Richard Seemann: Mnoho povyku pro nic aneb Německá vládní krize

Německá vládní krize, která vznikla po sto dnech ustavení velké koalice křesťanských stran CDU/CSU a sociální demokracie se rozhořela po té co spolkový ministr vnitra, šéf bavorské CSU Horst Seehofer spojil svůj další politický osud se svým plánem hermeticky uzavřít německé hranice před nelegálními imigranty. Pokud se mu to nepodaří prohlásil 69letý politik je připraven složit vládní i stranickou funkci.

Toto rozhodnutí padlo po desetihodinovém jednání vedoucího grémia bavorských sociálů v Mnichově, kde obdržel jednoznačnou podporu. Ve stejnou dobu zasedalo v Berlíně vedení CDU, které naopak odmítlo Seehoferovy návrhy a plně se postavilo za svou předsedkyni Angelu Merkelovou. Ta obhajovala svůj postup, že se jí podařilo těsně předtím v Bruselu prosadit zásady postupu vůči imigrantům na základě dobrovolnosti jednotlivých zemí Unie a zrušit usnesení o zavedení povinných kvót jakož i jejich navracení do zemí Unie odkud do Německa přišli. Zdůraznila přitom nutnost dále jednat s CSU a zabránit možné roztržce mezi sesterskými křesťanskými stranami. Výsledkem dalších jednání bylo dosaženo kompromisem mezi oběma křesťanskými stranami založit tranzitní centra na území Rakouska kde bude rozhodnut o dalším osudu uprchlíků po důkladném prozkoumání jejich žádostí o vstup do Německa.

Německé policejní odbory zhodnotil kompromis sesterských křesťanských stran CDU/CSU o zřízení tzv. tranzitních center pro uprchlíky za vzdušné zámky. Podle názorů policie překročením hranic je vstup do země teprve dokonán a před tím nemůže existovat nějaké zvláštní území. Navíc toto nelze vázat pouze na hranice s Rakouskem, když na druhé straně hranice z Belgii a Nizozemskem jsou zcela otevřené. Pochybnosti o tom projevila i sociální demokracie, která se skepticky dívá na tranzitní centra takže následné jednání koaličních špiček skončilo bez dohody. Generální tajemník SPD Lars Klingbeil, místopředsedkyně Malu Dreyerová a další straničtí představitelé se přímo postavili proti jejich zřízení, protože nechtějí vidět uprchlické rodiny za střeženými ploty jako v USA Řada politiků spolkových zemí přitom pochybují, že bez předchozího projednání se zeměmi, kterých by se týkalo jejich prostřednictvím vracením imigrantů , nelze považovat kompromis za reálný.

Horst Seehofer jel proto minulý ve čtvrtek do Vídně, aby vysvětlil návrh na zřízení transitních center na německo-rakouské hranici. Rakouský spolkový kancléř Sebastian Kurz však odmítl jednostranné kroky Německa na úkor své země a upozornil že je připraven jednat o odmítnutí uprchlíků, ale nikoliv na vlastní náklady. Seehofer za této situace ubezpečil , že Německo nepodnikne při řešení druhotného pohybu migrantů přes společnou hranici žádné jednostranné kroky na úkor Rakouska. Obě země naopak spojí síly, zastavit nelegální migraci do Evropy a domluvit opatření k zastavení pohybu migrantů po území EU. Během tohoto týdne se tento problém projedná na jednání ministrů vnitra zemí EU v Innsbrucku a na setkání ministrů vnitra Rakouska, Itálie a Německa.

Kvůli Seehoferovým návrhům přijel do Berlína maďarský premiér Viktor Orbán, který se zde názorově střetl s kancléřkou Angelou Merkelovou. Ta prohlásila při jednání, že Evropa se nemůže odvracet od utrpení a pomoci těm, kteří to potřebují. Podle Orbána, ale Evropa prokáže humanitu, když nebude utečence lákat, uzavře hermeticky své hranice a bude pomáhat zemím, odkud migranti přicházejí.

