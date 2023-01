Stanislav Zapletal: Asi nejodvážnější generál

reklama

Prakticky všechna naše média, která sama sebe nazývají demokratickými, o Andreji Babišovi tvrdí, že svými médii ovlivňuje volby, nicméně ať se dívám, kde se dívám, nikde nic takového nevidím. Přitom se třeba já se svými glosami zcela pravidelně obracím na noviny a servry tzv. mainstreamového mediálního proudu, leč jsem ostentativně přehlížen, což mi samozřejmě nevadí.

Při takové masivní propagandě médií by vlastně uveřejněný výsledek voleb ani nebyl tak pro Babiše špatný. A vůbec by nebyl špatný ani průběh voleb. On totiž přispěl k tomu, že bylo se strany pana generála toho tolik naslibováno, že bude snadné mu sliby připomínat. Jeho slib, že zavede řád a pořádek, se mi zdá hodný opravdu jen velmi odvážného generála, když v těchto dnech čtu, pokud jsem četl dobře, že za krátké vlády Fialového Péti, jak někteří laskavě označují našeho pana premiéra, stoupl podstatně třeba počet sebevražd a podstatně i počet trestných činů.

Jen tak prohlásit to, čím se ohání ve volbách pan generál, tedy že zavede klid, řád a pořádek, se mi zdá i na generála odvážné, když usoudíme, na jak trnité cestě k demokracii upoceně kráčíme už přes třicet let. Neboť že bychom měli u nás rozkvetlou demokracii, to snad může tvrdit jen člověk politicky poloslepý. Po posledním soudním procesu třeba s Andrejem Babišem je přece možno bez obav tvrdit, že dlouho natahovaný soudní proces, akcelerovaný před každými volbami, nebyl výlupkem demokracie.

Takže si myslím, že kdyby chtěl pan generál plnit své předvolební sliby, musel by se pustit především do naší moci soudní. Neboť ta je odpovědná za rychlé a spravedlivé soudní procesy. A potažmo za pořádek a řád. Poslední "průtah" tohoto procesu, který byl div ne zázračně naplánován do nejžhavější části volby prezidenta republiky, dopadl pro pana bývalého Nejvyššího státního zástupce špatně. Jeho podřízený přece dospěl k stejnému závěru jako poslední soud. Přece není možné, aby si nejvyšší státní zástupce, jak se říká mirtnix tyrnix řekl, že mu podřízený státní zástupce odvedl špatnou práci, a proces svévolně natáhl.

Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce proces ještě natáhnout přece znamenalo velké finanční náklady státu i obžalovaného. Zda bude obžalovaný požadovat po tom, co rozsudek nabude právní moci, po státu náhradu soudních výdajů (měl nejdražší advokáty), nevíme, ale i tak by byly soudní výlohy státu na proces bezesporu významné, když přece vláda burcuje k tomu, abychom šetřili. Tady jsem si hned vzpomněl na ona tvrzení, že stát není možno řídit jako podnik. Opravdu ne. Kdyby některý zaměstnanec způsobil škodu podniku, musel by promarněné výdaje zacálovat.

Uvedl jsem jen jeden případ, který na pana budoucího prezidenta čeká. A takových ve všech možných oborech jsou snad tisíce. Takže pokud pan generál volby vyhraje, jak bylo výše naznačeno, máme se na ten jeho fofr co těšit. Tu naši cestu k demokracii musí podle svých slibů odtrnit. Přiznám se, že mě napadá i to, že snad by se o to prezidentství Andrej Babiš ani neměl tak prát. Pranice, které by ho čekaly, vidím jako neuvěřitelné. (Úvahu posílám i paní Jourové).

Že není ta naše cesta k demokracii trnitá?

Vezměte si třeba ony známé nálepky. Vždyť v důsledcích může jít až o fašistické náčiní. Vzpomeňme si na onu demonstraci Milion chvilek pro demokracii. Co se tam nakydalo na Babiše a paní Benešovou. Čeho všeho strašného se oni jistě dopustí! Nedopustili se ničeho. A omluvil se jim někdo? Bohužel i v této předvolební debatě nálepky létají. Obvykle v tom smyslu, že protivník lže. Když se to jen tak flákne do prostoru, aniž by se předložil důkaz.

Co si má člověk myslet třeba o premiérovi, když tvrdí, že někdo lže, a potom si našinec pustí video, na němž budoucí pan premiér, samozřejmě před časem, když chtěl ve volbách vítězit, nevybíravě spílá Evropské unii. A vrší nálepku za nálepkou, aby si potom s paní Uršulou usměvavě potřásal rukama. Jak asi se k takovým situacím vyjádří pan generál?

Metoda nálepek se zdařile používala za Hitlera i Stalina. Vzpomeňme třeba na smrt Stalina, když byli lživě nejprve nařčeni lékaři, kteří ho údajně ošetřovali, že zavinili jeho smrt, a potom byli dokonce obžalováni jako nepřátelské židovské centrum. Od nálepky vždy vede cesta k těžkému ublížení. A bohužel konstatuji, že nálepek používá v těchto dnech i pan generál.

Ano, cesta k demokracii je trnitá. A někdy ta demokracie, holubice bílá, léta snad až v nedohlednu.

Občan Zapletal

