Václav Husák: Jsou naši důchodci tak bohatí?

Nedávno falešní „sčítači“ připravili důchodce o 250.000 korun. O pár dnů dříve přišel více než devadesátiletý muž na ulici o 13.000 korun. A takhle to je v podstatě každý den.

A jde o takové částky, se kterými často běžně v hotovosti nenakládají ani rodiny patřící do „střední třídy“, v nichž jsou dva zaměstnaní lidé v dobře placených profesích.

Jsou pouze dvě možná vysvětlení. Buďto jsou naši důchodci v průměru skutečně mimo­řádně bohatí, nebo jsou v průměru mimořádně hloupí. Mít celoživotní úspory ve slamníku – to patřilo k dobrému mravu tak za Rakouska, či za první republiky. Ale dnes, kdy je na trhu bezpočet bank a obrovská nabídka nejrůznějších finančních služeb, už je to jednoznačně přežitek. Ale skutečnost, že téměř každého hloupého důchodce, který si do domu pustí podvodníky nejrůznějšího druhu, tito lumpové okradou většinou o značně vysokou částku, naznačuje, že v hrníčcích, mezi svetry a povlečením v bytech českých důchodců jsou skryty stamilióny. Takže nezvaní návštěvníci jdou prakticky vždy najisto.

Moc tomu nerozumím. Dovedl bych si to vysvětlit pouze v případě, že by u nás ve starší populaci převažovali lidé typu Moliérova Harpagona. Ale tak tomu jistě není. Kdy by se dnes „laskal“ s barevnými papírky. Jó, mazlit se tak se skutečnými zlaťáky – to by byla jiná!

Nejspíše je pravda, že naše stárnoucí populace je skutečně v tomto ohledu značně negramotná, v řadě případů až neskutečně hloupá. Díky tomu zlodějům stačí k okradení důchodců jen pár desítek vteřin.

Ale nikdy není pozdě, aby se i senioři něco nového naučili. Třeba to, že v bance jim běžně peníze neshoří, ani je pouliční podvodníci neukradnou. (I když samozřejmě výjimky exis­tují.) Je to však běh na velmi dlouhou trať, a tak se i nadále budu obávat večerních televiz­ních zpráv, v nichž nás jejich moderátoři seznámí s dalšími okradenými „bohatými“ dů­chodci.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Václav Husák: Tělo jako stroj? Václav Husák: Pomůžeme vám i proti vašim zájmům Václav Husák: Antievoluce lidského rodu aneb Hlupáci na postupu Václav Husák: Chtěl bych být poradcem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV