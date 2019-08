Rudolf Mládek: Socialismus už doháníme? Ano?

Ondřej Neff v úvodníku svého Neviditelného psa (2.8.) píše: „Vše, co koná dnešní stát, je neefektivní a táhne se přinejmenším stejně dlouho, jako to bylo za komunistů. Všechny dopravní stavby jsou obtěžující, zdlouhavé a nekvalitní.“ Musíme si ale říci, že Neff mnoha tzv. „komunistickým“ stavbám škodí a práci tisíců inženýrů zbytečně (nepochybně neúmyslně) dehonestuje.

Srovnání u metra

Současné metro v Praze má 65,2 km. V době socialismu se postavilo od roku 1970 téměř 33 km tratí a cca 8,8 km zůstalo k roku 1990 rozestavěno. To je tedy za období dvaceti let. O roku 1990 do roku 2020 (trasa metra D nepochybně otevřena v roce 2020 nebude) postavili „ čeští političtí kapitalisté“ za třicet let méně, než doba socialismu. Dostavěli 8,8 km a “hrdinně“ přidali 23,5 km, když růst výstavby metra nástupem nepražanů, a to doslovných politických hrůz jako byli Hudeček či Krnáčová do čela pražské radnice byla výstavba metra prakticky zastavena.

Místo spolupráci na prodloužení metra A na pražské letiště v plánované ceně cca 20-25 miliard stát raději buduje obludnou stavbu a jakési „super-metro“ za 40 miliard s dokončením kdesi za mnoho a mnoho let. Tak to se komunista Husák (Pozn. Bývalý generální tajemník KSČ a prezident ČSSR) v nebi či pekle - nehodící si škrtněte - musí potrhat smíchem. Rozhodně „čeští političtí kapitalisté“ na „soudruhy“ ze socialismu u výstavby metra nemají. A nemusíme snad inteligentnímu čtenáři dodávat, že mnoho projektantů, stavitelů i dělníků, kteří práci na pražském metru odváděli nebylo v žádné straně. Je jen dobré, že současné vedení pražské radnice se nedívá na dobu minulou optikou jakéhosi fanatického antikomunismu a chce úroveň metra, především kvalitu architektonické podoby stanic dostat na výbornou úroveň. Vždyť tu už před lety obdivovali i takoví Američané.

Stavby jaderných elektráren

Nijak slavné u „českých politických kapitalistů“ to není ani v další oblasti a tou je energetika. Jaderná elektrárna Dukovany se začala stavět v roce 1978, první blok byl uveden do provozu v roce 1985 tedy za 7 let. U jaderné elektrárny Temelín práce začaly už v roce 1983. V roce 1988 byla dokončena první z původně plánovaných chladicích věží. Celkem byla první polovina Temelína dokončena v roce 2002 po rozhodnutí nové vlády a na doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kdy se začaly přepracovávat projekty a původní (sovětský) řídicí a kontrolní systém byl nahrazen novým od americké společnosti Westinghouse.

Další dva reaktory typu VVER-440/230 byly postaveny v Jaslovských Bohunicích a označují se souhrnně jako elektrárna V1. Jejich výstavba začala v srpnu 1972 a do komerčního provozu byly uvedeny v letech 1980-81. Tedy za 9 let. Dva reaktory typu VVER -440/213 označují se jako V2 a začaly se stavět v roce 1976 a do komerčního provozu byly uvedeny v roce 1985, opět za 9 let. Výstavba JE Mochovce začala v listopadu 1982, ale v roce 1991 byla pro nedostatek financí zastavena. V roce 1995 slovenská vláda schválila plán na dostavbu dvou bloků JE Mochovce za podmínky doplnění zastaralé sovětské technologie modernějšími západními bezpečnostními prvky. Bloky byly uvedeny do provozu v červenci 1998 a v prosinci 1999 tedy za 14 resp. 15 let. Je zřejmé, že jak kompletní dokončení JE Temelín, tak JE Mochovce zdržela doba změny politického systému a také požadavky na opuštění sovětských technologií. Je ke cti Klausovy vlády, která dostavbu Temelína nevzdala a zahájila i program obnovy železničních tratí, pražské dopravy apod. Další vlády na ni ale už prakticky nenavázaly.

Současná vláda se proto rozhodla (správně), že se vrátí k programu jaderné energetiky a rozhodla o dostavbě nových bloků ke stávajícím jaderným elektrárnám. První blok o výkonu 1200 megawattů bude postaven v Dukovanech. Jenomže…..Samotná stavba začne v letech 2028-2030. Tedy nejdříve začneme stavět za 9 let!? Kdy se dokončí? Klidně hádejme. Současné dukovanské bloky by nové měly nahradit během 20 až 30 let, takže spěch nebude, na zdražení na dvojnásobek ceny si můžeme klidně vsadit.

Pro srovnání jak se JE staví ve světě

Čtyři JE s korejskými reaktory APR-1400 jsou stavěny pro Enec u Barakah, a v Dhafrah v oblasti Abu Dhabi, konsorciem vedeným korejskou elektrickou energetickou společností (Kepco). Stavba začala na prvním bloku v červenci 2012, 2. bloku v květnu 2013, 3. bloku v září 2014 a 4. bloku v září 2015. Stavba Barakah 1 byla dokončena v roce 2018 , tedy za 6 let a zveřejněné informace uvádějí, že jednotka nyní prochází uvedením do provozu a testováním před obdržením provozní licence, která je potřebná před zahájením zavážení paliva. V současné době je stavba v "závěrečné fázi" k přezkoumání žádosti o provozní licenci. Celková konstrukce čtyř jednotek Barakah je nyní za pouhých sedm let z 93% dokončena.

