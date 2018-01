Vladimír Pelc: Knížecí rady Magdy Vášáryové

Jako knížecí rady jsme ve školních letech označovali jakási doporučení osoby, které se daný problém příliš individuálně netýkal, která však, a to především, za své rady nenesla odpovědnost, a ještě navíc její rady byly drobet hloupé.

Paní M. Vášáryová, v textu s titulkem „Zásadní vyjádření Magdy Vášáryové“ nám, kromě toho, že máme volit Michala Horáčka, protože ona za ním stojí, např. zásadně sdělila, že já a moji přátelé na Slovensku jsme přestali rozumět, kam Česká republika směřuje, velmi nás to děsí, nerozumíme tomu už od odmítnutí radaru, odmítnutí eura, různých nacionalistických tendencí, na které jsme od vás nebyli zvyklí.

A co kdyby paní herečka (a diplomatka a poslankyně NR SR a pedagožka, jak se tituluje) a její přátelé na Slovensku na sebe společně, pod praporečnicí Vášáryovou, tedy na sebe, nikoli na nás, vzali svou vlastní odpovědnost a radili ve Slovenské republice svým spoluobčanům, Slovenkám a Slovákům, a hlavně je přesvědčili, že je mimořádně vhodné, aby si za humny svého města nechali postavit radar USA orientovaný směrem na východ, protože jedině on může ochránit Madonu s dítětem v Levoči, aby organizovali podpisové akce doporučující, aby si jejich lazníci nechali za salaší zřídit tyto oči pro raketový útok s tvrzením, že to je vynikající pro bezpečnost jejich a jejich ovcí.

Pokud jde o euro: paní Vašáryová sděluje nesmysl; ČR euro neodmítla, s jeho přijetím počítá v čase ekvivalentního nedeformovaného kurzu, tedy asi 19 či 20 Kč za jedno euro (dnes zhruba 25 Kč). Neznám hospodářský důvod přijímat euro v nevýhodném kurzu (pí Vašáryová si asi pamatuje kurz více než třicet slovenských korun za jedno euro, při kterém se na euro přešlo na Slovensku, a plete si to s českou korunou).

Pokud jde o nacionalistické a podobné tendence – ať se jde pí Vášáryová především podívat na vyloučené romské lokality na Slovensku: Mnohdy boudy z plechu, bez vody, kanalizace, elektřinu či plyn nehledejte. Některé takové jsem viděl; asi na rozdíl od M. Vášáryové.

Paní Vášáryová: Většina občanů ČR se děsí toho, že bychom měli být kanónenfutrem cizích velmocenských zájmů a měli si nechat u nás instalovat radar jako součást raketové útočné soustavy; většina našich občanů nejsou blbečci, aby přijímali euro za nevýhodných podmínek, které navíc nezavinili; většina občanů žádné nacionalistické tendence nemá.

Paní Vášáryová: Držte se maximy „Hic Rhodus, hic salta“ – čili v tvůrčím překladu skákejte, paní Vašáryová, především na Slovensku. Pak přijďte a udělujte rady. Možná nebudou knížecí.

Vy se ale bojíte, že by vás na Slovensku vypískali, viďte; v Praze vás chrání pražská kavárna.

Vladimír Pelc

Vyššlo na vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV