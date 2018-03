Richard Seemann: Merkelová pevně drží opratě své strany

To v době, kdy druhá největší německá politická strana je svědkem zhroucení strategie svého již bývalého šéfa Martina Schulze a brodí se těžce k novému svému cíli, kterým je velká koalice. Zatím co z tisíce delegátů sjezdu CDU pouze 27 se vyslovilo proti přístupu a její sesterská bavorská strana CSU ji jednomyslně přijala, sociální demokraté s jistými obavami čekají na výsledky celostranického hlasování, které budou oznámeny příští týden. Navíc její vedení bude voleno až v dubnu, zatím co předsedové unionistických stran CDU/CSU Angela Merkelová a Horst Seehofer jsou pevně v sedle. K tomu odpovídají i poslední volební předpovědi, že kdyby se konaly nyní volby pak by unionisté získali třetinu hlasů a sociální demokraté dnes již ani původní pětinu. Pro obě strany jde o nejhorší výsledky v poválečných německých dějinách, ale stále to stačí na opětnou volbu Angely Merkelové do úřadu spolkové kancléřky.

Za této situace učinila proto rozhodný krok na personální obsazení, kdy jediná osoba ji navržená nepřekročila kromě jí samotné šedesátý rok svého věku. Seznam, který na sjezdu Merkelová uvedla jak ukázal jeho průběh její kritiky uklidnil a sklidil všeobecný souhlas. V tomto směru bylo proto překvapením, že její největší kritik Jens Spahn byl navržen do nového kabinetu jako spolkový ministr zdravotnictví. Již předtím překvapilo jmenování ministerské předsedkyně Sárska Annegret Krampovou-Karrenbauerovou novou generální tajemnictví strany, kterou potvrdil sjezd 98 procentní většinou.

Političtí pozorovatelé jí označují za korunní princeznu, protože tato funkce předurčila Angelu Merkelovou, aby se stala předsedkyni CDU a spolkovou kancléřku. Původně se počítalo s Ursulou von der Leyenovou, která však by zůstala i nadále ve funkci šéfky obrany. Na místo ministra hospodářství, které má vyvážit opuštěné finance ve prospěch sociálních demokratů navrhuje Merkelová svého dosavadního kancléřského ministra Petera Altmaiera. Na jeho místo je delegována její důvěrnice profesorka Helga Braunová. Novým ministrem vnitra se stane Horst Seehofer, který nahradí Thomase de Meziéra odcházejícího do důchodu. Překvapením je pak jmenování celkem neznámé poslankyně ze Severo Porýní – Vestfálska Anji Karliczek za ministryni pro vzdělání. a další žena Julia Klöcknerová povede agrární sektor.

Většina delegátů mimořádného sjezdu považuje navrhovaný nový kabinet Merkelové za rozhodující velký krok znamenající znamení k obnově strany. Především že se podařilo rozdílné osobnosti rozestavit do stranických pozic, které jsou přijatelné pro širokou stranickou a občanskou veřejnost. Angele Merkelové se podařilo zabít tři a nikoliv dvě mouchy jednou ranou : sjednotila stranu všeobecným souhlasem přijetím velké koalice, souhlasem s personálním obsazením vládních míst a souhlasem jmenováním generální tajemnice strany a naznačit tím, kdo bude jejím příštím nástupcem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV