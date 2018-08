Radim Valenčík: H-System/Drama a zvraty

Ale: "Česká justice má vněkterých kauzách problémy – a jsou to systémové problémy,” řekl po jednání u prezidenta Rychetský a dodal, že se obecně s prezidentem bavili o problémech v délce řízení, nikoli jen o kauze H-System. - "Délkou a neefektivitou nejvíce trpí insolvenční případy – a H-System je příkladem selhání nejen čeké justice, ale českého státu v kritických 90. letech,” dodal Rychetský."

Došlo by bez "Zemanova pletení" k takovému přiznání?!

Prý se jedná o konstatování týkající minulosti. Aha, takže to, že odhalení chyby justice trvalo justici dvacet let, není selhání. To mně jaksi rozum nebere.

K tomu názor z lidu na Facebooku:

Tomáš Vaněk: "Je pravdou, že pokud se s tím babrají 20let tak to důvěru v "právní stát" zrovna nepodporuje. A vede to k dalším problémům. Takže ano, selhání státu."

A rozhodnutí NS je také prý naprosto v pořádku. Tak toto je asi jen "bezvýznamná korekce":

"Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že by stát měl vstoupit do kauzy H-System, a vyzval ho, aby poškozené klienty odškodnil. Na jednání byl i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ten poté uvedl, že kauza je selháním české justice i státu v 90. letech."

A jak to celé číst? Jako potvrzení či nepotvrzení správnosti rozhodnutí NS? Nebo jako snahu zamaskovat, že se obnažily kontury zločinného spiknutí? Jen se ptám.

A pak je ti ještě zajímavé stanovisko Jazzové sekce:

"V pořadu ČTv o H systému 24.7.2018 bylo poukázáno na vazbu Jazzové sekce na člena kontrolní rady České advokátní komory JUDr. Josefa Monsporta. Uvádíme: JS má do této chvíle 63 ověřených strojopisných stran podepsaných JUDr. Monsportem z let 1986-1988, kdy byl prokurátorem oddaným normalizaci. Jeho podpisy jsou pod výslechy disidentů, usneseních o domovních prohlídkách, nařízeních zabavovat poštu, usneseních o uvalení vazby, které zadrženým osobně sděloval, podpisy schvaloval záznamy o zabavených věcech při domovních prohlídkách, avšak nařizoval některé položky vypustit (např. Seifertovu Nobelovu cenu), zamítal uvězněným soudní řízení na svobodě, rodičům zadržených zablokoval úspory na vkladních knížkách, při výsleších nedovoloval zadrženým psát si poznámky atd. Dohledány budou doklady další, např. výhružné dopisy manželkám uvězněných za nevhodný obsah dopisů. Karel Srp, předseda Jazzové sekce, 25. 7. 2018"

Takže na tomto asi něco bude.

A ještě názor Karola Hrádely (líbí se mně):

"Pravda pak nikoho nezajímá. Asi by to chtělo skutečnou diskusi k právnímu rámci insolvence a k tomu, kdo za co může a kdo co zavinil Zřejmě by se ukázalo, že Vše je jinak. Za chyby se má platit a nemají je hradit ti, co za nic nemohou a na rozdíl od některých nechybovali. Nakonec politický kalkul a nerespektování práva vyjde. Za cílené chyby některých mají zaplatit všichni prostřednictvím státu."

