte dětem sáňkování i na tom obecním kopečku někde pod Petřínem… Odměnou vám bude dětský smích.

