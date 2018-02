Průzkum: Budoucnost je v jídle na zakázku

Finanční gramotnost Čechů se zlepšuje. Češi ale stále dělají chyby, kvůli kterým se často dostávají do finančních problémů. Špatné hospodaření se projevuje i v nákupu potravin. Češi neumějí nákupy plánovat, často podléhají slevám a akcím. Přebytečné potraviny pak končí v odpadcích.

Podle průzkumu společnosti KPMG z roku 2016 nakupuje 71 procent Čechů podle nákupního seznamu, 66 procent z nich nakonec nakoupí ale nad jeho rámec. „Mnoho Čechů si již píše seznam toho, co potřebuje nakoupit, nicméně v obchodě se pak nechá relativně snadno zlákat ke koupi dalších potravin nebo skrze akce k většímu množství, než byl původní záměr. Lidé potom s množstvím přebytečných potravin neumějí naložit a kvůli špatnému skladování se jim rychleji zkazí. Jen české domácnosti vyhodí ročně 254 tisíc tun jídla v několikamilionové hodnotě, a právě špatné plánování nákupů má na vyhazování potravin velký podíl,“ řekl Martin Prokop, autor projektu zfarmydomu.cz (více ZDE).

Podle loňského průzkumu agentury STEM/MARK nakupuje potraviny online necelých 12 procent Čechů. Podle Prokopa jsou ale právě online nákupy cestou k omezení nákupu zbytečného množství potravin. „Během nákupů potravin na internetu jsou lidé méně náchylní k tomu podlehnout slevě. Navíc se zpravidla drží přesněji svých seznamů. Reklamní triky obchodníků totiž nepůsobí v online světě na zákazníky tak silně jako v kamenných prodejnách. Jednou z největších výhod nákupů potravin na internetu je možnost předem si promyslet skutečnou spotřebu a uchránit se tak impulzivním nákupům. To již samo o sobě šetří zákazníkům peníze. Další výhodou v případě nákupu v e-shopu je bezesporu možnost pečlivě si prostudovat složení jednotlivých potravin, v našem internetovém obchodě navíc i možnost vyhledat si konkrétního producenta dané potraviny,“ vysvětlil Martin Prokop.

Vyhazování potravin ale není jen problémem domácností. Tuny potravin vyhodí i samotné obchodní řetězce. Ty s plochou nad 400 metrů čtverečních mají sice od ledna 2018 povinnost odevzdávat jídlo, které by jinak skončilo v odpadcích, do potravinových bank, v těch ale nekončí zdaleka všechny přebytky, některé stále míří do koše. Řešením je prodej potravin na zakázku, a tedy nulové odpisy neprodejných potravin. V zahraničí už zakázkový prodej potravin není nic výjimečného. V Česku je takový obchod zatím jediný.

„Prodej potravin na zakázku funguje na unikátním principu, kdy žádný výrobek není vyroben, žádná plodina není zbytečně sklizena, žádné zvíře není poraženo, pokud si je zákazník neobjedná. Existují tři takzvané uzávěrky objednávek – ve čtvrtek, neděli a pondělí, do kterých si zákazníci mohou objednat konkrétní potraviny. Po uzávěrce jsou automaticky objednávky sumarizovány a zaslány jednotlivým producentům. Ti mají tři dny na výrobu a přípravu objednávky. Následně se zboží sváží na jedno místo, kde se začínají kompletovat objednávky zákazníků. Kompletní objednávky jsou zákazníkům buď ekologicky rozváženy, nebo si je vyzvedávají na výdejních místech. O všem jsou zákazníci průběžně informováni systémem prostřednictvím e-mailu a sms,“ vysvětlil fungování zakázkového prodeje Martin Prokop.

Zakázkovému prodeji potravin, který v Česku funguje od září 2017, přicházejí Češi na chuť. Nejčastěji takto kupují mléčné výrobky, maso, ryby a zeleninu. „70 procent zákazníků e-shopu tvoří ženy. Z počátku si lidé objednané potraviny vyzvedávali osobně

autor: PV