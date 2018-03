Průzkum: Na základní opravy si Češi troufnou, u složitějších se bez fachmana neobejdou

Češi si doma snaží co nejvíce oprav a vylepšení zastat sami, jen na složitější věci a rekonstrukce si zavolají řemeslníky. Ochota čekat, až bude mít odborník volné odpoledne, má přitom své hranice.

Jak vyplynulo z průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny realizovaného agenturou NMS Market Research, práce v bytě či domě většinou nebo vždy svěřuje do rukou řemeslníků pouze 12 procent respondentů. Třetina dotazovaných zvládne řemeslné práce z poloviny svépomocí a odborníky volá až tehdy, když daný úkon nezastanou sami nebo na to nemají čas. Zbylých 57 respondentů se do zvelebování a úprav v domácnosti pouští většinou nebo zcela na vlastní pěst.

„U složitějších prací, jako jsou například větší rekonstrukce, se však bez řemeslníků neobejdeme. A v těchto případech jsme také ochotni na dobrého řemeslník počkat, v některých případech i déle než jeden měsíc,“ říká Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny. Jak z průzkumu vyplynulo, dvě třetiny respondentů by s rekonstrukcí bytu či domu počkaly měsíc i déle, zatímco v případě pokládání podlahy by stejně dlouhé čekání tolerovala jen jedna třetina Čechů.

Co se drobnějších oprav či úprav v domácnosti týče, jsou Češi méně trpěliví. Kupříkladu vymalováno chceme mít nejčastěji do týdne a čekací lhůtu delší než měsíc akceptují jen 3 procenta respondentů. Nejméně shovívaví jsme potom při čekání na opraváře pračky nebo při výměně zámku. V obou případech bychom chtěli mít řemeslníka k dispozici nejčastěji do druhého dne, u opravy pračky potom často akceptujeme čekací dobu tři až sedm dní.

Z průzkumu dále vyplynulo, že rovná polovina Čechů by si zvládla vymalovat sama a 45 procent respondentů by dokázalo vyměnit zámek. Postavit příčku nebo položit dlažbu by svépomocí zvládl každý pátý a do rekonstrukce nemovitosti na vlastní pěst by se pustil už jen každý desátý. Výroba nábytku nebo oprava pračky potom patří k úkonům, na které by si svépomocí troufl nejmenší počet Čechů – v případě rozbité pračky jen 5 procent respondentů.

autor: PV