Na jedné straně mu pravděpodobně vadí ztráta výhodných obchodů s Ruskem, přičemž Rusko je největší dodavatel jaderného paliva do USA. Zákazu navzdory. Už dříve se také vyjádřil, že chce navázat plnohodnotné obchodní vztahy s Ruskou federací.
Příjezd prezidenta Zelenského byl ve znamení jeho velké potupy při plánované návštěvě prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Na letišti ve Washingtonu ho nepřijel přivítat nikdo z amerických vládních představitelů. Ukrajinského prezidenta přivítal na letišti pouze jeho šéf kanceláře Andrij Jermak a členové posádky letadla, kterým do Spojených států přiletěl. Novináři si rovněž všimli, že nosí boty s vysokou platformou, aby vypadal vyšší, a vtipně to glosoval reportér televize FOX NEWS, že i kdyby chodil na chůdách, státnický vliv tím nezvýší. Zelenskyj si přijel pro schválení použití amerických dálkových raket Tomahawk.
Trump vnímá prezidenta Putina jako prostředníka k vybalancování vztahu Spojených států s Čínou a jako hlavního spojence. Proto předal Zelenskému symbolickou zbraň indiánský tomahawk. Podle Trumpova kréda vynutit si mír silou mě napadá už jen jediná varianta. Že podle návrhu na summitu na Aljašce bude akceptovat Ukrajina územní požadavky Ruské federace. A pokud ne, zažije mír silou bez zbrojních dodávek, peněz a zpravodajských informací, jak sdělil Trumpův poradce Steve Witkoff. Druhým požadavkem je neutralita Ukrajiny.
Další ponížení musel překousnout Zelenský ve chvíli, kdy na setkání s Trumpem viděl, že šéf Pentagonu Pete Hegseth měl na sobě kravatu v barvách ruské vlajky, možná dárek od prezidenta Putina. Hegsethova kravata měla stejné uspořádání barev červené, bílé a modré jako na ruské státní vlajce. Podobně vtipný dresscode při summitu na Aljašce měl ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov. Měl na sobě mikinu s nápisem CCCP.
Je vidět, že velcí státníci mají nadhled a smysl pro humor, na rozdíl od různých pižďuchů, kteří berou všechno osobně. Ze svých zkušeností jsem přesvědčen, že komunikace mezi tajnými službami Spojených států a Ruské federace běží jako na drátkách. A jejich nejvyšší představitelé nechtějí ani jednu z výše zmíněných velmocí zatáhnout do válečného konfliktu.
Myslím si, že americká administrativa vnímá, co se děje na Ukrajině. Například v poslední době Zelenskyj zavedl v Oděse vojenskou správu. Dosavadnímu starostovi sebral občanství. Starosta Truchanov nechtěl odstranit sochu Kateřiny Veliké a básníka Puškina. Zelenskyj rovněž zbavil občanství tanečníka Polunina. Taktéž je ve střetu se starostou Kyjeva Vitalijem Kličkem, který upozorňuje na korupci Zelenského klaky. Kličko je v poslední době ve sporu se šéfem vojenské správy Kyjeva Tymurem Tkačenkem.
Zbavování občanství se dělo v éře Sovětského svazu a nyní to praktikuje nacistický režim Zelenského, jak pravil Alexej Arestovič. Jestli bude pokračovat Zelenskyj se zbavováním občanství stejnou intenzitou, tak zůstane jediným občanem Ukrajiny.
Zajímavé je, že z veškerých prohlášení Zelenského nezaznělo jedinkrát slovo mír. Přitom o tom hovoří Vitalij Kličko a 80 procent běžných Ukrajinců. Kdyby národní hrdost bránit Ukrajinu byla založena na vlasteneckém cítění, jak říká Zelenskyj, tak by stála nekonečná řada na konzulátech v evropských zemích. Bohužel se nic takového neděje. Mladí muži jsou loveni jako divoká zvěř.
Jen pro srovnání, je to podivná válka. Válka Izraele proti teroristickému hnutí Hamás v Gaze je skutečnou válkou. Nepořádají se tam maratonské závody, nehraje se tam fotbalová liga. Proto se Rusové a Ukrajinci musí domluvit na mírovém řešení podle not z Aljašky, a tím udělat čáru za érou narkomana Zelenského, kterého nenávidí, kromě jím podplacených oligarchů, většina Ukrajinců.
Předpokládám, že Ukrajina se dříve nebo později rozpadne, protože tento stát není schopen samostatné existence bez peněžních infuzí západu, kterému už peníze docházejí. Výsledkem bude, jako všude, kde Američané intervenovali, rozklad státu, chaos a obrovská migrace. Proto, jak sdělil prezident Trump v jednom ze svých projevů, byli Rusové nuceni zastavit rozpínavost NATO.
Podle charty OSN má každý národ a lid právo na sebeurčení bez toho, aniž by žádal ústřední vládu, precedent Kosovo. Dovolím si sdělit svůj pouze osobní názor. Je mi sympatičtější prezident Putin, který bojuje za rusky mluvící menšiny, než nacista Zelenskyj, který ví, že když skončí válka, tak skončí i on.
Je pravdou, že mnozí diktátoři by udělali pro svůj národ více, kdyby byli mrtví, než kdyby byli živí. Zelenský má milionové záporné skóre na bojišti.
