Vladimír Ustyanovič: 108 zbytečných a prezident Ostuda

Předseda senátu Miloš Vystrčil s rétorikou, která by nenapadla ani předsedu ÚV KSČ Milouše Jakeše v době jeho nejvyšší slávy. Cituji: "Jakmile zlikvidujeme Rusko, je na řadě Čína, protože obě dvě mocnosti jdou proti světovému řádu. Jen západní svět má právo rozhodovat o tom, co je správné a co ne. Diktatury typu Ruska a Číny nemají na této planetě co dělat." Otázka zní, má pan Vystrčil s těmito názory místo v politice? Má mít místo úplně někde jinde? Podobná prohlášení jsme v minulém století slyšeli také od jednoho pána s knírkem.

Prezident Petr Pavel k prázdnému sálu na půdě OSN. Cituji: "Rusko páchá genocidu na mírumilovném národu Ukrajinců. Je mi ctí být prezidentem České republiky, která dostojí svým závazkům a bude třeba i do posledního haléře Ukrajinu podporovat." Tak se ptám, myslí tím pan prezident do svého posledního haléře, nebo že se bude na tomto financování podílet částí svého platu a částí platu paní prezidentové, u které proběhlo podle jejích slov takzvané "ochytřování"? Nebo to zaplatí zase důchodci, díky protiústavní snížené valorizaci? Nebylo by jednodušší zahájit mírové rozhovory s Ruskou federací a Ukrajinou?

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 18% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 20242 lidí

Jak píše deník Washington Post, tato válka nemá vítězné řešení, konflikt je zamrzlý. S tímto výrokem se ztotožnil vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj. Musím dodat, k velké nelibosti prezidenta Zelenského. Varovný signál vyslal směrem k Ukrajině i bývalý ministr zahraničích věcí Spojených států Mike Pompeo na síti X. Cituji: "Měli bychom Ukrajině pomoci ukončit tuto válku ne proto, že je to v jejím zájmu, ale protože je to hlavním zájmem Ameriky." Předpokládám, že tento varovný signál byl dán v návaznosti na nadcházející prezidentské volby ve Spojených státech a nechuť lít peníze do černé díry zkorumpované Ukrajiny. Poznámka pod čarou: Zbraně, které se mimo jiné objevily při teroristických útocích Palestinců na stát Izrael, byly americké provenience.

Markéta Pekarová Adamová, známá svými hluboce deficitními myšlenkovými pochody, zaujala své příznivce následujícím výrokem. Cituji: "Putin je ztělesněné zlo, už jen fakt, že uzákonil, že existují jen dvě pohlaví, tedy muž a žena, je důvodem ke stíhání. Pokud se někdo cítí jinak, má svaté právo jím být. Ať je pohlaví třeba tisíc, stížnosti rodičů na společné záchody a sprchy pro všechny na školách jsou jen zoufalým pokusem k návratu do minulosti." Já bych si dovolil navrhnout pro paní Adamovou důkladné lékařské vyšetření.

Premiér Fiala se po slovenských parlamentních volbách vydal na zahraniční cestu nikoli na Slovensko, ale na "dovolenou" do Etiopie. Jak cesta do Afriky přispěje k snížení dluhu tři biliony, který nadělal, ví Bůh. Místo aby řešil energetickou krizi v České republice, je nadšen, že ho posadí do simulátoru pro letouny L-39 české výroby. Za chvíli budeme rádi, že dosáhneme životní úrovně Etiopanů v případě, že se tato vláda rychle neodporoučí. Nechci být pejorativní, ale premiér Fiala mluví pravdu pouze tehdy, když se splete. Tato vláda se svých koryt nevzdá a raději zahubí český průmysl. Příkladem je seznam vládních odborníků. Ministr školství - muzikolog, ministr zemědělství - teolog, premiér - politolog, ministr zahraničí - bakalář nevím čeho.

Jediná osoba "na svém místě" je ministryně obrany Černochová. Tato dáma je na platformě X velice aktivní. A čím déle bude zastávat úřad ministryně obrany, tím přímo úměrně porostou preference hnutí ANO. Vzhledem k jejím výrokům bych si dovolil doporučit nejsilnější opoziční straně, aby paní ministryně měla vždy plný bar, díky čemuž bude mít její kreativita více a více emoční náboj.

