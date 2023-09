Timur Barotov: Ropa zdražila o 25 procent, přiživí to inflaci a zpomalí ekonomický růst

reklama

Ceny ropy se minulý týden dostaly na desetiměsíční maximum (88 USD za barel) v důsledku obav z nedostatku dodávek po nečekaném prodloužení omezení dodávek ze strany Saúdské Arábie a Ruska. Naděje na odklad dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany amerického Federálního rezervního systému (Fed) a vyšší poptávka po pohonných hmotách ze strany Číny ještě více podpořily růst ceny tohoto černého zlata. Futures kontrakty na ropu tak vzrostly od konce června o více než 25 %. Snížení produkce tlačí na trh s ropou, a to navzdory pomalejšímu než očekávanému hospodářskému oživení v Číně a zvýšené produkci v USA.

Snížení produkce OPEC+

V dubnu klíčové země produkující ropu včetně Ruska známé jako OPEC+, oznámily snížení produkce, které navrhly prodloužit do roku 2024, cílem je údajně podpoření stability trhu. Saúdská Arábie a Rusko však zavedly další snížení produkce nad rámec širší dohody zemí OPEC+. Saúdská Arábie oznámila snížení produkce o 1 milion barelů ropy denně od července, zatímco Rusko začalo snižovat denní produkci o 0,3 milionů barelů denně. Na trhu panovalo očekávání, že obě země prodlouží snižování dodávek do října. Trhy ale nedávno překvapilo oznámení, že tato redukce se prodlouží až do konce letošního roku. To vyvolalo obavy, že poptávka v nadcházejícím čtvrtletí převýší nabídku a ceny mohou explodovat.

Čína

Očekává se, že ekonomická stimulační opatření přijatá čínskou vládou na podporu slábnoucí ekonomiky země zvýší poptávku po ropě. Nejnovější údaje z této země ukazují, že dovoz ropy v srpnu vzrostl o 30,9 % oproti předchozímu roku. Rafinerie údajně vytvářejí zásoby a zvyšují zpracování, aby mohly těžit z vyšších zisků z vývozu pohonných hmot. Průzkum soukromého sektoru v zemi ukazuje, že snahy vlády měly určitý vliv na její ekonomiku, když se v srpnu zlepšila aktivita továren, zvýšila domácí poptávka a zaměstnanost.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14342 lidí

Americký dolar a SPR

Ceny ropy také nebraly v úvahu tlak silného amerického dolaru, který se v současné době pohybuje nad šestiměsíčním maximem. Panuje všeobecný konsenzus, že americký Fed na svém příštím zasedání ponechá úrokové sazby na stejné úrovni. Odložení zvýšení sazeb by podpořilo ekonomiku a zvýšilo poptávku po pohonných hmotách.

Nejnovější ekonomické údaje z USA uklidnily obavy investorů z blížící se recese. Kromě toho se evropská ekonomika vrátila k růstu, přestože inflace ve druhém čtvrtletí roku 2023 nadále klesala.

Další faktor, který zvyšuje tlak na růst světových cen ropy, je snižující se stav zásob ropy, včetně SRP (strategic petroleum reserves) v USA. V současné době jsou zásoby ropy v USA na nejnižší úrovni v tomto roce a očekává se, že se budou dále snižovat. Rekordní poptávka, snižování nabídky ze strany producentů a rostoucí náklady na skladování vede k vyššímu čerpání těchto zásob. Stav SRP USA je nyní zhruba na polovině toho, co byl před pandemií.

Ropa přiživuje inflaci

Pohyb cen ropy směrem vzhůru ztěžuje Fedu cestu k dosažení 2% inflačního cíle, neboť v minulém měsíci pravděpodobně zvýšil celkovou inflaci. A přestože jádrová inflace (která se od nákladů na potraviny a energie odděluje) má klesající tendenci, ekonomové se obávají, že vyšší ceny energií by mohly zvýšit vstupní náklady na zboží a služby, což by vedlo firmy ke zvýšení cen všeho možného od letenek až po nábytek.

Růst cen ropy od přelomu června a července jednoznačně vyvolal tlak na růst cen benzínu, a to pravděpodobně povede k výraznému zvýšení inflace v srpnu. Je možné, že vyšší palivové příplatky proniknou do vyšších cen potravin, stravovacích služeb a zboží, které se přepravuje nákladními automobily. Vyšší náklady na letecké palivo se také mohou promítnout do vyšších cen letenek. Začátkem tohoto týdne kupříkladu, společnost United Airlines varovala před vyššími náklady na pohonné hmoty ve třetím čtvrtletí. “Od poloviny července ceny leteckého paliva vzrostly o více než 20 %", uvedla společnost.

Analytici z Wall Street začínají hovořit o ropě za 100 dolarů, pokud bude dynamika na trhu s ropou pokračovat. Vyšší ceny pohonných hmot nahlodávají rozpočty společností a spotřebitelů, zvyšují inflační očekávání a celkově zpomalují ekonomický růst. Čím déle bude cena ropy na téhle úrovni, tím serióznější budou implikace pro ekonomiku a inflaci. Akcie energetického sektoru ovšem na tyto zprávy reaguje pozitivně a za minulé 3 měsíce to byl nejvýkonnějším akciovým sektorem ze všech, když vyrostl o téměř 11 %.

Psali jsme: Timur Barotov: Kam se poděla recese? Timur Barotov: Býci přetlačují medvědy, ale na jak dlouho? Timur Barotov: Čeká nás stagflace a ztracená dekáda? Timur Barotov: Historický vztah mezi nezaměstnaností, sazbami a výkonností amerických akcií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE