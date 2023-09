Štěpán Kotrba: Já taky nadávám na komunisty

Ano, 40 let socialismu, z toho 20 let "dusivé normalizace" bylo pro každého z vás prudce výnosným a vrcholně zikskovým podnikem - dodnes žijete v domech, postavených komunisty, dodnes chodíte do prodejen postavených komunisty, jezdíte po silnicích a kolejích postavených komunisty, jezdíte v tramvajích, vyrobených za komunistů... a léčíte se v nemocnících , většinou postavených a vybavených komunisty.. A to je třicet let od chvíle, kdy jste je vykopli od vesla. Jako neschopné řídit stát.

Z čeho se platil socialismus? Neodcházelo každý rok 300 miliard na dividendách do zahraničí. Stovky miliard dostal režim od Kaddáfího za tanky, BVP, náboje a semtex, miliardy od Rusů za letadla, nákladní auta, traktory, kombajny a export do třetího světa, miliardy za vzdělávání černoušků, Vietnamců a Kubánců. V roce 1982 jsme splatili Velké Británii a USA cca 100 milionů dolarů jako dluh za britskou "pomoc" ve válce a za znárodnění kapitalistů v roce 1948, jiné dluby jsme neměli. Byli jsme vcelku potravinově soběstační, měli jsme levné uhlí, ropu a plyn. Československo investovalo do plynovodů a rafinérií v SSSR. Měli jsme RVHP jako pohodlně a nediskriminačně dostupný trh. Měli jsme jadernou a vodní energii - v nadbytku. Československá centrální banka vlastnila 105 tun zlata. To je základ ekonomiky.

Do 89 jsme vyasfaltovali (frakce ropy) cesty do každé vesnice, cc 6-8 milionům lidí jsme postavili "králikárny" s centrálním vytápěním, teplou vodou, koupelnou a hajzlem v bytě. V každé díře bylo zdravotní středisko, nákupní středisko, středisko služeb pro domácnost a školka, škola a kulturák. Elektrifikovali jsme každou díru - do každého baráku s popisným číslem včetně chat vedl proud a do každého obytného baráku vedl v roce 89 telefon. Do většiny baráků vedla pitná voda a odpad. Z poválečné podvýživy a přídělového systému , masa jednou za týden jsme se dostali do fáze běžně dostupné pestré stravy a křivice či kurděje byly neznámé. Proočkovali jsme celou populaci proti šíleným chorobám jako TBC, obrna..., fluorizovali jsme pitnou vodu jako prevenci zubního kazu dětí. V každé prdeli byly jesle a mateřské školy. V každé škole byl klavír a tělocvična, přírodovědný, fyzikální a chemický kabinet, v mnoha už i bazén se zdravotně nezávadnou vodou, v mnoha i dětský "školní" lékař, starající se o preventivní medicínu a ozdravovny. Vozili jsme děti na školy v přírodě a lyže. V každé větší díře byla lidová škola umění s vybavením a střední škola, pionýrský dům s vybavením pro technické a přírodovědné kroužky dětí. Mikroskopy, vrtačky, ponky, flétny, housle, klavíry. Učební pomůcky, které tvoří dodnes základ kabinetů. Kdo dnes vyrábí vycpanou sovu nebo tchoře?