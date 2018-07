Štěpán Křeček: Raiffeisenbank má zájem o Monetu

V případě spojení Raiffeisenbank a Monety by na českém trhu vznikla nová banka, která počtem svých klientů bude srovnatelná s Komerční bankou.

„Výraznou proměnu bankovního trhu však na základě tohoto spojení nelze očekávat. Výhodnější služby pro koncové klienty přináší spíše menší banky,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Na českém bankovním trhu může dojít k výrazné proměně vlastnických struktur. Raiffeisenbank, která je podle bilanční sumy pátou největší bankou v České republice, uvažuje o koupi Monety. Akcionářská struktura Monety je značně specifická, protože největší akcionář Chase Nominees Limited vlastní pouze 18,4 procenta akcií. Podíly dalších pěti největších akcionářů dávají dohromady jen 23,3 procenta akcií a zbývající akcionáři mají značně roztříštěnou strukturu.

Kdyby se Raiffeisenbank skutečně rozhodla koupit Monetu, musela by skupovat akcie od velkého množství malých akcionářů. Takový záměr by zřejmě vyvolal reakci trhu a cena akcií by začala růst. Dokonce již dnes krátce po zveřejnění prvních spekulací o koupi Monety zareagovaly akcie růstem ceny o více než procento své původní hodnoty.

Moneta má přibližně 1 034 000 klientů a celkovou bilanční sumu o velikosti 185 miliard korun. Cena akcií společnosti se aktuálně pohybuje kolem úrovně 78,5 koruny, což odpovídá situaci po výplatě dividendy.

autor: PV