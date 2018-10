Štěpán Křeček: Začala platit nová doporučení pro poskytování hypoték

„Přísnější regulace hypotečních úvěrů sníží množství finančních prostředků, které se budou pohybovat na realitním trhu. To by zákonitě mělo vést ke snížení tempa růstu cen nemovitostí, protože někteří lidé oddálí nákup nemovitosti do budoucna a jiní nákup vlastního domu či bytu úplně vzdají,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Dnes začala platit nová doporučení České národní banky, která regulují poskytování úvěrů. Zájemci o úvěry mohou vynakládat na splátky maximálně 45 procent svého čistého měsíčního příjmu, přičemž celková výše úvěrů nesmí překročit devítinásobek čistého ročního příjmu. Nová doporučení centrální banky se nejvíce dotknou poskytování hypotečních úvěrů, kdy vzhledem k velikosti mezd a cenám nemovitostí hrozí, že podstatná část české veřejnosti si nebude moci koupit vlastní bydlení.

„V době dlouhodobého ekonomického růstu bývají podceňována rizika stran budoucího vývoje. Díky novým doporučením České národní banky se však zabrání poskytování rizikových úvěrů, což zvýší stabilitu finančního systému a umožní hladší průběh případné hospodářské krize,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Lze očekávat, že nová doporučení sníží zájem o hypoteční úvěry, čímž se sníží objem prostředků, za které budou nakupovány nemovitosti. To by mohlo vést k utlumení růstu cen na realitním trhu, které v posledních letech dynamicky rostly. Rovněž lze předpokládat, že rodiče začnou ve větší míře ručit za hypoteční úvěry svých dětí, tak aby jim pomohli při nákupu nemovitostí. Někteří lidé nákup vlastní nemovitosti oddálí do budoucnosti nebo jej úplně vzdají, což by mohlo navýšit poptávku po nájemním bydlení.

