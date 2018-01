Průzkum: Podnikatelé chtějí vzdělaného prezidenta, který podporuje ekonomickou diplomacii

Diskuze se zúčastnila většina uchazečů o hradní funkci. Pro majitele tuzemských firem je klíčová i další vlastnost hlavy státu. Na Pražském hradě si přejí vzdělaného a sečtělého člověka.

Otevírání nových trhů a vedení podnikatelských misí si dle šetření Hospodářské komory od budoucího prezidenta přejí bezmála dvě pětiny dotázaných podnikatelů (37 %). „České firmy jsou v dobré kondici a chtějí exportovat i objevovat nová teritoria, což výsledky šetření potvrdily. Podnikatelé si přejí prezidenta, který jim brány do dalších zemí pomůže otevřít. Hospodářská komora, která podnikatelské mise pravidelně pořádá, je připravena s příštím prezidentem na jejich organizaci – podobně jako v minulých letech – spolupracovat,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Až na druhém místě se umístila legislativní funkce prezidenta. Vetování zákonů a ovlivňování důležité legislativy označilo jako prioritu 34 procent podnikatelů.

Podnikatelé dále vybírali 5 nejdůležitějších charakteristik budoucího prezidenta republiky. Pro 69 % podnikatelů je klíčové vzdělání, resp. sečtělost a široký rozhled hlavy státu. S odstupem (51 %) se na druhé příčce umístila reprezentativnost osoby prezidenta. Dvě pětiny všech podnikatelů pak shodně volily následující tři charakteristiky – zastávání národních zájmů, diplomatické chování a dobré způsoby. Věk, životospráva nebo třeba zkušenosti s podnikáním nejsou pro podnikatele zásadním ukazatelem.

Téměř sedm stovek podnikatelů rovněž odpovědělo na otázku, koho si pro příští prezidentské volební období přejí na Pražském hradě. Nejvíce, celkem 28 % podnikatelů, odpovědělo, že by v lednové volbě hlasovali pro Jiřího Drahoše. Ve velkých firmách nad 250 zaměstnanců by pro něj hlasovalo dokonce přes 40 % podnikatelů. Na druhém místě skončil Miloš Zeman s celkovými 20 %, přičemž největší podporu má mezi živnostníky a mikro firmami do 10 zaměstnanců, kde pro něj hlasovalo 26 % podnikatelů. Na třetím místě pak s 12 % skončil Mirek Topolánek, kterého nejčastěji podpořili podnikatelé z malých firem zaměstnávajících 11 až 50 osob (přes 17 %). Poměrně vysoké číslo – 20 % podnikatelů přitom stále neví, koho by v prezidentské volbě vybrali.

Debaty s podnikateli se zúčastnila většina uchazečů o prezidentský úřad. Pozvání přijali Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek.

autor: PV