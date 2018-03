Průzkum: České firmy budou nabírat a zvyšovat mzdy

Devět z deseti firem chce letos zvýšit mzdy a víc než polovina podniků bude nabírat nové zaměstnance. Ve tříletém horizontu chce další lidi přijmout dokonce 62 % českých firem. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu KPMG Puls ekonomiky, do kterého se zapojilo téměř 700 vysoce postavených manažerek a manažerů. Českou republiku zastupovalo 266 respondentů převážně z řad majitelů firem, generálních ředitelů a finančních ředitelů.

Češi jsou nejvíc negativní v regionu

Čeští šéfové nehledí do letošního roku s velkým optimismem. Jen 29 % dotázaných věří, že se letos ekonomická situace meziročně zlepší. 44 % očekává, že se nezmění a každý čtvrtý se obává, že se proti minulému roku zhorší. Zatímco v roce 2015 byli Češi nejoptimističtější v zemích střední a východní Evropy, letos jsou na opačném konci pomyslného žebříčku optimismu. Propad míry optimismu v Česku je naprosto zásadní, před třemi lety totiž očekávalo zlepšení 57 %, letos již jen 3 %. Proti tomu na Slovensku se situace téměř nezměnila. Stejně tak majitelé českých rodinných firem vidí budoucnost nadále pozitivně.

Kritický trh práce

Negativní výhled může souviset s napjatou situací na trhu práce. Podle 66 % manažerů je to právě kvalifikovaná pracovní síla, co českým podnikům nejvíce pomáhá držet krok s konkurencí. Dobrých zaměstnanců je ale málo a má to dopad na fungování firem. Pro sedm z deseti českých respondentů (72 %) je to s odstupem největší problém, který ohrožuje růst obratu podniků. Právě proto je udržení kvalitních zaměstnanců už tři roky nejvýznamnější oblastí, kterou se vedení firem zabývá. Tvrdí to téměř devět z deseti manažerů. Stejné množství z nich plánuje zvyšovat mzdy, většinou půjde o navýšení do pěti procent. Celých 35 % podniků zvýší mzdy až o deset procent.

V průzkumu Puls ekonomiky odpovídalo 667 vysoce postavených manažerek a manažerů z osmi zemí, 266 z nich bylo z České republiky.

autor: PV