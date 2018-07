Průzkum: Jak se chovají české děti na internetu

Kyberbezpečnostní společnost Kaspersky Lab spolu s internetovou poradnou pro mladé Modrá linka (IPčko na Slovensku) uskutečnily letos v únoru průzkum mezi mladými lidmi (ve věku mezi 12 a 16 roky) a jejich rodiči. Cílem průzkumu, který se uskutečnil v České republice a na Slovensku, bylo zjistit, jak se liší představy rodičů od skutečného chování jejich dětí na internetu.

Ve skutečném i virtuálním světě je úloha rodičů v procesu rozpoznání a vyhodnocení rizik nezpochybnitelná. Z průzkumu však vyplynulo, že 16 % českých náctiletých má pocit, že jim rodiče nevěnují dostatečnou pozornost. A dalších 30 % je přesvědčených, že jim rodiče vůbec nerozumí. Tato skutečnost je obzvlášť znepokojující, protože i zde platí – čím větší důvěra a pevnější vztahy v rodině panují, tím méně rizikově se děti chovají na internetu.

Není pochyb, že dnešní mladá generace vyrůstá online. Česká i slovenská mládež tráví na internetu v průměru téměř 3 hodiny denně. Většina aktivit pokrývá komunikaci především prostřednictvím sociálních sítí. Podle průzkumu mají tři čtvrtiny (75 %) mladých Čechů profil na Facebooku a dalších sociálních sítích, kam se až 36 % z nich zaregistrovalo ještě před tím, než dosáhli povolené věkové hranice 12 let (v průměru v 9,88 letech). Na Slovensku se před 12. rokem života na sociální síti zaregistrovalo dokonce 64 % mladých. To určitě není dobrá zpráva pro rodiče vzhledem k tomu, s jakými možnými riziky přicházejí jejich děti v online světě do kontaktu. Na stránkách s věkovým omezením se mohou setkat nejen s nevhodným obsahem, ale mohou i veřejně sdílet své osobní údaje, nebo informace o své aktuální pozici nebo momentálních pocitech. Další potenciální hrozbu mohou představovat neznámí lidé, které mají děti v seznamu přátel. Podle průzkumu až 20 % mladých Čechů komunikuje s lidmi, které zná pouze online a 18 % s nimi dokonce hovoří o citlivých (často i intimních) záležitostech.

Naopak rodiče tráví denně na internetu v průměru o 68 minut méně než jejich děti (102 minut v průměru v běžném dni). Způsob chování ve virtuálním světě je odlišný – online aktivity rodičů nejsou tolik různorodé, především pokud jde o kontakt s ostatními lidmi. Právě to může být důvod, proč rodiče přehlížejí některé potenciální kybernetické hrozby, kterým jsou jejich děti vystaveny. Nedostatek pozornosti a pochopení ze strany rodičů může u dětí vést k nadměrnému využívání internetu, kde se cítí být lépe pochopeni.

I přes všecny tyto rozdíly výsledky průzkumu Kaspersky Lab ukazují, že rodiče mají o online aktivitách svých dětí reálný obraz, včetně těch rizikových. Otázkou je, zda se jim to zdá v pořádku a zda dělají dost pro to, aby děti ochránili před nástrahami dnešního propojeného světa.

Pro vztah rodiče a dítěte jsou nejpodstatnější oboustranný zájem, vzájemný respekt a důvěra. „Děti, které mají pevnější vztah s rodiči, se na internetu chovají bezpečněji a méně rizikově. Naopak čím víc se dítě cítí ve vztahu osamělé, tím rizikovější jsou jeho online aktivity. Pro rodiče je důležité budovat vztah s dětmi na základě důvěry a porozumění. Musí ukázat, že mají zájem o vše, co děti v online prostředí dělají a otevřeně s nimi mluvit o možných rizicích,“ radí psycholog Marek Madro z internetové poradny IPčko.

„Vzdělávání a komunikace jsou základem pro to, aby děti používaly internet zodpovědně a bezpečně. Významnou úlohu v tomto procesu sehrávají rodiče, kteří by měli mít prvořadý zájem na tom, aby ochránili své nejdražší před kybernetickými hrozbami. V tomto boji nejsou naštěstí sami a mohou využít bezpečnostní řešení a technologie speciálně vyvinuté pro ochranu dětí na internetu,“ říká Zoran Puskovič, generální ředitel pro východní Evropu ve společnosti Kaspersky Lab.

Služba Kaspersky Safe Kids je navržená tak, aby pomohla rodičům efektivně přistupovat k ochraně svých dětí před nebezpečím, které se skrývá online. Díky tomuto řešení mohou rodiče buď zablokovat přístup dětí k určitým aplikacím a webovým stránkám, nebo děti lépe informovat o nebezpečí prostřednictvím upozornění, že stránky nebo aplikace, na které chtějí vstoupit, jsou rizikové a mohou obsahovat nebezpečný obsah. Od nastavení časových limitů až po sledování online aktivit může služba Safe Kids poskytnout plnohodnotnou ochranu dětí před hrozbami, které se na internetu rozmáhají.

autor: PV