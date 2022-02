Richard Seemann: Helvetská Luftwaffe útočí na Česko

V aktuálním pořadu švýcarské stanice SRF „Rundschau“ byl představen „brisantní“ dokument, jak jej charakterizovala, co by následovalo, kdyby „útok na Švýcarsko byl na spadnutí“.

Na obranu vzlétly k nebi těžce vyzbrojené švýcarské stíhačky, které by měly bombardovat nepřátelské cíle v zahraničí, především mosty a letiště.

Poslední dva scénáře vedou do zahraničí: jižního Německa, Rakouska a České republiky. Se zdůvodněním, že aby se zabránilo válce, musí stíhačky sbírat informace o vojenských cílech a preventivně na ně útočit. Nejvzdálenější destinace cíle je 370 kilometrů od švýcarských hranic, což je zde uvedena Česká republika. Tamním hlavním cílem jsou především letiště a velitelská centra.

Podle SRF je to mimořádně ošemetné, protože se Švýcarsko dostává do světla útočníka. Autor, vojenský historik Roland Beck, vychází z předpokladu, že letectvo musí mít v budoucnu možnost útočit na pozemní cíle ze vzduchu a podpořit pozemní jednotky.

Strategický dokument „Air Defense of the Future“ uvádí, že nový stíhací letoun musí sloužit k útokům na cíle hluboko v nepřátelském prostoru. Roland Beck, bývalý plukovník generálního štábu, k neutrální roli Švýcarska říká: "Podle mého názoru je to extrémně choulostivé, protože jsme považováni za útočníka, ale naše základní filozofie je: Bráníme se." Peter Hug, poradce pro bezpečnostní politiku sociální demokracie to však, považuje za „bizarní“. Je názoru, že „nikdy by se nezískala většina pro stíhací letouny, pokud by se otevřeně prohlásilo, že chceme bombardovat pozemní cíle daleko od Švýcarska."

Preventivní údery na obranu státu spouštějí různé reakce. Pro šéfa liberální FDP Thierryho Burkarta už v případě války neexistuje žádná neutralita a pak se musí plnit nejrůznější mise, které slouží k ochraně země. To zahrnuje také preventivní údery, pokud mohou být použity k zabránění útokům proti Švýcarsku. Sociálně demokratická poslankyně Priska Seilerová Grafová podle SRF prohlásila, že "vždycky se bála, že takové myšlenky by se skutečně mohly objevit a je z toho v šoku“.

Odtajnění dokumentu vyvolalo ve Švýcarsku bouřlivou reakci a SRF se obrátila na velitele švýcarské Luftwaffe Petera Merze, jak by vysvětlil českému šéfovi generálního štábu, proč jeho země připravuje nálety na jeho zemi? Odpověděl, že to není problém, protože tyto scénáře jsou odděleny od skutečných kontextů bezpečnostní politiky a skutečných státních hranic a nemají nic společného s Českou republikou. Český generál, který si sám vytváří scénáře, moc dobře ví, jak něco takového interpretovat. Mohli jsme nechat letadla letět na Měsíc protože ani nejhorší válečné scénáře, nemají absolutně nic společného s hlavním směrem. Tento dokument, který ve skutečnosti jste neměli zveřejňovat, ukazuje Švýcarsko na slepé mapě a názvy zemí jste přidali sami. Fiktivní scénáře jsou o preventivních úderech – tedy útocích předtím, než nepřítel zaútočí na Švýcarsko. Co to má ještě společného s bránící se armádou neutrální země?

Je to jasné: preventivní údery jako na Pearl Harbour, jsou prvními údery, které jsou podle Charty OSN zakázány. Proto by to Švýcarsko nikdy neudělalo a scéna, kterou jste uvedli, je úryvek z většího scénáře, ve kterém je Švýcarsko již zapojeno do konfliktu. V tuto chvíli přichází informace, že hrozí útok a Luftwaffe mu chce zabráni a ukazuje to na problém: Pokud tyto dokumenty čte někdo, kdo jim nerozumí, bude docházet k dezinterpretacím jako zde.

Situace nahrála levici, která bojuje proti nákupu amerických F-35. Říkají, že u scénářů, jako je tento, byly pokyny pro výběr stíhaček záměrně přizpůsobeny tomuto letounu. To je prý také mylná interpretace. Tyto scénáře jsme navrhli předem – aniž bychom znali typy letadel. Tyto skripty měly umožnit výrobcům ukázat nám, co jejich letadla umí. Vše za stejných podmínek. Hodnocení pak jasně ukázalo, že nejlépe si vedl F-35. Na závěrečnou otázku SRF, zda by po těchto odhaleních tato stíhačka měla mít ještě šanci, zní odpověď - ano jsem o tom přesvědčen, jak prohlásil velitel švýcarské Luftwaffe.

