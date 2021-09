Stanislav Zapletal: Hurá, hurá, hurá, pane Kubáčku!

reklama

Jako by dnes nemluvil Kubáček, ale paní Dvořáková.

Že Vy jste si aspoň neprolistoval tu druhou knihu Babiše! Zjistil byste, že tam není zmínky o splínu. Protože dobrý manažer nikdy nic nevzdává, když by to měl vzdát raději odchází.

Ale to Vy zřejmě nevíte.

Vůbec nemám dojem, že všichni občané trpí stejným splínem jako Vy. To jen ti mladší, u nichž se po devadesátém zanedbala politická výchova a výchova vlastenecká, na níž se tak dbalo za první republiky. Nabídla se jím neohraničená svoboda bez připomínky odpovědnosti a oplzlosti kolem rozkroku. Vy se nedíváte na internetový Seznam?

Co je však to nejhorší je to, že Vy též brečíte nad rozlitým mlékem, které ale nerozlil Babiš. Když se mléko rozlévalo Babiš budoval své impérium. A když to mléko zkyslo a on se dostal k moci bude ještě dlouho trvat, než se mu tu páchnoucí sedlinu, co zbyla po tom mléce podaří seškrabat. Divíte se, že v Rakousku něco jde a u nás nikoli. Jenže v Rakousku se nedostali po devadesátém k moci revolucionáři, kterým jsme měli pozlatit sochy, ale nepustit je k následným věcem veřejným. A tak vznikla Ústava a celý vládní a volební systém, jaký si vycucal z palce třeba - ó hrůzo, jak jsem zjistil, třeba i takový Daniel Kroupa. O řízení kapitalistického státu nevěděli nic, o kapitalismu jakbysmet. Specialistů z minulého režimu se nevyužilo, ti se tedy postarali sami o sebe. A vznikli "oligarchové".

A vytvořily se úplně zbytečné orgány jako je Senát, postaru fungující Nejvyšší kontrolní úřad a zbyrokratizovaná soudní moc. Tam to hnije, nikoli v moci výkonné, které všechny ty zbytečné parazitující složky sedí za krkem.

A i Vy jste na to nalít.

Pokud jde o digitalizataci - za tu též nemůže Babiš. Sám jsem si ji v podniku zažil. Nejdůležitější je začátek, aby starý systém byl na digitalizaci připravený. No ten tedy zejména ve státní správě připoravený nebyl a situace se vyvíjela tak, že třeba ekonom nevěděl nic o digitalizaci a ten co měl digitalizaci uskutečnit vůbec nerozuměl ekonomii. Srazily se tedy dvě hluché tety. Situace byla o to horší, že co úřad to jiný systém. A Babiš to měl za pár let napravit. V Agrofertu zřejmě nic napravovat nemusel. Protože Agrofert neřídili blázni.

Tedy - dnes jste mi sakra dal!

Je neuvěřitelné, jak Vy, pro mě mladí, jste ufňukaní. Když nevíte, co je to hlad. A bojíte se možná sedmi let hubených. My se o nich dověděly jako děti už v náboženství. Já doby kdy hlad někteří měli zažil. A kupodivu, za Protektorátu nikdo nefňukal. Lidé si pomáhali někdy až neuvěřitelným způsobem, večer měli ucho na Londýně a co přišlo odtud bylo svaté. Dnes Vy mladí máte div ne co jste chtěli a brečíte. A když přijde člověk, který by s tím svinčíkem mohl pohnout tedy ho chcete vyhnat a ani si nepřečtete co napsal. Když tou druhou knihou neudělal zase nic jiného než že postupoval podle manažerské příručky: zveřejnil svou vizi pro další etapu. Vizi, nikoli plán! To Vy také nevíte, že to do běžné manažerské praxe spadá.

Já Vás cenil vysoko. Dnes jste se zařadil k těm ostatním přemnoženým politologickým výmyslům doby po devadesátém.

Upřímně řečeno, divím se jako byvší manažer tomu, že tím Babiš ještě nepraštil. Už jenom poslouchat takovou Adamovou v Parlamentu - to jde o zdraví. A kolik takových ve Sněmovně je, že. Nu ano: hujerský volební zákon,kterému Rychetský ještě nasadil čepec: místo toho, aby se počet hádavých ve Sněmovně snížil dosáhl toho, aby se naopak zvětšil. Hurá, hurá, hurá!

Občan Zapletal

