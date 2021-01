Růžena Chrasteková: Podlé podsouvání, přesvědčování, prostě manipulace lží

reklama

V bloku, prý demokratickém (jak snadno a směšně si lze zprivatizovat označení "demokrat"), ale i mimo tento blok, opozice, současně prapodivně popřeskupována do bizarních slepenců, kdy i politicky úhlavní nepřátelé se spojují v lítém boji na frontě AntiBabiš (ale i AntiZeman) se už bojuje, hlava - nehlava, pravda - nepravda, lež - lež.

Vůbec jim, opozici v bloku nebo roztýlené, té poslepované porůznu, není žinantní, neférové a v samé podstatě neskutečně podlé, že využívají, vlastně zrůdně zneužívají současnou coronavirovou krizi, zdravotní ohrožení občanů, obyvatelů země. Všechno zlé, co se tady děje, je pro ně dobré, je to jenom voda na jejich mlýn, ve kterém melou svá přání, ze kterých chtějí zase upéct svoji moc, svoje touhy opět tady šafářit. Jak, všichni vnímaví a rozum s pamětí používající lidé zde vědí, znají, co se tady dělo před rokem 2013, kdy nastoupilo do vlády ANO a ten ďábel Babiš. Který jim do toho šafáření hodil vidle, začal jim utahovat kohoutky v odkloňovacích přívodech, potrubích.

Vylézají a zůčastňují se aktivně současného boje o návrat i politici, kteří museli vyklidit pole nezaslouženého a pytláckého sklízení pšenky, kterou nezaseli a neobhospodařovali řádně a poctivě. Protože to byli (a jsou pořád) ti lidé, občané, voliči, daňoví poplatníci, sklizeň kterých měli, ale nespravovali tak, jak měli a jak je k tomu volbami ti lidé určili. Ale už se jim opět zachtělo z té bohaté úrody po pytlích odkloňovat, plnit si vlastní špajzky.

Otrnulo různým Kubům, Dlouhým i Tlustým a derou se k moci zase, cestami - necestami, skrzevá různé uskupení a komory, ale i zdánlivě poctivě přes komunální, zespodu, politiku. Naše - jejich Česká televize jim dělá pilně a důsledně PR, snaží se je ukazovat a nechat vytlachovat neúnavně a pořád. Současnou její politickou hvězdou je hejtman Kuba. Kdo z né až tak starých pamětníků by si na něj nevzpoměl, že ano ... ODS, strany modrých strak, kovaný člen s obnovenou, silnou chutí zase hýbat zde politikou. Tvrdě, nekompromisně, a je jedno že v podstatě zlomyslně a i lživě, se naváží do vlády a obviňuje jí ze všeho možného, tak už to zřejmě v nelítostném boji o koryta, krmelce, bývá. Inu, hyn se hukáže ...

Co je ale doslova do očí bijící, jak se tvrdě dali do boje o tu moc a z ní plynoucí vlastní blahobyt, byť ještě nic smysluplného a hodnotného pro společnost nevykonali, nevytvořili, mládežníci z Pirátské udavačské strany. Ti jedou dlouhé lajny ve všem a všude možně, aniž by jim chybělo nemocné, agresívní sebevědomí. Toho jsou přeplněni, už se také vidí v té Strakovce a docela chytře si vzali do party slabé, i když ze silnou nenávistí nejenom v rétorice, STANaře. Ti, oslněni sliby a bláhovými nadějemi, že si také zobnou nějakou tu moc, nějaké to křesílko ve slibované vládě, jim sezobali ty sliby z dlaně a jali se dělat jim, vychytralým loupežníkům, stafáž, lana výtahu k vytoužené moci. Inu, vidina moci zaslepuje ...

Neopomíjitelná ve výčtu mocichtivých opozičních politiků je šéfka už na úbytě skomírající strany TOP09, která se silně pragmaticky, reprezentativně zviditelňující se v médiích u oroseného půllitříku, rozhodla zachránit tu svoji straničku už nicotnou. A slepila se v ten jeden slepenec bizarní, také v bláhové naději, že nějaká ta seslička v té Strakovce na ní zbyde. Agresivitou v rétorice snad předhání i ty loupežníky, především ale docela slušně ovládá umění lhát, překrucovat a obviňovat vládu ze všeho možného, snad i z nevlídného počasí a Vánoce bez sněhu. Posledním jejím počinem ve vymýšlení si a podsouvání je veřejně vyslovená predikce, že tady to bude stejné, jak v USA, když Babiš prohraje volby. Až tak!

Celá ta politika, to snažení se opozice znovu získat moc, i té, co ji ještě neochutnala, ale strašlivě po ní touží, je založena na v podstatě jednoduchém schématu. Namluvit, podsouvat neustále veřejnosti, občanům, voličům, přesvědčovat je důrazně, že vlastně oni současné vládě nevěří, že tato vláda je neschopná a všechno dělá špatně. Aniž by měli svá tvrzení podlažena jakýmikoliv průzkumy, tvrdí, že LIDÉ vládě nemohou důvěřovat, protože prostě nemohou. Nepochybně tím ovlivní dost o politiku se nějak více zajímajících občanů, voličů. Míří právě na tyto lidi, takové ta - "no mámo, vždyť to říkali v televizi, to je teda tak"-A že ta televize, naše - jejich, to s radostí i té Pekarové strašlivě ráda umožňuje, říkat to.

Nevěřte mocichtivým politikům, ani ženám v ní, které se tvrdě agresívně a až s fanatickou touhou snaží manipulovat s veřejností, podsouvat jí své vylhané smyšlenky. Vláda dělá vskutku težkou práci při zvládání této hnusné krize, zrovna tak, jako všechny vlády v Evropě. Nemají to ani trošku lehké, nikdy nic takového nikde ty vlády nemusely řešit. V podstatě to ale řeší více - méně stejnými opatřeními, někde přísnějšími, někde volnějšími, ale ta naše k těm nejpřísnějším opatřením opravdu, ale opravdu nepřistupuje.

P.S. Těm, kteří se tady snaží podsouvat a namlouvat nemyslícím lidem, že zásluhou naší současné vlády je tady zase protektorát a holokaust, snad jenom doporučení, aby si zajeli do Izraele a tam to takto veřejně proklamovali jako reakci na opatření pro zvládnutí koronavirové krize. Ale sprosté a neuctivé je to, samozřejmě, i k našim obětem protektorátu a holokaustu. I pan Landa by měl vážit slova, on především se svoji neonacistickou minulostí, což je fakt. A nerozeštvávat tady lidi, neštvat je proti vládě.

