Rudolf Mládek: Pražští politici se probrali

reklama

Mezi světlý okamžik patřilo například zahájení příprav výstavby trasy metra D, plán na tramvajovou linku do Komořan a plán na zklidnění centra Prahy. Mezi ten černý pak například vyloučení trasy metra A na letiště, zrušení plánu na linku metra E a doslova hysterie kolem Václavského náměstí.

Pražští radní se chovají jako děti, kterým dali hračku na hraní. Tak přicházely nápady jeden horší než druhý. Plánovaná družstevní výstavba bytů už předem zavání podvodem, roky nám pražská radnice předváděla, co vše zbytečného a drahého si ještě vymyslí na Václavském náměstí, (jako kdyby jiné části Prahy neexistovaly), a na jedné straně Praha uzavře silniční komunikaci u kavárny Slavia (dokonce proti názoru Prahy 1), aby se údajně zklidnila doprava, na druhou stranu plánuje téměř padesátitunové tramvajové kolosy zpět na Václavské náměstí a zjevně nedomyšlené křížení dálničních příjezdů do Prahy pomocí cyklostezek.

Několik let mnozí odborníci upozorňovali, že Praha, která hodlá nasazovat hybridní autobusy, jde špatnou cestou, protože to sice o něco sníží emise, ale mnoho se tím neřeší. Tyto autobusy navíc nedostatečně snižovaly hladinu hluku, velkého nepřítele Pražanů. Po několika letech si pražští politici konečně povšimli toho, co se v odborném tisku píše a s velkou slávou přišli s výstavbou trolejbusových linek. Zpoždění Prahy tak zatím počítáme na 30 let a uvidíme, zda se to nezhorší.

Volby budou brzy a ostudná pražská radnice se jala slibovat. Asi jako když Správa železnic po opraveném Negrelliho viaduktu dá ceduli: „Už brzy rychlodráhou na letiště“ a myslím tím za osm let, ve skutečnosti to bude tak za deset a to ještě možná. Asi jako rychlodráhu do Drážďan, která se měla stavět 31 let, nově po kritice náhle už jen 15 let a studie zadaná již v roce 2017 snad ukáže, (jen co se rozhádané strany dohodnou), zda ji vůbec někdo se zpožděním vůbec dokončí. (ZDE) A to jsme se mnozí smáli komunistickým pětiletkám...

Praha s mediální pompou schválila první náhrady za autobusy a to u linek č. 131, 137, 176 a 191 a počítá s parciálními trolejbusy vybavenými bateriemi, protože jen část tras bude mít trolej. Realizace? Snad v letech 2023 – 2025. Snad. Každému je asi jasné, že je to po až po nejbližších komunálních volbách. Ale slibem neurazíš. Dodáme, že celkové náklady včetně nabíjecí základny v Řepích se mají vyšplhat na zhruba jeden a půl miliardy korun. (ZDE).

Kdyby Praha přišla s plánem na zavádění trolejbusových linek po volbách v roce 2018, zasloužila by si potlesk. Dnes s povzdechem jen konstatujeme, že alespoň strach z budoucích volebních výsledků donutil pražské papaláše k nějakému rozhodnutí.

Hovořit o tom, že odbavování v metru už před deseti lety mělo být z mnoha důvodů, včetně bezpečnosti, dávno v uzavřeném systému asi opět moc nepomůže. Napadení v metru je tedy nejen snadné, ale doslova se mu lhostejností nahrává. (ZDE) Navíc nám Praha na dalších patnáct let zakonzervovala (byť z části modernizované) sovětské vozy 81-71 a za to se jí opět děkovat nedá. Chtělo by to zjevně jiné složení pražské radnice, leč to je v rukou pouze pražských voličů. A ti jsou, zdá se, u několik let poněkud dezorientovaní.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Poplatek zjevně nevhodný Rudolf Mládek: Chtějí pomoc a migranty vnucují? Rudolf Mládek: Jednotky v zahraničí nemají USA na ochranu Němců Rudolf Mládek: Neslavné výročí vyhlášky ministerstva dopravy se blíží

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.