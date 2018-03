Radim Valenčík: Začala příprava na severoirský majdan?

Přesně tímto zdánlivě nevinným návrhem začala destrukce Ukrajiny. Vypadá neškodně a líbivě pro Severní Irsko, může to skončit severoirským majdanem. Z ekonomického hlediska je to cynický zločin a Británie se zcela logicky brání:

Evropská komise schválila a zveřejnila návrh právního textu dohody o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Jedna část se věnuje i režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Podle britské premiérky ale v podstatě umožňuje vznik hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. S tím by žádný britský premiér nikdy nesouhlasil, uvedla...

Součástí dohody je i protokol o Irsku a Severním Irsku, kde EU ve snaze vyhnout se vzniku standardní kontrolované hranice a při chybějících návrzích jiného řešení z Londýna v zásadě navrhuje, aby na obou stranách hranice dál platily unijní regulace. Na věc by dohlížel společný výbor EU a Británie, jurisdikci by měl i unijní soud...

Pro Londýn je ale podobné řešení velmi problematické. V praxi by znamenalo oddělení Severního Irska od britských pravidel v nejrůznějších oblastech a třeba také celní kontroly zboží, které se dostává do Severního Irska z ostatních částí Británie...

Řešení navržené v textu je podle Barniera "záložním plánem", který plyne z prosincové politické dohody mezi Londýnem a EU o tom, jak bude rozvodová dohoda vypadat.

K návrhu Evropské unie týkajícímu se režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po brexitu má ale výhrady britská premiérka Theresa Mayová. Oslabil by ústavní celistvost Spojeného království, řekla. Podle ní by v podstatě vznikla hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. S tím by žádný britský premiér nikdy nesouhlasil, dodala.

Šéfka severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová vzápětí pasáž týkající se hranice na Twitteru označila za "ústavně nepřijatelnou". Podle ní by takové uspořádání vedlo k ekonomické katastrofě v Severním Irsku....

Dublin naopak přivítal skutečnost, že unijní stanovisko nepřipouští vznik klasické hranice na ostrově, zároveň je prý připraven jednat o jiných možnostech, které by rovněž počítaly s bezproblémovým obchodováním a cestováním mezi oběma částmi Irska.

Mayová rovněž zopakovala, že její vláda je proti vytvoření nové celní unie s EU po odchodu Británie ze společenství. Reagovala tak na pondělní prohlášení opozičních labouristů, že tento krok podporují.

Podle Mayové by ale setrvání v celní unii bylo "zradou" britských voličů, kteří se v referendu v roce 2016 vyslovili pro brexit. Premiérka v této souvislosti dodala, že Londýn si chce po brexitu vyjednat vlastní obchodní dohody, což by v případě setrvání v celní unii nebylo možné (ZDE).

Teď Británie doplácí na to, jak snadno se nechala vtáhnout do protiruské hry. Sama se stává její obětí. Dominantní hra, která se hraje, je totiž jiná.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV