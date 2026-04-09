Svetozár Plesník: Kontroverzní soubor Shen Yun míří do Prahy

Shen Yun láká diváky na dech beroucí vystoupení souboru, kombinujícího v sobě klasický čínský tanec, úžasné historické kostýmy, mistrný orchestr s četnými odkazy na velkolepou historii Číny před komunismem.
Shen Yun není jen taneční soubor, je to kulturní a agitační vztah čínského duchovního hnutí Falun Gong. Toto hnutí bylo založeno v roce 1992 náboženským vůdcem Li Hongzhem. Hnutí kombinuje meditativní cvičení s morální ultrakonzervativní filozofií, založenou na pravdivosti a soucitu, ale zároveň tvrdě kritizuje homosexualitu, feminismus, multikulturalismus. Některé prvky, jako uctívání zakladatelů, silný vliv na život následovníků a šíření právnických konspiračních teorií, hnutí zařazují spíše mezi duchovní sekty.
Peking považují Shen Yun za nebezpečný nástroj propagandy kultistického hnutí Falun Gong. Soubor tvrdí, že komunistický režim systematicky nepředstavuje tradiční čínskou kulturu a oni jsou jediní, kteří ji uchovávají. Někteří historikové však namítají, že verze historie, prezentovaná souborem na pódiu, je silně zidealizovaná a přizpůsobená vidění světa hnutí Falun Gong. Představení končí apokalyptickými výjevy ničení soudobého světa přírodními katastrofami, které zastaví až příchod božské postavy, nejspíš ztvárňující zakladatele hnout Li Hongzu. Mnozí diváci jsou také nepříjemně překvapeni agitační sprchou, která je jim během vystoupení podsouvána.
Zatímco diváci po celém světě se nechávají unášet velkolepým představením s poněkud svérázným výkladem čínských dějin, za oponou se odehrává příběh, který je na míle vzdálen deklarovaným hodnotám a principům hnutí Falun Gong. Investigativní reportáže deníku The New York Times a francouzské rozhlasové stanice RFI rozbíjejí obraz idylického uměleckého souboru a ukazují na systém, který v mnoha ohledech připomíná náboženský kult, využívající nezletilé k levné a nucené práci.
V areálu Dragon Springs v severní části státu New York sídlí akademie Fei Tian, kde jsou vychovávány a připravovány současné a budoucí hvězdy Shen Yun, často děti v útlém věku rodičů vyznávajících kult Falun Gong. Rodiče jsou vedeni k tomu, aby své děti ponechaly v akademii bez možnosti vzájemného kontaktu, čímž vzniká prostředí naprosté závislosti na vedení hnutí.
Podle svědectví bývalých tanečníků a hudebníků, kteří se vedením souboru nedali umlčet, je režim v akademii postaven na naprosté izolaci a psychickém nátlaku. Mladí umělci, z nichž mnozí začínají vystupovat již ve dvanácti letech, čelí brutálnímu tréninkovému drilu. Svědkové popisují podmínky, kde jsou děti nuceny vystupovat v desítkách vystoupení ročně, cestovat tisíce kilometrů a pracovat hluboko do noci za žádnou nebo minimální mzdu. Četná fyzická zranění dětských vystupujících, plynoucí z náročného tréninku a přehršle vystoupení, jsou vedením souboru a akademie ignorována nebo léčena pouze modlitbami. Vyhledání lékařské péče je vnímáno jako projev nedostatku víry.
Bývalí členové soubor popisují jako prostředí citového vydírání, kde je jim vštěpováno, že jakékoli selhání na pódiu nebo touha odejít z akademie přímo ohrožují jejich duchovní spásu a osud jejich rodin.
Využívání nezletilých generuje souboru milionové zisky, které jsou následně využívány k propagaci hnutí Falun Gong a získávání dalších vyznavačů. Jedním z dalších nástrojů propagace hnutí je mezinárodní, vícejazyčný zpravodajský portál a vydavatelství The Epoch Times, do kterých jsou vkládány miliony dolarů, plynoucích ze zisku souboru a příspěvků vyznavačů. Vložené prostředky jsou podle The Epoch Times umně přetvářeny k další propagaci šíření právnických konspiračních teorií a využívány k agresivním útokům vůči veškeré kritice hnutí.
Nechávám tedy na čtenářích, zda za nemalou cenu vstupenky na představení souboru Shen Yun jsou ochotni podporovat tento kontroverzní, propagandistický a rádoby kulturní počin.