Ještě před zahájením dalších jednání strany velké koalice se dohodly, že tranzitní centra nebudou zavedené a místo toho se urychlí přímo na území Německa o možném přijeti imigrantů, nebo jejich vypovězení což současné zákony umožňují. Do konce roku bude přijat nový imigrační zákon, který zpřesní postup v této otázce. Dohoda na souboru příslušných opatření ke zpřísnění migrační politiky uvítala šéfka sociálních demokratů Andrea Nahlesová. Zdůraznila, že především shoda na rychlejším vracení migrantů do země Uniie, kde se poprvé zaregistrovali a urychlené řízení s osobami, které nemají nárok na azyl odpovídají pětibodovému plánu strany na řešení tohoto problému. Podstatné přitom je, že nebudou vytvářeny žádná centra. Vicekancléř, místopředseda SPD, Olaf Scholz přivítal koaliční shodu s konstatováním, že skončilo politické letní divadlo a bude možno opět pracovat. Jak poznamenal jeden renomovaný komentátor ze střetu, který dosahoval dramatických politických rozměrů se stala shakespearovská fraška „Mnoho povyku pro nic“.

Německo nepodnikne při řešení druhotného pohybu migrantů přes společnou hra- nici žádné jednostranné kroky na úkor Rakouska, prohlásil po jednání s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem rakouský kancléř Sebastian Kurz. Obě země naopak podle něj chtějí společně také s Itálií spojit síly, zastavit nelegální migraci do Evropy a domluvit opatření k zastavení druhotného pohybu migrantů po území EU. O věci budou už příští týden na okraj jednání ministrů vnitra zemí EU jednat ministři tří zmíněných států.

Střet Merkelové a Orbána kvůli migraci

Německá kancléřka Angela Merkelová se opět názorově střetla s maďarským premiérem Viktorem Orbánem ohledně migrace. Po setkání v Berlíně prohlási- la, že Evropa si musí uchovat svůj humánní postoj. Dodala, že Evropa se nemůže odvracet od utrpení a pomoci těm, kdo to potřebují.

Podle Orbána ale Evropa prokáže huma- nitu, když běžence nebude do EU lákat, zavře hranice a bude pomáhat zemím, odkud migranti do Evropy přicházejí. Dodal, že Evropa musí být humánní, ale nesmí vytvářet pobídky, které sem budou migranty lákat.

Vor seinem heutigen Gespräch

Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer jede proto ve čtvrtek do Vídně, kde má vysvětlit návrh na zřízení transitních center na německo- rakouské hranici. Rakouský kancléř Sebastian Kurz upozornil že je připraven jednat o odmítnutí uprchlíků, ale nikoliv na vlastní náklady. Přitom připravuje ochranu své jižní hranice.

Samotná opatření mohou tak vyvolat dominový efekt a proto maďarský premiér Viktor Orbán je ochoten jednat s Angelou Merkelovou o bilaterální azylové dohodě, ale až poté co se Německo dohodne s Rakouskem a pak Vídeň s Budapeští. Italský ministr vnitra Matteo Salvini oznámil, že za této situace uvažuje o zavedení zostřených kontrol na Brenneru.

Dosažený kompromis v Berlíně komentují i čeští politici. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že za této situace ten, který se vylodí v Itálii nebo Řecku nemá právo si vybrat žít v Německu a pochopí, že pro něho jsou uzavřeny hranice. Místopředseda TOP 09 M. Ženíšek upozornil, že na připravovaná opatření doplatí turisté, lidé cestující za prací a dopravci.

Angela Merkelová vyzvala po dosažení kompromisu k obnovení klidné práce. Umožňuje to právě dohoda o regulaci imigrace, ke které se kladně vyjádřil i prezident komise Eevropské unie Jean-Claude Junckner, protože odpovídá jejímu právu. Příští týden se bude s touto otázkou zabývat ministři vnitra unie, před kterými vystoupí Seehofer. Dále přitom budou pokračovat koaliční jednání při kterých sociální demokracie ústy své předsedkyně Andrey Nahlesové vyjádřila ochotu dosáhnout přijatelnou dohodu.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Německo vzpomíná na Kohla v době koaliční krize Richard Seemann: Berlín marně čeká na zprávu Londýna k případu Skripal Richard Seemann: Maas vyslovil naději na zlepšení vztahů s Ruskem Richard Seemann: Německá velká koalice potvrzena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV