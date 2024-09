Štěpán Kotrba: Poradím vám, koho v Praze volit do Senátu. Zadarmo

Mým favoritem je prof. Ing. Eva Kislingerová CSc. Kandiduje na Praze 2 za ANO. Jak jinak... Poznal jsem ji jako náměstkyni primátora pro finance a rozpočet. Vždycky byla víc profesorka ekonomie v oboru podniková ekonomika, než politička. To znamená, že nikomu nemazala med kolem huby, protože obecní kasa nemá ráda milosrdné lži, ale jenom má dáti-dal. A Praha je jako obrovský podnik s mnoha úkoly, který ale musí být finančně zdravý, aby je mohl plnit. Říkal jsem jí žertem, že se v politice ocitla omylem... Protože právě takoví politici jako ona jsou potřeba.

Na Praze 2 je další kandiátkou ODS nestranička, předsedkyně Akademie věd prof. RNDr. Eva Zažímalová CSc., dr. h. c. Botanička. Je škoda, když dvě chytré dámy kandují proti sobě. Vyhrát totiž může jen jedna. Takže pokud vám vadí volit kandidátku ANO, je Zažímalová alternativním hlasem rozumu.

Škoda, že další chytrá žena, právnička, specializovaná na trestní právo, prof. JUDr. Helena Válková CSc., bývalá ministryně spravedlnosti, kanduje v Benešově .

Pozorně jsem si prošel všechny kandidující. Prosím, nevolte nepřítele králíků. Od té doby co prohrál volby, nikdo o něm nic moudrého neřekl a on sám nebyl slyšet. To není politik, ale politický rentiér. KDUODSSTANPIRTOP je partaj, která se příště bude jmenovat zase jinak. On taky. To už je lepší volbou dvojče politika Cyrila Svobody, kandidát ANO a manažer Josef Svoboda.

Ekonomickou komentátorku Markétu Šichtařovou bych já osobně nevolil, protože bych jí nesvěřil svoje peníze. Pro ni je pravicová ideologie víc než realita. Ale Margatret Thatcherová už je dost dlouho mrtvá... Trpaslíkem, který má alespoň nějakou šanci vyrůst, je přírodovědec a bývalý předseda Zelených Petr Štěpánek. Znám ho dlouho. Pragmatik, ne fanatik. Protože byl zastupitel hlavního města Prahy a starosta městské části Praha 4. V čele Zelených vystřídal Matěje Stropnického. Sice je to cyklista, ale na kurvení pražské automobilové dopravy se nepodílí. Tak hloupý není.

Prosím, nevolte vymahače dluhů ani fízly. A nevolte trpaslíky, jejichž ego je větší, než čepička. Je to ztráta hlasu. Znáte snad jméno Pynelopi Cimprichová?

Zbytek levice to v Praze má těžké, nejsou lidi, nebo nikdo nestojí za nic, nebo je to teolog. Což vyjde nastejno.

Pokud volíte na Praze 12, chcete být servilní ke stávající pětiloalici, vítáte Západ, militarismus NATO a boj proti Rusku, volte kandidáta KDUODSSTATOP, stávajícího senátora Pavla Fischera. Jeho povinností je zastavit Putina ... Zajistíte mu dalších šest let nicnedělání za vaše peníze. Dvakrát kandidoval na prezidenta České republiky a předtím byl ředitel politického odboru Václava Havla. Pro lidi neudělal nic dobrého. Já bych si o něj ani elektrokolo neopřel.