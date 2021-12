Richard Seemann: Scholz v Bundestagu - „Vyhrajeme boj“

reklama

Poukázal, že nová vláda by převzala moc v depresivních časech, když nikomu se opravdu nedaří – ani jemu. Uděláme vše, co je nutné, pro spolkovou vládu neexistují žádné červené čáry. Ta si ani na okamžik neodpočine a zatáhneme za všechny možné páky, dokud všichni nezískáme své dřívější životy a všechny své svobody. Scholz znovu upozornil na cíl provést do konce roku 30 milionů očkování, což je možné dosáhnout. Od 18. listopadu bylo naočkováno 19 milionů a úkolem je nyní udělat zbytek ve zbývajících dnech do konce roku. Jen tak se Německu podaří vlnu odrazit.

Současně kancléř oznámil tvrdou linii v boji proti „nenávistné menšině“, která se v pandemii odvrátila od státu a vědy. "Této nepatrné menšině nenávistných, která na nás všechny útočí pochodňovými pochody, násilím a voláním po vraždě, se postavíme všemi prostředky našeho demokratického právního státu, řekl Scholz. O rozdělení společnosti bylo řečeno mnoho, nicméně prohlásil: „Naše společnost není rozdělena“ a ocenil většinu, která se chovala solidárně, rozumně a opatrně.

Kromě koronavirové pandemie hovořil Scholz také o výzvách nadcházejících let. Zaměříme se proto na obnovu a prorazíme novou cestu v boji proti klimatickým změnám, takže občané se musejí připravit na dalekosáhlé změny. Máme za sebou 250 let, ve kterých byl náš blahobyt založen na spalování uhlí, ropy a plynu. Nyní máme před sebou zhruba 23 let, ve kterých musíme a budeme se dostávat z fosilních paliv, což znamená, že je před námi největší transformace našeho průmyslu a ekonomiky za posledních 100 let.

Konkrétně Scholz oznámil miliardové investice do nových bytů, železnic, dobíjecích stanic, pobřežních větrných elektráren, fotovoltaických systémů a energetických sítí. Většina investic by měla být provedena soukromě, ale vláda zajistí, „že rámcové podmínky budou férové“ a zmínil v této souvislosti daňové úlevy pro firmy, které investují do ochrany klimatu a digitalizace. Semaforová koalice bude spoléhat na obnovu a vydáme se novými cestami i tam, kde osvědčené na první pohled stále fungují. Semafor zvýší minimální mzdu, dodrží dluhovou brzdu a posunout by se mělo oddlužování.

Politik SPD poděkoval i své předchůdkyni z CDU. Angela Merkelová „působivým způsobem sloužila Spolkové republice Německo jako kancléřka po dobu 16 let, vždy orientovaná na věc a fakta, vždy zcela nenáročná a bez okolků, vždy s odvahou a moudrostí, s pragmatismem a rozvahou“. Zejména nehlučná mocenská změna v Berlíně byla přijata „celosvětově s velkým obdivem a respektem.“

Po Scholzovi poprvé v roli opozičního lídra emotivně promluvil šéf unijní parlamentní skupiny Ralph Brinkhaus. Na začátku poblahopřál nové spolkové vládě, ale poté nešetřil kritikou: Změna by potřebovala nadšení, které mu však ve Scholzově vládním prohlášení chybělo. Také ostře kritizoval nového liberálního ministra financí Christiana Lindner, jehož FDP byla zvolena pro udržitelné finance, protože tento slib byl dodržen pouhých pět dní. Dodatečný rozpočet, který nyní Lindner předkládá, je „pilou na základu dluhové brzdy“, říká politik CDU/CSU a čeká jen na zvýšení daní. Představitelka Společenství 90/Zelení a FDP odmítli rozhodně tuto kritiku, na druhé straně mluvčí Alternativy pro Německo vyslovila naprostý nesouhlas se Scholzovým vystoupením.

Olaf Scholz tak absolvoval svůj první křest ohněm a poprvé promluvil jako kancléř v Bundestagu, konstatuje dnešní německý tisk. HANDELSBLATT z Düsseldorfu uvádí: "První vládní prohlášení Olafa Scholze nebylo brilantní, ale skálopevné. Nový spolkový kancléř byl ze strany státu vstřícný, protože ví, že to Němci to tak chtějí. Občané neoceňují ječivých tónů v takovém napjatá situace Nyní je čas zachovat chladnou hlavu."

Politický časopis CICERO se domnívá, že Scholz vsadil na termíny respekt a modernizace – jako je tomu u politických projektů, které se musí odlišovat od předchozích. Sociální demokraté byli tam však dvanáct ze šestnácti let ve vládě Angely Merkelové – skutečnost, která by mohla zkazit náladu optimismu, která se nyní šíří.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Richard Seemann: Jsem kancléřem všech Němců Richard Seemann: Nová rakouská vláda vyzvala k dialogu Richard Seemann: Projev rakouského spolkového prezidenta Alexandra Van der Bellena Richard Seemann: Karlsruhe - Nejvyšším zákonem je ochrana života a zdraví

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.