Robert Troška: Ministr Ťok chce více radarů na dálnicích, více pokut. Od koho jiného než od řidičů

Soudruh ministr dopravy Ťok nelení a protlačuje další a další radary na dálnicích. Na výstavbu dálnic nemá čas, takže alespoň zvyšovat příjmy pro svého chlebodárce Babiše. Od koho? No přece od řidičů a vyždímat je, co to dá!

Je až neuvěřitelné, že ministerstvo dopravy pod vedením ministra Ťoka plánuje nákup dalších a dalších radarů, které budou ztrpčovat život obyčejných lidí, řidičů, a vybírat od nich stále větší a větší pokuty.

Pod záminkou zvýšení bezpečnosti stavebních dělníků a zvýšení plynulosti provozu zavádí ministerstvo dopravy od dubna další tři úseková měření rychlosti na opravovaných úsecích. Úsekové měření znamená, že pokud vaše rychlost překročí úředníkem stanovenou průměrnou povolenou rychlost, v tomto případě 80km/hod., přijde vám domů pokuta na zaplacení. Obzvlášť úsměvný je důvod „zvýšení plynulosti“ v situaci předjíždění nákladního vozu jedoucího 75km/hod. rychlostí 90 km/hod., podle logiky úředníků z ministerstva narušuji plynulost dopravy a ZAPLAŤ!

Již samotné stanovení 80km/hod. na celém opravovaném úseku je více než diskutabilní. Co brání úředníkům ministerstva na úsecích výjezdu, tj. tam kde vyjíždí technika na dálnici dát 80km/hod. omezení a na zbývající úsek 100km/hod. Tyto „úseky“ jsou často totiž až 8km dlouhé. Jenže to by se nemohly vybírat pokuty a to je přece hlavní účel!

Ministerstvo dopravy: Radary nejraději všude na dálnicích

Ale to není všechno. Ministerstvo dopravy chce zavést stálá úseková měření na téměř celé dálnici D1 a postupně pak určitě na dalších dálnicích! A jak jinak než pod záminkou zvyšování bezpečnosti občanů!

Co nám to jenom připomíná? Již za Velké francouzské revoluce byl zřízen Výbor pro veřejné blaho, který chtěl konat dobro a toto „dobro“ pocítilo tisíce nevinných obětí pod gilotinou.

V této souvislosti je třeba připomenout schválený návrh minulé poslanecké sněmovny na zvýšení rychlosti na některých dálničních úsecích na 150km/h. Hlavním odpůrcem se stalo samozřejmě ministerstvo dopravy v čele s panem Ťokem a jejich analýzy a rozbory. Jeden podstatný argument v těchto studiích zadaných Ťokovým ministerstvem nezazněl: Nemohly by se v tomto případě vybrat od řidičů pořádné pokuty a to by byl problém!

Mám ale pro pana ministra další argument a zdůvodnění pro další nákup radarů a omezování rychlosti, co třeba přijít se studí prokazující negativní vliv zvýšené rychlosti na sluch hranostajů, lištiček a brouků hovniválů. Pak již bude stačit v dalším kroku omezit rychlost nejprve na 100km/hod. a posléze na 80km/hod. a to pak budou do státní kasy proudit penízky pro ministerstvo dopravy a pana Babiše!

Je to právě ministerstvo dopravy pod vedením pana Ťoka, které není schopno ročně postavit ani 100km dálnic, ministerstvo dopravy, které prostřednictvím své státní organizace Ředitelství silnic a dálnic nijak nezlevnilo náklady na výstavbu 1km dálnic (v Evropě jsme byli na 1.místě v nákladech na 1km dálnic) a je to právě ministerstvo dopravy pod vedením pana Ťoka, který nebyl schopen dosud zajistit výběr nového dodavatele na výběr mýtného, jehož předpokládaná hodnota 29 miliard Kč bude placená občany, daňovými poplatníky!

A vrátíme-li se k radarům, jejich pořízení, že radary a výběr dodavatele bude stát nemalé peníze?

Ale o tom je přece ministrování, dodavatelé se pak na miliónové zakázky musí „předhánět“ s tou „nejkvalitnější“ nabídkou, určitě se bude preferovat „osobní jednání“. A kdo že radary a nové úředníky bude platit? Přece občané!

Navýšení současných pokut

Navíc ministr Ťok se snaží neustále navýšit pokuty a zavést systém dvakrát a dost nebo třikrát a dost. Příkladem může být výrazný nárůst případů, kdy bude řidičům hrozit postih ve výši šesti bodů. V takovém případě by řidič napodruhé o řidičský průkaz už rovnou přišel. Šest bodů by se řidičům mohlo přičíst například kvůli nepovolenému předjíždění.

Výrazně zvýšit by se měly také pokuty. Ty budou v jistých případech činit až 75 tisíc korun! Za velké překročení povolené rychlosti totiž bude hrozit pokuta ve výši až 25 tisíc korun!

Jinými slovy pokud po dálnici pojedete o více jak o 30 km/hod nad povolenou rychlost, již je tu podle návrhu ministerstva dopravy pokuta 25 tis.Kč!!! Zatím neschváleno, ale pan ministr Ťok je přece pracant!

Pan ministr Ťok se již v minulosti prostřednictvím svých mluvčích několikrát vyjádřil, že u nás jsou pokuty nízké oproti „okolním státům“. Pan ministr Ťok ale srovnává nesrovnatelné, okolní západoevropské státy mají úplně jiné nominální mzdy, ale je pochopitelné, že jako bývalý ředitel společnosti SKANSKA a předtím v řadě lukrativních postů srovnává nejspíš své platové ohodnocení a to poměřuje s výší pokut navrhovanými jeho ministerstvem.

Je až nestoudné, co za dobu, kdy je ministr Ťok ve své funkci předvádí. Pan ministr je velkým zastáncem radarů, jeho častá přezdívka RADAR Ťok není náhodná, neustálé navyšování počtu radarů a objemů pokut mluví za všechno.

Zdroj.

Převzato z blogu autora.

autor: PV