Rudolf Mládek: „Nikdo nemůže být horší než Šabatová“

Ostuda s figurantkou klamající, že chce pronájem bytu to začala a skončilo to vrcholně trapnou záležitostí se šátkem ve školních lavicích.

Tady se k lidské ostudě ombudsmanky přidal Nejvyšší soud ČR, který si asi popletl téma, o kterém rozhodoval. Pokud se Nejvyšší soud domnívá, že škola je místem, kde mají studenti pomocí symbolů prezentovat své náboženství, lhostejno zda jde o šátek, křížek, jarmulku nebo třeba peruánský klobouk, pak se soud ve svém rozhodnutí nepochybně unáhlil. Apolitičnost škol je stejně tak žádoucí jako apolitičnost soudů. Kdyby si soudkyně místo taláru přišla na vyhlášení rozsudku v burce, co by asi tak Nejvyšší soud rozhodl? Že má soudkyně právo reprezentovat své náboženství, jako tomu rozhodl v případě studentky školy?

Panika z volby doktora Křečka je o to směšnější, že český ombudsman má minimum pravomocí a je v podstatě takovým loudilem o dobro u těch, který často ani nevědí, co to slovo „dobro“ znamená. Pro nás obyčejné občany je to lhostejné, kdo bude novým ombudsmanem, protože je to jen úřad pro úřad a jeho zrušení je už dávno žádoucí. Bez ohledu na to, kdo jej zastával. Aby měl tento úřad smysl, musel by mít zcela jiné pravomoci, například právo navrhnout změnu zákona, který se zjevně v praxi neosvědčil. Ale takové pravomoci mu poslanci nikdy neudělí. Vždyť by tím jednou žalovali sami na sebe.

