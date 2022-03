Václav Hošek: Proč nemám rád Alexandrovce

reklama

A o tom to celé je, ten můj vztah k Sovětskému Svazu, potažmo k Rusku. Nejdřív slabikáře plné lásky a vděčnosti k sovětskému lidu. Pumpovali to do nás, musíte je mít rádi až za hrob, osvobodili nás. Ano, osvobodili, a máme jim být zač vděční, aspoň tehdejší generaci, jenomže moje generace je už zažila jenom jako panovačné okupanty, a na tom nic nezmění žádný ideolog, překrucující dějiny a ohánějící se fašismem a nacionalismem. Tenkrát tu naši lásku sovětské tanky svými pásy zahrabaly do bezedného bahna. Od té doby nesnáším boršč, nejím ruskou zmrzlinu ani ruské vejce a ruské kolo obcházím širokým obloukem. A nesnáším jejich uniformy. A taky jsou to od té doby pro mě rusáci.

Abyste mi dobře rozuměli, nemám nic proti ruskému lidu. Naopak, sovětské vojáky v umolousaných rubaškách, s vylepanými hlavami, z nichž si důstojnické paničky dělaly otroky, jsem z celého srdce litoval. Koho jsem však nelitoval, to byli jejich oficíři, nadutí mistři světa. Ty mohl snášet snad jen skalní komunista, anebo hochštapler. Proto mi ty jejich čepice dodnes připomínají anekdotu o hajzlu, který potřebuje pořádný dekl. A tak i jako voják ČSLA (kdysi dávno), kdykoliv jsem takovou čepici spatřil, přešel jsem raději na druhý chodník, jenom abych, nedej bože, nemusel takovému tvorovi salutovat. Já vím, je to předsudek, ale s tím už nic nenadělám.

A tuhle se mě jeden redaktor zeptal, co si myslím o válce na Ukrajině a jak to tam dopadne. Inu, nejsem politický komentátor a dobře jsem uměl předpovídat hlavně počasí a povodně, ovšem i tady je odpověď nasnadě. Rusko chtělo a potřebovalo ukázat svaly, a tak je ukázalo. Ať prohnilý západ čumí. S námi si nezahrávejte, tak zní skrytá i neskrývaná Putinova hrozba. A jaké jsou možnosti?

a) Rusko spolkne Ukrajinu a Evropa přijme navěky miliony uprchlíků.

b) Rusko si z Ukrajiny odkrojí to, co potřebuje, a získá záruky, že Ukrajina nevstoupí ani do NATO ani do EU. Jedno jestli se Zelenským, nebo s nějakým ukrajinským Husákem.

Anketa Má NATO vyslat na Ukrajinu mírové sbory? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5362 lidí

Připadá vám to příliš pesimistické? Možná. Ostatně, optimismu na světě ubývá. Anebo se vám více líbí jiná varianta? Válka s Ruskem? Poslední, kdo Rusko porazil, byli Finové, ale i ti jen na chvilku. A to ještě díky Stalinovi, jenž dokázal za pár let zdecimovat Rudou armádu.

Ruské čepice opravdu nesnáším, ale stát bych proti nim nechtěl. To by nás už pak totiž nemusel zajímat žádný green deal a globální oteplování už by nás netrápilo. Pak už by bylo všechno jedno. Jenže Rusům taky. Tak doufám, že si to uvědomují.

Ale kdož ví.

