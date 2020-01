Rudolf Mládek: Podivný e-shop, který se nelíbí nikomu

Asi už jenom šéfovi Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Hořelicovi se zdá, že vyplatit za nový systém e-shopu pro prodej dálničních známek 400 milionů je fajn. Ten má dodat firma Asseco Central Europe. Fajn je to nepochybně pro dodavatelskou firmu a fajn je to pro každého, kdo si na tom tzv. lízne. Tedy získá prospěch a nechť si čtenář doplní sám, kdo všechno by to mohl být.

Jinak zakázka bez soutěže se prý prodražila, protože naše bezpečnostní služby musí cosi tajit a nebyl prý čas. Jestli této pohádce někdo uvěří, tak ať se podívá, kdo mu co sype do kávy. Slovensko snad nemělo tytéž požadavky svých služeb? Nepochybně ano. A stačilo na to pouhých 75 miliónů na totéž, za co Hořelica hodlá vyplatit 400 miliónů. Ministr dopravy Kremlík se s premiérem Babišem dohodli, že od smlouvy s firmou Asseco Central Europe stát odstupovat nebude. Při zrušení tendru by stát nejspíš musel platit neznámou výši smluvního penále.

Pokud někteří zapomněli, jak se stavěla dálnice D47, tak stát na návrh tehdejšího ministra Šimonovského zbytečně odstoupil od smlouvy a firma Housing & Construction (H&C) obdržela dvacet miliónů eur (v přepočtu 626 miliónů korun) jako kompenzaci za vypovězení smlouvy o dálnici D47 (viz). Zdá se, že „osvědčený scénář“ s pokutou funguje a vzorem všem budiž kauza obchodu s krevní plazmou, kdy Česko prohrálo soud s dodavatelem Diag Human o 14,5 miliardy (viz). Tenhle trik, jak podojit Český stát se zjevně úspěšně stále opakuje. Pamatujete na ozvučení jednání států EU v Praze? Jak Dánové, předsedající po ČR Evropské unii za veškeré audiovizuální služby zaplatili v přepočtu maximálně 58 milionů korun? Tedy zhruba 9x méně, než firmě ProMoPro zaplatil bez veřejné soutěže (!) tehdejší vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra (viz). Cosi o čase jako důvod této následně kriminální zakázky padlo také… (viz)

Není to tak dávno, co mi ředitel americké IT firmy Acquia říkal, že se o zakázky v České republice vůbec neucházejí. A není to jen tím, že mají na starosti Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru. Podle něj nejde u nás o férové soutěže (o tom hovoří v EU už kde kdo) a výsledkem je to, že vítěz dodává za naprosto předražené ceny často průměrnou dodávku. Obvyklou výmluvou státu je čas nebo „tajné služby“. Obojí je směšné až trestuhodné. A doplácí na to každý občan.

Zpravodajský web Zdopravy.cz, zjistil, že podle původní koncepce z loňského roku měl známkový e-shop z většiny vystavět státní podnik CENDIS, spadající pod ministerstvo dopravy. To dokládá koncepce vypracovaná podnikem CENDIS, kterou Zdopravy.cz získalo podle zákona o svobodném přístupu k informacím (viz). Proč se náhle objevuje jiné řešení nikdo neví. Realizovat e-shop mohly také zavedené společnosti jako např. Alza či Mall. Místopředseda představenstva e-shopu Alza Tomáš Havryluk odhaduje, že náklady by měly být zhruba 40 miliónů, takže systém by měl stát desetinu toho, co plánuje bez soutěže vybraný dodavatel.

Praha má za sebou obří skandál s kartou Opencard a zdá se, že stát se z toho nepoučil. Babišův trvalý oponent, pražský primátor Hřib, se musí smát na celé kolo. A stejně asi jako on, tak žádný občan důvodům ze Státního fondu dopravní infrastruktury neuvěří. A pokud vypovězení zakázky povede k penále, nechť jej zaplatí ti, co zakázku doporučili a podepsali.

Premiér Babiš hodlá vše znovu prověřit. Zjistí jen to, co mu novináři i experti už řekli. Co s tím udělá je už jen na něm. Jenom dodejme malou poznámku, že žádný stát nemusí uhradit výnos z trestné činnosti, byť by měl podobu například penále z nějaké smlouvy. Samozřejmě, že tím nikdo nechce nic ani naznačit, ani sdělit, jde jen o právní názor.

Rudolf Mládek