Na připomínku minulosti, kdy jsme za „soudruhů“ patřily mezi středně průmyslové země a dnes patříme mezi ubohé rozvojové země jenom zmínka, že Československo plánovalo postupně postavit 12 reaktorů s označením VVER 440 a deset reaktorů s označením VVER 1000.

Čtyři nové VVER 440 měly stát v Jaslovských Bohunicích (v reálu k zásobení Bratislavy) a stará elektrárna A1 z roku 1958 měla být odstavena a demontována, čtyři VVER 440 v Dukovanech (pro Brno), čtyři VVER 440 v Mochovcích (zbrojní průmysl středního Slovenska), čtyři VVER 1000 v Temelíně (pro České Budějovice a částečně Plzeň), dva VVER 1000 Blahutovice (pro Ostravsko), dva VVER 1000 v lokalitě Tetov (Pardubice/Hradec Králové) a dva VVER 1000 v Kecerovicích (pro Košice). (Stručný přehled plánovaných a realizovaných jaderných elektráren lze nalézt zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/VVER)

Celkem bylo cílem tehdejšího “ socialistického budovatelského plánu” mít do roku 2000 instalovaných 16 GW jaderných zdrojů. V podstatě zůstávaly na uhelné zdroje odkázány – z logických důvodů – jen severní Čechy. A to ještě mělo být jen dočasně.

Byty dnes stavíme lépe, ale kdo z Vás na to má?

Přiznejme na druhou stranu, že s čím „husákovci“ naprosto prohrávají, je výstavba bytů, protože to, co se postavilo v ČSSR za pět let, dnes čeští podnikatelé postaví za rok i rychleji. Tedy pokud jim do toho nemluví „čeští političtí kapitalisté“ vydlážděni mimořádně korupčními úředníky. Pak se staví skoro jako za Husáka (V Praze od podání žádosti klidně i deset let), a ceny se díky této realitě logicky vyšplhaly do astronomických výšek. Kdo že za to může? Odpověď ať si čtenář zvolí sám.

A aby toho nebylo málo, tak nám „čeští političtí kapitalisté“ s Evropskou unií nadělili přes 4000 zákonů, ve kterých je už i pro právníky pomalu obtížné se vyznat. Papíry a zbytečnosti „čeští političtí kapitalisté“ chrlí o sto šest, stavět dnes státní stavby alespoň na úrovní „husákovy normalizace“ jim zjevně moc nejde. Neff má ve své kritice stavu dílem pravdu, ale je to strašlivé, že ji má. A to kde kdo vykřikuje, jak se máme úžasně. To se ti na první palubě Titaniku měli i poté, co tato údajně nepotopitelná loď narazila do kry.

Tak zaplať Pán Bůh za tramvaje, autobusy, trolejbusy a auta, která se ještě u nás nestátně vyrábí a chvalme mladé programátory, kteří se umějí prosadit i v americké konkurenci. To je ta naše naděje, že nakonec se věci zlepší. Nikdo nechce zpět socialismus, ale kapitalismus, co se plánem státních staveb blíží sovětskému reál-socialismu nechceme ještě více. A ten, zdá se, tu máme zpět. A nikdo nezpochybňuje, že zlepšení od roku 1989 nepochybně v některých oblastech života nastalo.

Šíbři, co řídí vládu jakou svou firmu

Jeden Babiš to sám všechno nestrhne a to, co mu mnozí vládní „kolegové“ podsouvají je začasté až podivné. Současní vládní šíbři se svými termíny staveb (tratě 31 let?, elektrárny 30 let?, trať na letiště 20 let? apod.) dokazují jen dvě věci: Buď neschopnost nebo neznalost věci samé. Je to jedno, co z toho platí. Na konci je časová mizérie, která nikoho nepotěší.

Abychom si totiž veřejně říkali, že za třicet let údajného kapitalismu už jsme ten socialismus u státních staveb snad konečně dohnali, to opravdu není povzbudivé. Nic na tomto kritickém hodnocení nevylepší plechové boudy maskované slovem „řetězce“, kde si můžeme cosi koupit. Ty vládní stavební termíny totiž zní jako naprosté fake news. Nikdo ve vyspělém světě tak dlouho nestaví. I když odpovědnost za dnešní neutěšený stav má mnoho vlád, tak tato vláda má kliku, že opozice si propadu výstavby železničních tratí, elektráren či dálnic moc nevšímá. Možná proto, že je po odborné stránce nepolíbená. A nebo je jí stav lhostejný. Vyberte si.

Nedělejme si plané iluze. Neff bude mít asi ještě dlouho a dlouho pravdu. A to zatím nezačala ta rána zdraženého německého benzínu a nafty na cca 48 korun za litr. To abychom českým občanům u hranic na jejich čerpání připravili buď poukázky, nebo zvedli ceny do stejné výše. Na první protest českých „žlutých vest“ potom asi nebudeme čekat dlouho. Tak kdo by se pak staral o nějaké státní stavby...

