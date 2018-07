Radim Valenčík: KSČM a Babiš - jak dlouho?

Babiš a spol. v březnu a v dubnu podpořili globální lež, která tehdy vystupňvala mezinárodní napětí až na pokraj horké globální války. A při jednání o vzniku druhé Babišovy vlády Filipovo vedení nepožadovalo žádné záruky, že se situace nebude opakovat. Je to tím, že Filip a spol. na to, co se odehrálo velmi nedávno, zapomněli, nebo tím naznačili ochotu sloužit jako slouhové globální moci?

A hlavně: Jak dlouho bude trvat, než se podobná situace bude opakovat?

Z tohoto hlediska stojí za to podívat se na výsledky hlasování o podpoře druhé Babišovy vlády na zasedání ÚV KSČM:

Jak kdo hlasoval pro důvěru Babišově vládě na 3. zasedání ÚV KSČM 30. 6. 2018:

VEDENÍ ÚV KSČM 4 A; 1 N; 1 Z

předseda ÚV KSČM FILIP Vojtěch pro návrh

1. místopředseda ÚV KSČM ŠIMŮNEK Petr proti návrhu

místopředseda ÚV KSČM GROSPIČ Stanislav pro návrh

místopředseda ÚV KSČM ORT Václav pro návrh

místopředsedkyně ÚV KSČM KONEČNÁ Kateřina zdržuje se

předseda klubu PS PČR KOVÁČIK Pavel pro návrh

PRAHA 4 A; 6 N

STŘEDOČESKÝ KRAJ 9 A; 0 N; 2 O

JIHOČESKÝ KRAJ 4 A; 1 N, 2 O

PLZEŇSKÝ KRAJ 3 A; 3 N; 1 O

KARLOVARSKÝ KRAJ 2 A; 1 N

ÚSTECKÝ KRAJ 3 A; 4 N

LIBERECKÝ KRAJ 2 A; 1 N; 1 O

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 4 A; 0 N

PARDUBICKÝ KRAJ 2 A; 2 N

KRAJ VYSOČINA 3 A; 0 N; 2 O

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 3 A; 3 N; 1 O

OLOMOUCKÝ KRAJ 4 A; 0 N; 1 O

ZLÍNSKÝ KRAJ 4 A; 0 N

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 3 A; 1 N; 2 O

54 pro návrh

23 proti návrhu

1 zdržuje se

12 nebyl přítomen

CELKEM 90

86 OV + 4 vedení ÚV KSČM (2 členové vedení jsou členové ÚV KSČM z OV)V Praze a dalších významných krajích nezískal návrh na podporu druhé Babišovy vlády většinu. V Praze dokonce neprošel poměrně výrazně.

Přitom 28. 3. tohoto roku dostalo Filipovo vedení tuto výzvu:

Veřejná výzva představitelům KSČM

Dne 26. března 2018 došlo k události, kterou považujeme za mimořádně závažnou. Jedná se o krok, kterým vláda v demisi přibližuje svět k nekontrolovatelnému vývoji událostí, který může vést k zániku naší civilizace. Jedná se o krok, který lze chápat jako demonstrativní se zřeknutí nejen právních zásad, ale – a to je zvlášť nebezpečné – i elementárních základů racionality a morálky.

Vyhoštění pracovníků ruského velvyslanectví má skutečně symbolický charakter. Symbolický zejména v následujícím:

ukazuje svými českými parametry v porovnání s ostatními zeměmi, že vláda v demisi se předhání ve slouhovství k silám směřujícím k válečné konfrontaci;

tím, když přejímá nesmyslné účelové tvrzení, že "nikdo jiný neměl motiv", a ukazuje své slabošství.

To, že uvedený krok poškozuje především menší země, jako je naše, v ekonomických vztazích s Ruskem (dle záměrů subjektů, které situaci vyvolaly a přispěly k její gradaci), považujeme rovněž za důležité, ale nyní jde především o odvrácení eskalace hlavních bezpečnostních hrozeb.

Vážení představitelé KSČM, pokud s uvedenými argumenty souhlasíte, žádáme Vás, abyste zvážili:

jakou tíži odpovědnosti za bezpečnost ČR a jejích občanů je Vaše parlamentní strana schopna přijmout a nést;

jakými ústavními kroky to v následujících dnech a týdnech projeví.

V Praze, 28. 3. 2018

Viz např. ZDE

Pouhé tři měsíce před hlasováním na ÚV KSČM a něco málo přes měsíc před zahájením intenzivního vyjednávání Filipova vedení KSČM s Babišem! Krátkou pamětí to asi nebude... Něčím to čpí...

K tomu sned jen "maličkost" z dnešního dne:

"Ve vzorcích z místa dubnového útoku na syrské město Dúmá se neprokázala nervově paralytická látka, jakou je například sarin. Ve dvou vzorcích ale byly zbytky po chlóru. Tvrdí to předběžná zpráva expertů Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), kterou organizace v pátek zveřejnila na svých internetových stránkách." (ZDE)

Pamatujeme si ještě, jak se choval náš mediální mainstream a politici, včetně těch od Babiše? Pamatujeme si ještě, že se kvůli údajnému použití chemických látek v Dúmě dostal svět na pokraj třetí světové?!

(pokračování)

Vyšlo na Vasevec.cz.

