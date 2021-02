Sdružení praktických lékařů: Vláda zakázala praktikům očkovat v ordinacích, ti to považují za nesmysl

reklama

„Právě pro starší generaci, která je prioritní skupinou, je očkování v přátelském a známém prostředí jednodušší a bezpečnější. Praktický lékař je pro lidi nejpřístupnější, je v lokalitě, kde přirozeně bydlí a má jejich důvěru. Tisíce našich především starších pacientů vysloveně žádá, aby se mohli naočkovat u nás. Je naprosto nelogické, abychom je posílali do očkovacích center, což je pro mnoho z nich nepřekonatelně obtížné,“ říká předseda SPL MUDr. Petr Šonka.

„Jsme připraveni naplno začít očkovat ve svých ordinacích v okamžiku, kdy dostaneme k dispozici vakcíny. Umíme naočkovat minimálně 50 000 osob denně, tedy 1 000 000 lidí měsíčně. V posledních týdnech jsme udělali maximum pro to, abychom nabídli pomocnou ruku u pacientů 80+ vakcínou Pfizer v našich ordinacích. Vedla nás k tomu snaha pomoci s urychleným očkováním našich seniorů.“

Anketa Kauza ,,vlekař": Schvalujete jednání majitele (spuštěného) vleku v Čenkovicích, který napadl štáb TV Nova? Ano 33% Ne 67% hlasovalo: 5343 lidí

Podle MUDr. Šonky praktici už dokázali, že jsou schopni překonat skladovací, distribuční a logistické potíže spojené s vakcínou i za cenu jejich nadstandardního nasazení. „Předvedli jsme, že to umíme. Tam, kde osvícené vedení krajů tento způsob očkování umožnilo, se ukázalo, že tato cesta je efektivní. Příkladem je Praha 7, kde jsme bleskově naočkovali přes 1 100 seniorů. Naopak v Moravskoslezském kraji na poslední chvíli zastavil kraj akci zorganizovanou v jediném víkendu. Při ní bylo během týdne 200 lékařů připraveno očkovat 5 800 pacientů, pozvaných do ordinace. Po tomto incidentu se vedení krajů dohodlo a zastavilo již probíhající či připravené projekty očkování vakcínou Pfizer v ordinacích praktických lékařů – konkrétně v Ústeckém, Jihomoravském, Plzeňském kraji a v Praze.“

Jedním z důvodů je podle předsedy SPL objektivní nedostatek vakcín. Očkování ale některá vedení krajů zastavilo i tam, kde si praktici vakcíny pro své pacienty rezervovali. Jako důvod kraje uvádějí neschopnost zajistit řádné distribuční podmínky do ordinací praktiků. „Z prohlášení pana premiéra to vypadá tak, že se nyní nedostaneme ani k vakcíně AstraZeneca, která byla od začátku plánována k použití v ordinacích praktiků a je to tak uvedeno ve strategii očkování. Nyní se zdá, že i tyto vakcíny skončí v očkovacích centrech. Je zjevné, že některé kraje jednoznačně preferují cestu zřizování očkovacích center, ať už krajských nebo soukromých. Zájmy pacientů, kteří si přejí nechat se očkovat u svého lékaře, se v tom poněkud ztrácí,“ připomíná MUDr. Šonka. Podle něj v tom hraje roli politika i ekonomika, centrům hradí zdravotní pojišťovny kromě výkonů očkování i provozní paušál ve výši 4–12 tisíc korun denně.

Praktici nabídli síť více než 5000 ordinací s kapacitou profesionálů, kteří umí očkovat a jsou schopni si vakcinaci sami zorganizovat. Nabídka nebyla přijata. „Ve většině krajů jsme místo toho vyzýváni abychom nastoupili jako námezdní síla do očkovacích center. Ta jsou teprve zřizována, nemají kapacitu vlastního personálu. Ale budou mít vakcíny. Lékaře a sestřičky tam zřejmě naženou a nakonec i pacienty, kterým nezbude nic jiného než se složitě registrovat do centrálního systému a složitě za očkováním cestovat. Dělat nadháněče pacientů do těchto center je další role, kterou by politici praktikům rádi přisoudili,“ dodává MUDr. Šonka.

Rolí praktického lékaře je podle SPL být ve své ordinaci a na blízku pacientům. Pomáhat jim co nejblíže jejich domovům, v prostředí, které znají a mají k němu důvěru. Množství vakcín, které do ČR v nejbližších několika měsících dorazí, přitom praktici umí naočkovat, aniž by to omezilo chod jejich ordinací.

Psali jsme: Sdružení praktických lékařů: E-neschopenka nefunguje, mluvte s námi Sdružení praktických lékařů: Ministryně Maláčová, vašeho miláčka nemilujeme. Zvažujeme žalobu Sdružení praktických lékařů: E-neschopenky jsou neschopné, varují praktici SPL: Praktici vyhlašují občanskou neposlušnost – kvůli e-neschopenkám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.