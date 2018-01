Svatopluk Otava: Napadají Vás jenom kraviny? A umíte to popsat? Pište do Reflexu

Jakto, že to tak zas dopadlo?! To přece není možný…???!!!

A protože ani ty poslední prezidentské volby nedopadly dle přání novinářské „elity“, protože Miloš Zeman se jaksi nemá k lobbingu za legalizaci drog, nejeví při tom redakcí očekávaný duševní úpadek, nedovede si to lecjaká THC „zgeniálněná“ novinářská dušička vysvětlit.

Už včera se „vtipně“ zamýšlel J.X.Doležal nad tím, co asi bere pan prezident za doping, když je prostě stále ještě naživu. Lidsky skutečně velká, hodnotná, kapacitu zbývajících jakž takž funkčních mozkových závitů páně Doležala naprosto pohlcující aktivita.

Jelikož však na toto téma J.X.D. ale není první, kdo takto inkluzivně sliní, jelikož je i notoricky známo, že prezident trpí neuropatií, která způsobuje jeho vratkou chůzi, ale nijak neovlivňuje bystré myšlení, takže podsouvání nemírného holdování alkoholu už nezabírá a spolknout takovouto vějičku může už jen opravdový duševní velikán typu třeba Radka Bangy, nenapadá pana Doležala už „nosné téma“, jak si nějak originálně do Miloše Zemana kopnout.

Prezident má ženu! No, tak to je manželem! Tak to už je vrchol!

Ani po dvou těsně po sobě následujících jointech na to pan Doležal ne a ne přijít, tak si tedy na noční šichtu přizval pomocnici, rovněž stoupenku legalizace drog a multikulturní bulvární popisovačku Leilu Chadalikovou. A byl to dobrý tah, V dnešním Reflexu si tedy můžete přečíst, že pan prezident má manželku.

Tak se také můžete dozvědět, že paní Ivana Zemanová je žena, (chi, chi.., vidíte tu prezidentskou úzkoprsost, není to žádný registrovaný Jakoubek, ale ženská, obyčejná ženská…!), je to manželka, která vypadá jako manželka, chodí jako manželka a obléká se jako manželka. A hele, hele Doležale! Koukej, tamhle Zemanovce něco kouká zpod šatů na zádech!, objevuje Leila Chalidiková těžkou „slabinu“ a „handicap“ na prezidentství Miloše Zemana.

A skutečně se zdá,že na zadní straně garderoby paní prezidentové buďto vyčuhuje kousek látky, náplasti nebo – že by tetování…?! Na pravé lopatce? Týýý brďo, vona je fakt možná tetovaná, dostává se bulvární duo do varu a začne bombardovat prezidentskou kancelář a mluvčího Ovčáčka dotazy na dané téma. Protože… Protože, proč? Nó, protože to zkrátka může mít nějaký vliv, může to být tajná značka, srp a kladivo nebo čínský drak investigují napjatě oba píšící drogoví legalizátoři.

Reflex na entou….

Že je to všechno blbost? Je. Ale na „obyčejnosti“ paní Zemanové se tak dá „prokázat“ obyčejnost voličů pana prezidenta, jejich „intelektuální“ nedostatečnost, „společenskou“ nemožnost a – zkrátka – takový podlidi by vůbec neměli mít možnost volit! Tam celá ta blbost (nejen) podprahově směřuje a Reflex má článek na celou titulku. Blbý článek. Mimo kavárnu dokonce k smíchu. Jako obvykle…

Svatopluk Otava

