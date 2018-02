Průzkum: Na deset mužů v IT připadá jedna žena. Firmy po nich lační, ale absolventek je málo

Odbornice IT se v Česku potýkají s až desetinásobnou převahou mužů. V grafických oborech, ale i v programování přitom často předčí své kolegy a firmy už to vědí. Mnohé dívky však stále od studia informačních technologií odrazuje zažitý stereotyp, že pro takové vzdělání nemají vlohy.

Podle údajů Českého statistického úřadu pracovalo v Česku v roce 2015 celkem 155,1 tisíce IT odborníků, z toho 14,7 tisíce žen. Ještě v roce 1995 nebyl poměr obou pohlaví tak propastný: na dva muže připadala jedna žena. Zatímco se ve sledovaných deseti letech počet mužských pracovníků v IT oborech více než ztrojnásobil, počet žen klesl o čtvrtinu.

„Od roku 1995 se potřeba IT odborníků několikanásobně zvětšila. Programátoři a grafici dnes fungují prakticky ve všech oborech a na ajťácích jsou závislé i malé firmy s dvěma či třemi počítači. Podíl odborníků IT na celkovém počtu zaměstnaných osob v Česku se od té doby ztrojnásobil, a to převážně ve prospěch mužů,“ popsal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku. Od vzniku školy v roce 1994 se počet zde studujících dívek pohybuje konstantně mezi pěti až deseti procenty všech studentů. „Ve společnosti koluje řada mýtů o profesích v informačních technologiích a mínění, že jsou vhodné víc pro chlapce, je tím nejrozšířenějším. Obecně se setkáváme s nízkým sebevědomím děvčat, které nevěří ve své technologické schopnosti a při rozhodování o střední škole dají mnohdy přednost všeobecnému nebo humanitnímu zaměření. Je to však neopodstatněné, v mnoha případech dívky logickým a strategickým myšlením chlapce předčí,“ soudí Martin Vodička.

Studentek informačních oborů je dlouhodobě málo a ve školách a poté ve firmách jsou velmi hýčkané. V roce 2015 studovalo na úrovni terciárního vzdělávání některý z ICT oborů v ČR téměř 22 tisíc studentů. Ženy tvořily necelou pětinu. Řada celoevropských výzkumů naznačuje, že příčinou nízkého zastoupení žen v oboru je stále hlavně společenská výchova. „Převaha chlapců je ve třídách patrná, na druhou stranu na studentkách je vidět, že je v ryze mužském prostředí máloco rozhodí. V praxi se vyžaduje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji naplnil. Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají přirozeně v sobě,“ míní Martin Vodička.

Podle zkušeností ředitele Soukromé střední školy výpočetní techniky tíhne většina dívek ke grafice, která je velmi dynamickým oborem. Mohou těžit z lepší trpělivosti, smyslu pro detail a většinou i silnějšího estetického cítění. Proto v ní také často dosahují lepších výsledků než chlapci. Některé studentky školy jsou ale také velmi schopné ve správě počítačových sítí a v programování, kde vyniká jejich logické myšlení.

Toho už si také všimly některé firmy, které lákají ženy do svých mužských pracovních týmů, aby zvýšily jejich celkový výkon a kreativitu. „S progresivní potřebou IT ve všech odvětvích se také zvyšují nároky na schopnosti pracovníků. Stejně jako technologické znalosti jsou důležité tzv. soft-skills, například ve vývoji aplikací je to schopnost vcítit se do pocitu uživatele, vstřícná komunikace a sociální cítění, empatie nebo cit pro detail, tedy vlastnosti vrozené spíš ženám,“ vyjmenoval Martin Vodička. „Studentka se základem v programování a tvorbou webů je připravena pracovat v mnoha odvětvích. Většina žen, které založí rodinu, si přeje práci s flexibilní pracovní dobou nebo práci z domova a právě takové skloubení kariéry a rodiny mnohdy IT vzdělání umožňuje,“ dodal Martin Vodička.

(v textu byla využita data Českého statistického úřadu, publikovaná v dokumentech „ICT odborníci v České republice podle údajů VŠPS“ a „Informační společnost v číslech 2017“)

