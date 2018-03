Svatopluk Otava: Mistři žumpy? Jedině Fórum 24

Nedá se vlastně ani psát o novinářské žumpě, jen o stoce lidské. Články, které zveřejňuje Fórum 24 od nejobskurnějších „autorů“ sice většinou pobaví, ale vždy s kanálovou příchutí nenávistných plivanců na vše, co jen malinko zavání zdravým rozumem.

Je to hnus, ale otiskneme to, a pak to teprve stáhneme…

„Perly“ žurnalistiky tedy nabízí Šafrova squadra každý den, někdy je však tonáž fekálií tak mocná, že je už druhý den nelze dohledat. Prostě příliš hnusu i pro čtenáře hysterického plátku, jenž by tak o tristní promile českého čtenářstva mohl přijít, poněvadž pro některé z nich i v tomto kanálu platí, že co je moc, to je moc.

Tak už si třeba dnes nepřečtete předvčerejší výtvor autora Boleslava Buzeka s názvem: „Zemanova podpora hnědorudých extrémistů již hraničí s vlastizradou.“. Ono „hraničení“ tento eurohodnotový investigativec spatřuje ve svém vlastním „projevu“ na únorovém potlachu kavární, kulturní a podobných front, kdy se několik desítek podobně postižených pacientů snažilo lidem sugerovat jakési pseudosouvislosti únorových událostí roku 1948 s těmi z února letošního.

Panu Buzekovi jaksi uniklo, že letos se (dle něj asi bohužel) naprosto nic povážlivého na naší politické scéně neděje, sám se převtělil do role reportéra, jenž byl „u toho“ a tak ve třetí osobě popsal pan Buzek názory pana Buzka, jenž na setkání chorých vymítačů Zemana a Babiše prý vystoupil.

Umíte lhát? A několikrát za sebou a v jedné větě? Jste „radostný Čech“

Pan Buzek třeba říká, jak pan Buzek prý říká: „Pane Zemane, omilostňujete vrahy, podporujete stíhané osoby, pohrdáte Ústavou, pravdou i lidmi.“. No, to je hned pět lží v jediné krátké větě.

Prezident Zeman omilostnil v jednom případě vězněného odsouzeného Jiřího Kajínka, čili žádné vrahy. Pana Kajínka pak omilostnil s podmínkou upuštění od případné trestné činnosti (tedy i na konto docela pochopitelné touhy po pomstě za roky zmařeného života). Nikoli snad ze sympatií ke kasaři Kajínkovi, ale jen a pouze z antipatie ke zpackaným soudním procesům díky naší „nezávislé“ zcela „neúplatné“ justici.

Podpora trestně stíhaných osob se ze strany pana prezidenta rovněž nekoná, poněvadž pan prezident jen bezodkladně ve smyslu i „duchu“ Ústavy vybízí vítěze parlamentních voleb k jednání o co nejrychlejším ustavení řádné vlády.

Z výše uvedeného též jednoznačně plyne, že Miloš Zeman nepohrdá Ústavou, jednajíc současně přesně podle svých ústavních povinností. Ostatně – Ústavou lze dost těžko „pohrdat“. Dá se jen působit dle Ústavy nebo proti ní.

No a o „pohrdání pravdou a lidmi“ ze strany prezidenta si už naši občané, tedy voliči, udělali jasno. Zhruba 2 000 000 hlasů jej opět vybrali za hlavu státu. Ještě jednou a slovně – dvěma miliony hlasů, nikoli odevzdanými 39 hlasy, které příslušníci „hodnot“ a „elity národa“ dali panu Buzekovi v parlamentních volbách 2017. Ano, pan Buzek též kandidoval za svůj vlastní extrémně liberální projekt Radostné Česko. No, a z více než 1 000 000 voličských hlasů občanů Moravskoslezského kraje jich „radostně česky“ hodilo do uren právě vize pana Buzka již zmiňovaných devětatřicet.

Radostné znamená úchylné, radostné znamená teplé, radostné...?!

Prezidenta Zemana pan Buzek rád nemá, nemá však rád ani pana Babiše. Těžko říci proč, tak trochu se nabízí hříšná myšlenka že možná nemá rád placení daní. A co tedy rád má? Co radostného nabízí „Radostné Česko“ ústy lídra Buzeka našemu lidu?

Tak třeba legalizaci sňatků homosexuálů, legalizaci jakýchkoli sexuálních úchylek a možnost adopcí dětí uvedenými sexuálními predátory. Vždyť třeba dle pana Buzeka jsou i pedofilové „tak trochu sexuální upíři, ale nemohou za to“. A lépe je děti vychovávat „v lásce“, tj, v každodenním sledování úchlnosti a brát úchylnost a nenormálnost pak za dobro a normu, než dětských domovech.

Pan Buzek na to vše přišel při rozjímání dle exotických metod a za podpory uvolnění exotickými bylinami, takže dnes klidně říká, že pokud se narodil někdo třeba 10x jako muž a po jedenácté je z něj žena, tak za své bizarní sexuální představy a choutky vlastně nemůže, neboť duše si ještě nezvykla na ženské tělo.

Tož tak radostně vidí i do reportéra vlastních aktivit kdovíkolikrát převtělený pan Buzek budoucnost naší země. Většině našich obyvatel to však asi tak radostné nepřipadá, takže jen necelá čtyřicítka stoupenců „hodnot“ dalo svůj hlas Buzekovi, kdežto dva miliony Zemanovi. Pán Bůh s tím nic nenadělá, protože nám dal svobodu myslet. A tak možná jen tak pro nápovědu označuje sexuální maniaky hned ve jméně. Někdy v příjmení.

Psali jsme: Svatopluk Otava: Trpaslíci vs. Giganti Svatopluk Otava: Katolický majdan, parlamentní majdan… To se nám ta demokracie „obohacuje“ Svatopluk Otava: Tvrdá lekce Moravcovy demagogie snad SPD poučí Svatopluk Otava: 300 důvodů, proč bojkotovat „olympijský“ rasismus

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV