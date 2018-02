Radim Valenčík: Proč nové volby

Pořad Události, komentáře na ČT 24 vysílaný 13. února byl tou pověstnou poslední kapkou, která mě utvrdila v tom, že prezident Zeman nemá pravdu a že nejlepší řešení současné situace u nás jsou nové volby do Sněmovny. A to zejména vzhledem (k pro mě neuvěřitelnému) výroku místopředsedy ODS Martina Kupky. Dostanu se k němu, ale nejdříve kontext.

Prezident Zeman argumentuje proti předčasným volbám tím, že by to byla nedůvěra k voličům. Podle mě se mýlí. Nedůvěru k voličům projevují ty současné politické elity, které blokují sestavení vlády vítězem voleb. Voliči měli před volbami všechny informace, dokonce účelově (protibabišovsky) "vhodně načasované", a přesto určili Babiše jednoznačným vítězem.

Voliči před říjnovými volbami věděli, je Babiš trestně stíhaný, voliči před říjnovými volbami věděli, že slovenský Ústavní soud vydal rozhodnutí, podle kterého je slovenský Ústav paměti národa je archivní institucí a nelze ji tedy žalovat za neoprávněné vedení někoho ve svazcích StB. A přesto se Babiš stal suverénním vítězem voleb. Jasný vzkaz voličů politickým elitám.

Co voliče vedlo k tomuto postoji? Můžeme spekulovat. Nechutné rvačky o obsazení ÚSTR v ČR, z nich téměř čiší, na co si tato instituce chce hrát. Dění v USA, které tato země ještě nikdy nezažila a kde to došlo až tak daleko, že největší politická strana uveřejní materiál, podle něhož v USA došlo ke komplotu tajných služeb namířenému proti prezidentovi...

Ale možná, že nemusíme chodit tak daleko v čase ani v prostoru. Ti, co nyní proti Babišovi zneužívají kauzu Čapí hnízdo, se zaklínají tím, že její zveřejnění těsně před volbami nebylo načasováno, že to byla opravdu, ale opravdu jen náhoda. A zveřejnění rozhodnutí soudu, které sice nic neznamená, ale umožňuje mediálnímu mainstreamu rozpoutat kampaň proti Babišovi a podpořit určitý typ politiků, přitom těsně před sjezdem ČSSD? Také jen náhoda? Hamáček se nechal hned slyšet: "Verdikt by podle něj mohl ovlivnit i postoj ČSSD k možné vládní spolupráci s ANO. "Toto je věc, která je další komplikací. Nemohu vyloučit, že to může ovlivnit rozhodování delegátů sjezdu, zda vůbec s hnutím ANO za současné konstelace vyjednávat, či ne," řekl Hamáček. Sjezd ČSSD bude v neděli." (ZDE)

Ne. Voliči nejsou blbí. Především však voliči ze sebe nenechají dělat blbce. Už je toho nějak moc.

Korunu tomu nasadil již zmíněný místopředseda ODS Martin Kupka, cituji z pořadu UK ČT 24 dne 14. 2.: "Jsme trochu otrlejší, protože v případu Babiše už je tolik pochybností, že si nedovedeme vybrat, která z nich je závažnější, která by ho měla vést k tomu, že se politik sebere a odejde. Já jsem si třeba dneska všimnul toho, že jeden konkrétní nizozemský politik, ministr zahraničních věcí, odešel po té, co přiznal, že lhal. Lhal o věci, která v mezinárodní politice hraje nějakou váhu, ale zdaleka to nebylo tak závažné odhalení vnitřní neintegrity toho politika, jaké jsme zaznamenali v případě Andreje Babiše v mnoha případech." (Viz ZDE - řečeno v minutě 18:20-19:00 pořadu, samozřejmě lépe je podívat se na celý záznam.)

Moderátor raději hned od toto tvrzení odešel, protože si uvědomil, kam by to vedlo, pokud by příslušnou kauzu rozmazával. Pro ty, kteří kauzu nezaznamenali, uvedu, o co šlo. Nizozemský ministr zahraničí Halbe Zijlstra odstoupil, když bylo prokázáno, že se vědomě zúčastnil načasované dezinformační kampaně proti Rusku, jejímž cílem bylo stupňovat protiruskou hysterii a eskalovat napětí mezi EU a Ruskem, a to právě v době, kdy vrcholily diskuse kolem vyšetřování tragédie letadla sestřeleného nad Ukrajinou. Tedy angažoval se na "stejné straně barikády", jako ti, co rozjíždějí kampaně obdobné té, která se vede proti Babišovi. Tady je celá zpráva v podání samotné ČT:

"Nizozemský ministr zahraničí Halbe Zijlstra odstoupil, když se přiznal ke lži, že osobně od ruského prezidenta Vladimira Putina slyšel o jeho plánu na vytvoření Velkého Ruska.

Zijlstra, který je členem nizozemské vládní Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho, v minulosti uvedl, že se jako zaměstnanec britsko-nizozemské ropné společnosti Royal Dutch Shell zúčastnil v roce 2006 schůzky s Putinem. Tvrdil, že Putin na setkání pod Velké Rusko kromě Ruska zahrnul také Bělorusko, Ukrajinu a pobaltské státy Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

Premiér Mark Rutte Zijlstrův postup označil za "velkou chybu", ale ještě v pondělí kvůli tomu po něm nechtěl odchod z vlády. Opoziční i koaliční strany nicméně Zijlstru ostře kritizovaly. Byl předvolán na půdu parlamentu, aby podal vysvětlení. V dopise, který v pondělí zaslal deníku De Volkskrant, odstupující ministr zahraničí uvedl, že o Putinovu výroku mu řekl někdo, kdo na schůzce byl. Slova ruského prezidenta Zijlstra prý považoval za tak geopoliticky důležitá, že se je rozhodl zveřejnit. Tvrzením, že je slyšel osobně, chtěl údajně krýt svůj zdroj.

De Volkskrant napsal, že Zijlstra si špatně vyložil Putinovy výroky na základě e-mailu bývalého šéfa ropné společnosti Shell Jeroena van der Veera, který na setkání byl...

Aféra přichází pro Nizozemsko v nevhodnou dobu. Vztahy Ruska a Nizozemska jsou mimořádně napjaté od sestřelení letadla malajsijských aerolinek nad východní Ukrajinou, při kterém v roce 2014 zahynulo 196 Nizozemců." (ZDE)

To už je silné kafé a ukazuje, že současné moc ztratila všechny zábrany a chová se ve styly "Zloděj volá, chyťte zloděje!".

Poznámka na závěr

Selhává především účelové používání klacku dvojího metru jako nástroje současné globální moci. Nejen u nás, ale, jak se ukazuje, třeba i v Německu. Problém těch, kteří chtějí sloužit moci založené na používání dvojího metru, že se z toho blbne. To se pak projevuje podobnými excesy, jako byl ten Kupkův. Normální člověk si o Babišovi nedělá žádné iluze. Ale velmi dobře nejen cítí, ale i rozumem si uvědomuje, že věci se poznávají ve srovnáních, např. Babiš : Bakala, Babiš : Štětina...

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

