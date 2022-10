Stanislav Zapletal: Co hrozného by se stalo, kdyby Vaše funkce zanikla?

reklama

Vážená paní Hejlová,

z pořadů Českého rozhlasu jsem dlouhodobě jako nejlepší hodnotil JAK TO VIDÍ paní Senkové. S nástupem Fialovy vlády se však z pořadu začali ztrácet kvalitní lidé, třeba pan novinář Hofmann. A jsou nahrazeni některými našimi přemnoženými bezpečnostními experty, bezpečnostními znalci, znalci na válku s Ukrajinou, na zlého Putina a tak dál. A tak jsem ten pořad, když se v něm objevili takoví mudrlanti, přestal poslouchat. Když pak jste se ozvala v pořadu Vy, tedy specialistka na POLITICKÝ marketing, obvykle jsem rádio zavřel.

Stalo se tak i ve čtvrtek, v okamžiku, kdy jsem si vyslechl, co by naše současná vláda měla dělat, aby vládla lépe. Oproti předchozí době se mi zdálo, že jste své vystoupení spíše jen odkuňkala. Tichým hlasem jste vládě doporučila, aby lépe komunikovala (což dřívější opozice, dnešní vládní představitelé, v době covidu na Babiše doslova vyřvávali). Nic dalšího Vás již nenapadlo. Když jste současně lehce kopla do vlády předchozí.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 5908 lidí

Napadlo Vás někdy, jaké odpovědi by dostali tazatelé, kteří ve skvělém Krumpolcově pořadu kladli lidem na ulici otázky, týkající se i politiky, nad nimiž se mohlo obecenstvo usmát - jaké odpovědi by tedy slyšeli tazatelé na ulici, kdyby položili otázku "Na co je politický marketing?".

I tentokrát jsem Vás tedy nevyslechl, protože jste mluvila, když dovolíte, jestliže přihlédneme k tomu, že je naše republika ohrožena především neschopností Fialovy vlády, jako vládní epigon.

Nemám nyní čas, stavím právě srub, na jehož střeše budou fotovoltaické panely, ačkoli do značné míry mám fotovoltaické bláznění za nesmyslné. Ale vzpomenu si na Vás a na Vaši fakultu vždy, když se mluví o nutnosti úspor. Na kolik že ročně přijde Vaše fakulta ročně? Víte to vůbec?

Když se nařídilo ve výrobním podniku zeštíhlení, kladla se vždy u každého pracovníka otázka: "Co by se stalo, kdybychom Vaši funkci zrušili? Co hrozného by se stalo?" A co myslíte, co by Vám řekli na tuto otázku lidé v Krumpolcově pořadu? Když totiž pozoruji jedince, kteří ovlivňují naši politickou sféru, kterými se dokonce Vaše fakulta na svých prezentačních stránkách chlubí, myslím si i já, že by se nastalo vůbec nic. Jen státní pokladna by na tom byla trochu líp. Jenže, pravda, notně by jí přibylo k živení nezaměstnaných. Když na důležitých místech chybí tolik schopných lidí...

Protože jsem kdysi byl krátce prezidentem ještě Československé marketingové společnosti a přivedl ji do Asociace marketingových společností EU, vím, k čemu marketing vznikl. Že se hned, jako obvykle, objevila řada vykuků, kteří začali tvrdit, že se ani politika bez marketingu neobejde, bylo při pěstování naší bezuzdně svobodné společnosti logické. Nechtěla byste nám tedy říci, když nyní zastupuje v pořadu paní Senkovou pan Kroc, co je to politický marketing a co by se stalo, kdyby Vaše funkce zanikla? Takové Vaše vystoupení bych opravdu se zájmem přivítal.

Občan Zapletal

Psali jsme: Stanislav Zapletal: Andrej, zopri sa! Stanislav Zapletal: Jen nedefinovat odpovědnost! Stanislav Zapletal: Mají malý plat. Proto kradou Stanislav Zapletal: Potkalo nás to nejhorší - stát je veden především ideologicky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.