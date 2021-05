Stanislav Zapletal: Mladý a starý nemrava

reklama

Předejdu událostem. Dvěma otázkami:

Jak to, že Vrbětice vybuchly v předvolebním odbobí, když se skutečné výbuchy ozvaly před drahnými léty?

Jak to, že aféra "Feri" vybuchla až v předvolebním období, když i pan Šídlo, novinář ze Seznamu. na CNN před pár dny uvedl, že už nejméně rok "se o tom mluvilo"? A že má Seznam dokonalý přehled o novinářských drbech - o tom není třeba pochybovat.

Cílem Vrbětic bylo nepochybně vymazat Rosatom z možných dodavatelů stavby Temelína či Dukovan a krajně zhoršit naše vztahy s Ruskem. A zesměšnit Babiše a Hamáčka jako představitele hnutí ANO a ČSSD. Ale neříkejte mi, že odhalení sexuálního predátora bylo jen z mravních důvodů. Když byl oporou, dokonce místopředsedou TOP. I zde za vším bylo především politikum.

Čestný předseda TOP Schwarzenberg, nepochybně všemi politickými mastmi mazaný, na to asi kápl. Jednak si stojí za názorem, že není správné vytýkat pětadvacetiletému chlapovi, že chce dostat ženskou do postele, jednak, podle něj, se o to spuštění aféry zasloužili Piráti, kteří ve SPOLU Fialy, Jurečky a Adamové vidí politického konkurenta při rvačce o vládu v naší republice po volbách. Já bych to bral. Podle Šídla se o "tom" mluvilo už rok. Proč to neprasklo dřív!

Při čtení zpráv na internetu zrovna neležím, nicméně mi jaksi chybí v dešti komentářů k počínání Feriho komentáře - od někoho z Pirátů. Zdá se mi to divné. Při vyšetřování policie by bylo asi vhodné, aby se policie ptala postižených dívek a žen i na jejich politickou příslušnost. Zda dámy, co přišly s udáním, nebyly členkami Pirátů. Bůh chraň, abych se dotkl cti postižených dam, ale nicméně se nemohu ubránit vzpomínkám na totáč, kdy jsme se čas od času dovídali "z pod gamplu" či zahraničního rozhlasu, že KGB zaměstnávala speciálně zaškolené krásné dámy, aby lovily předepsané cizince, kteří by mohli být posléze vydíráni předložením intimních snímků z radovánek s onou dámou. Pokud by to dotáhli Piráti až tam - pak klobouk dolů! Pak by ovšem mohl být Feri představován jako oběť ošklivého počínání Pirátů.

Všeobecně ale celá aféra "Feri" působí někdy až rozverným dojmem. Vypadá to, že o údajném ošklivém počínání Feriho snad opravdu věděl jen vševědoucí Seznam. Neboť předsedkyně TOP Adamová uvedla, že nikdy nepozorovala, že by se Feri naznačeným způsobem choval. Bylo uvedeno, že Feri chtěl před dvěma lety nechat politiky. Možná i proto, že tušil, že by jako politik nedokázal své predátorské chování utajit. Byl by to z dnešního hlediska rozumný krok. Ale bylo uvedeno, že sama paní Adamová zveřejnila, že mu ona ten odchod z politiky rozmluvila. Chlapa hned napadá, čím asi na něj zapůsobila, že. Na predátora. Paní Adamová tedy nic nepozorovala.

A je neuvěřitelné, že nic nepozoroval ani prof. Válek, místopředseda TOP, podle mě jeden z nejjízlivějších a nejútočnějších poslanců Parlamentu, který sdílel s Ferim poslaneckou kancelář, kde, jak Válek uvedl, jednával Feri se skvělými mladými, co Feriho obdivovali.

A nic samozřejmě nevěděli ani soudruzi ve zbrani koalice SPOLU, třeba pan Jurečka či pan Bartošek. Kteří, jak předpokládám, jako křesťané řádně neprovedli nutnou lustraci budoucích soudruhů, alespoň podle seznamu hlavních hříchů. "Nesesmilníš" je přece jeden z hlavních hříchů, které jsme se v náboženství učili. Nevím nevím, zda bude panu Jurečkovi prominuto, jestliže se ukáže, že si za spolubojovníka vybral smilníka... Takové selhání by neměl pan arcibiskup přehlédnout. Neboť hle, co je psáno:

Smilstvo je nezřízená touha po pohlavních požitcích, nedostatek cudnosti. Jejími následky jsou: slepota mysli, pošetilost a tupost. Pošetilost je zaostalost citu, soudnosti, je způsobena upoutaností k pozemským věcem. Lidskou duši rozkoše pohlavní pohlcují. Smilstvo má 9 dcer: pošetilost ve smyslu duchovní tuposti, ukvapenost, nepozornost v mravních úsudcích, nedůslednost v plnění předsevzetí, sebelásku, přemrštěnou lásku k přítomnému světu, strach a zoufalství vzhledem k budoucnosti.

A nic nepozoroval ani pan děkan Kuklík, děkan pražské právnické fakulty UK, jak uváděl na ČT. Přestože to bylo na fakultě - podle svědectví dam, i nepostižených, (třeba jednajících i ze závisti) - všeobecně známou věcí. Když prý pořádané večírky se spolužáky, které organizoval Feri, byly velice bujaré. I z hlediska výše uvedeného smilstva. A nic nevěděly ani ostatní opory SPOLU z ODS, Fiala, Stanjura, Němcová a ostatní. Když zajisté třeba paní Němcové, při jejích zkušenostech, by takové činění nemělo ujít. Mohl bych pokračovat ve výčtu těch, co také o ničem nevěděli.

Závěr by byl takový, že nikdo kromě pana Šídla a některých v Seznamu nic nevěděl.

Občan si tedy může učinit závěr, že většina našich politických představitelů je hluchých a slepých. Když se jim to hodí. Kauza tedy není vizitkou jen pana Feriho. Je vizitkou naší prohnilé politické i intelektuální sféry, tentokrát hlavně pokud jde o koalici SPOLU. A pan Rychetský, jak nedávno uvedl, to kontroluje.

Kontroluje dobře nebo špatně, když i jemu to ušlo? Zřejmě ani politologové o tom nic nevěděli. Může být politolog hluchý a slepý?

Občan Zapletal

