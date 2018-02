Richard Seemann: Velká německá vládní koalice byla dohodnuta

Závěrečným celonočním jednání byla v pondělí dopoledne schválena dohoda o vytvoření nové velké koalice mezi křesťanskými demokraty, bavorskými sociály a sociálními demokraty. Stalo se tak poté, co Brusel byl znepokojen protahujícím jednáním. Komisař Evropské unie pro rozpočet Günther Oettinger apeloval na vyjednávací strany aby braly ohled na Evropu a co nejrychleji skončily svá jednání.

Před Unií totiž v současné době stojí důležitá rozhodnutí o bankovní unii, harmonizaci azylového práva a rozpočtovém rámci. Brusel je již netrpělivý a potřebuje aby v Německu byla konečně ustavena řádná vláda, protože o těchto problémech nelze jednat s úřadujícím kabinetem., prohlísil Oettinger,který je sám členem CDU.

Původně se mělo jednání uzavřít do neděle i když ještě nevylučovaly následné dva dny. Jenže ta se zadrhla na dvou sociálně demokratických požadavcích v oblasti zdravotnictví a pracovního trhu. Obavy, že na by mohla jednání ztroskotat byla nakonec zažehnána kompromisem. Současně byla rozdělena ministerská křesla sociální demokraté obdrží zejména rezorty zahraničí, financí a práce, unionisté vnitra obrany a hospodářství. Pozornost na sebe soustředil Martin Schulz, který by se stal ministrem zahraničí a současně odstoupil z předsednictví sociální demokracie. Nyní však musí se k uzavřené koaliční dohodě vyslovit v referendum více jak 450tisíc členů sociálně demokratické strany, což bude trvat další tři týdny. Teprve poté bude moci být ustavena nová spolková vláda a pak teprve skončí nejdelší vládní krize v dějinách spolkové republiky.

Sociálně demokratičtí vyjednavači byli si však vědomi, že musí prosadit do smlouvy o velké koalici co nejvíce svých požadavků směřujících k zvýšení životní úrovně, pracovních a sociálních jistot a řešení imigrační problematiky. Jedině tak mají naději, že velká koalice bude schválena v celostranickém referendu. Stranící jsou ve velké obavě, protože podle zveřejněného DeutschlandTrendu veřejno právních televizních a rozhlasových stanic ARD kdyby byly tuto neděli parlamentní volby obdržela by pouhých 18procent hlasů. Jde o absolutní nejnižší historickou podporu za sedm desítek let existence Spolkové republiky a od Alternativy pro Německo ji odděluje pouhá čtyři procenta. Propad se nebezpečně zrychluje, když oproti posledního lednového průzkumu ztratila dvě procenta, když v parlamentních volbách ještě měla 20,5 a v předchozích 2013 25,7. Zejména mladí sociální demokraté vidí východisko v opozici vůči vládní politice, která by jim přinesla zvýšenou podporu u voličstva.

Platnost celostranického referenda bude posuzovat ale ústavní soud v Karlsruhe. Vychází ze zásady, že koaliční smlouva byla dojednána zvolenými zástupci lidu, jehož rozhodnutí nemůže být zrušeno pouze členy jedné i když demokratické strany.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV