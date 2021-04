Radomil Bábek: Jak se chystá vláda pevné ruky? Tiše a nenápadně

reklama

Ani v době rozjitřené „ruskou“ aférou by neměla některá témata či kauzy zapadnout. Hrozí nebezpečí, že potichu a nenápadně přijdou změny, které ještě více omezí naši svobodu. Takovým projektem, kterým vláda sahá na naši svobodu, je záměr státu řídit naše životy pomocí mobilních aplikací.

Ministr zdravotnictví Arenberger oznámil, že pro nás připravuje mobilní aplikace, které nám zakážou nebo umožní vstupovat do obchodů či restaurací. To je záměr, který je nutné rázně a bezpodmínečně odmítnout. Nejde o nic jiného než o skrytý permanentní nouzový stav.

Jakékoli rozlišování lidí na očkované/neočkované nebo na testované/netestované je zjevnou diskriminací občanů. Vláda hodlá občany rozdělovat podle podmínek, které sama určí, a zároveň má vše fungovat jako donucovací prostředek, aby lidé dělali to, co si vláda přeje. Chceš do hospody? Musíš se nechat očkovat. Chceš na koncert? Testuj se! Mají tvé děti chodit do školy? Otestované. Chceš mít otevřený krám s obuví? Prokaž, že jsou prostory „způsobilé“ (ať to znamená cokoliv)!

Propustkou k normálnímu životu má být aplikace v mobilním telefonu. Každý si bude moci (správně: muset) vygenerovat QR kód. Komu bude svítit aplikace zeleně, může do kadeřnictví nebo restaurace. Komu červeně, ten má STOP, a nikam nepůjde!

Anketa Co teď se sochou maršála Koněva? Sešrotovat 1% Vrátit Rusům 3% Vystavit v Praze na veřejném místě 95% Dát do muzea 1% hlasovalo: 4773 lidí

Vrcholem vychytralosti vládních politiků je, že by všechnu odpovědnost za zákazy navíc rádi přehodili na podnikatele a živnostníky. My máme kontrolovat občany a my máme rozhodovat o tom, kdo smí do hospody vejít, a kdo ne, kdo může v našem krámku nakoupit a koho vyhodíme. Když pomineme, že taková role podnikatelů a živnostníků nemá žádnou oporu v zákonech, pak je nutné především konstatovat: Je to zvrácenost! Úředníci a vládní politici vymysleli, jak ovládat občany, jak je diskriminovat a segregovat, a pak si nad tím umyjí ruce. Rozděl a panuj!

Vláda se samozřejmě nezabývá tím, zda je vše v souladu s českým právem. Neúctu k zákonům nedávno ukázal ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Svůj pocit nadřazenosti nad námi, občany, a nad naší svobodou a právy předvedl, když jako ministr české vlády veřejně prohlásil, že on nám předepíše dodržovat opatření, tedy zákazy, i když ví, že tím porušuje zákon. A budeme prý jeho zákazy dodržovat tak dlouho, dokud to soud nezruší. Nemohl nám dát jasnější důkaz opojení mocí.

Je nutné jasně a nekompromisně vládě vzkázat: Normální život nepotřebuje žádné propustky! Naše životy nebudete řídit přes aplikace, a už vůbec nesmíte rozhodovat o tom, kam, kdy a proč půjdeme. Andreji Babiši, Karle Havlíčku, Jane Hamáčku a Petře Arenbergere, v době koronakrize jste si zvykli přikazovat a zakazovat, zneužívali jste protiprávní nouzový stav, a zalíbilo se vám to.

Ústavní soud řekl, že zavření obchodů bylo nezákonné. Nejvyšší správní soud řekl, že testování zaměstnanců v NS bylo nezákonné, a třeba v německém Výmaru soud rozhodl, že všechna opatření proti dětem, roušky, testování a zákaz výuky, byly nezákonné – a naše vláda nás chce cejchovat podle toho, jestli jsme se testovali, jestli jsme byli covid pozitivní nebo zda jsme očkovaní. To je segregace a diskriminace nejhrubšího zrna, to je nástup neomezené státní moci.

Vládní politici zjistili, jak chutná moc, a nechtějí ji pustit z ruky. Všechny zákazy a příkazy, a především plány na nejrůznější trvalá omezení, covid pasy či aplikace, které nám mají řídit a omezovat život, jsou nástupem vlády silné ruky. Třeba to několika lidem bude vyhovovat, protože autoritativní stát je zbaví odpovědnosti za vlastní životy. Pro většinu lidí je to však nepřijatelné. Je to nenápadný, ale jasný útok na naše svobody. Mobilní aplikací, která mne má pustit či nepustit do hospody to vše totiž nekončí, ale začíná.

Vláda ČR, s podporou komunistů, a někdy dokonce s podporou části opozice, za spolupráce a servilního přikyvování vybraných podnikatelských spolků (HK ČR, SOCR, AMSP), nám jde po krku. Mají nám mobilní aplikace řídit život? Má nám stát pomocí mobilních aplikací zakazovat či povolovat vstup do obchodů či restaurací? Ne, náš normální život nesmí řídit stát! Nenechme si to líbit teď, protože později už ten obojek nesundáme.

Radomil Bábek

předseda výboru

Podnikatelské odbory

(článek byl napsán pro Forum24)

Psali jsme: Radomil Bábek: Jak se podnikalo v roce 2020? Těžce, pod tlakem státu a bez perspektivy Radomil Bábek: Vláda ČR pohrdá právem a pohrdá občany Radomil Bábek: Z cizího krev neteče Radomil Bábek: Neschopný, drzý, líný stát: Sčítání 2021, zbytečná akce za dvě miliardy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.