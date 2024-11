Vladimír Ustyanovič: Bude premiér Fiala zbaven funkce premiéra ze zákonných důvodů pro nezpůsobilost?

K pozemským starostem našeho lídra se přidávají i zážitky věru astrální. Ošetřujícím lékařům se svěřil, že opustil své pozemské tělo a vydal se hledat odpověď na klíčovou otázku, co s ním bude po volbách. Signály, což je premiérovo oblíbené slovo, naznačovaly již v jedné z nedělních partií, že něco s našim světovým lídrem Fialou není v pořádku, když v přímém přenosu dělal zajíčka nebo králíčka a další podobná zvířata. Rovněž jeho hrátky s ručním kolovrátkem při státní návštěvě v Indii zavdávaly určité pochybnosti o jeho duševním zdraví. Jeho neskrývaná dětinská radost při koupi Nutelly v Německu, levnější, než v České republice, mi připadala, jako kdyby vyhrál ve sportce. S výrokem expremiéra Babiše na adresu Fialy, že je to chorobný lhář, že je to "dizaster" můžeme jen souhlasit, ale s nemocným člověkem musíme také soucítit. V jednom z posledních výroků, který se udál v přímém přenosu, Fiala sdělil, že Rusy má vlastně rád a nic proti nim nemá. Možná mohu vnímat, že se premiér Fiala transformuje do pravděpodobného nového

progresivistického směru, takzvaného antikomunistického bolševismu. Tento termín použil přítel prezidenta Havla, Adam Michnik, který byl v roce 1968 odsouzen na 3 roky za účast na protivládní demonstraci polských studentů. Jiný kraj, jiný mrav. Někteří jako Michnik a Orbán bojovali v ulicích proti komunistům na rozdíl od Čechů, kteří mají obrazně princeznu s rudou hvězdou na čele, na jejíž kapesné se bude skládat každý český daňový poplatník v případě, že projde, což určitě ano, novela o platech ústavních činitelů. Jenom poznámka, i škrabadlo pro prezidentskou kočku Micku musel platit daňový poplatník.



Snažím se pochopit výroky premiéra Fialy, když nazývá občany, kteří s ním nesouhlasí, populisty, extrémisty, ruskou pátou kolonou a že se vrátíme před rok 1989. Pan premiér tím asi myslel, že budeme mít zase vyrovnaný rozpočet, budeme vyvážet výrobky na trhy do celého světa, zejména do Ruska, konečně budeme mít kvalitní potraviny, kdy mléko bude mlékem, tvaroh tvarohem, salám bez různých náhražek. Podíval jsem se na zdroj článku o psychických problémech Fialy a zjistil jsem, že ho vydal Deník.TO jako sarkastický, humorně laděný text. Zamyslím-li se nad výše uvedenými skutečnostmi, tak mi spíš dávají reálný obraz premiéra Fialy a celého vládnoucího režimu. Nedělní Partie Terezie Tománkové ze 3. listopadu, kde byli hosté ministr Martin Kupka, kterého jsem soukromě nazval generátorem prázdných slov a poslanec za ANO Patrik Nacher. Terezie Tománková vedla debatu stylem, který evokoval styl bývalého režimu. Jako by nad výše zmíněnou debatou bděl duch Jiřiny Švorcové, který by nepřipustil jiný názor, než názor strany a vlády. Na rozdíl od Tománkové ale Švorcová disponovala vysoce kultivovaným projevem a

ryze spisovnou češtinou. Nevím, zda má CNN Prima NEWS za úkol vedení nezávislé diskuze, protože Tománková mi připadala, že jejím cílem bylo shodit poslance Nachera, což se jí úspěšně dařilo. Tománková položila Nacherovi manipulativní otázku, proč neodsoudili premiéra Fica kvůli

rozhovoru v ruské televizi, když spolu sedí ve stejné frakci poslanci ANO a poslanci slovenské strany SMER. Za prvé poslanci strany SMER premiéra Fica jsou mezi takzvanýma nezařazenýma a poslanci ANO jsou v koalici Patrioti. Což slabý Nacher mohl vědět, nebo se ohradit Tománkové, že je na debatu špatně připravena. Nepředpokládám ale, že to nevěděla a s její vrozenou verbálníagresivitou, kterou asi nahrazuje inteligenční deficit, útočila na poslance Nachera, jaký má názor na to, že premiér Fico chce jet, v případě že bude pozván do Ruska uctít válečné hrdiny Rudé armády, kteří padli ve druhé světové válce. Podle mého názoru jí měl sdělit jako chlap, že kdyby byl pozván, tak pro něj bude čest uctít padlé hrdiny, místo toho, aby skřehotal politické nicneříkající mlácení prázdné slámy.



Zlatým hřebem pořadu byl bývalý tiskový mluvčí, nyní politickým kouzlem vytvořený ministr dopravy, Kupka, který má problém rozlišit dopravu od doprava. Projevil ducha mdlého. Tománková se třikrát zeptala Kupky na spory v koalici, ohledně dřívějšího odchodu do důchodu pro některé zaměstnance, onargumentoval pěti sty korunami jako výchovné, málem vzpomenul i Ježíška, alena otázku neodpověděl.



Někteří moderátoři mají charizma zaprášeného fíkusu a snaží se to nahradit skákáním do řeči, verbální agresivitou a důsledkem jejich chování je daleko nižší sledovanost a přítomnost zajímavých hostů, kteří by do uvedených debatmohli přijmout pozvání. Ne nadarmo se říká, že mluva je projevem ducha daného jedince.



Jsem přesvědčen, že v Občanské demokratické straně použili k volbě premiéra metodu negativního výběru. Negativní výběr znamená, podle autora Černé labutě Nassima Nicholase Taleba, že vyberete do nejvyšší výkonné funkce nejméně duševně zdatného jedince, který se dá velice jednoduše ovládat. Samozřejmě musí vedle této osoby být neformální lídr. Tato příčinná souvislost je už do očí bijící, že premiérem České republiky není Petr Fiala, ale ministr financí Zbyněk Stanjura. Toto mimo jiné prezentoval v přímém přenosu několikrát poslanec Michálek. Tato vláda je opravdu "dizaster", jak říká Andrej Babiš. Tuto vládu vnímám jako bezpečnostní riziko a její nečinnost páchá nenávratné hospodářské škody. Jsem přesvědčen že nejen parlamentní, ale i neparlamentní opozice by se měla spojit třeba i s ďáblem, aby tuto škodnou dostali ze Strakovy akademie, samozřejmě v regulérních parlamentních volbách.



Na závěr okénko do zahraničí. Musím plně souhlasit s konstatováním Josefa Mašína, bojovníka proti komunistickému režimu. Prohlásil, že Biden je úplný dement a Harrisová také není stvořením, vyrostlým v Einsteinově rodině a nebyla zvolena jediným hlasem demokratických voličů (zdroj PL). Další pravděpodobná ochutnávka ukrajinské propagandy, se kterou nás seznámil

ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov. Prohlásil, že se ukrajinská vojska poprvé střetla se severokorejskými vojáky, údajně nasazenými na straně Ruska (zdroj ECHO24). Tento ministr ale neví, kde a kdy se přesně boj odehrál, údajně ale došlo k malému střetu. Ministr Umerov by měl okamžitě rezignovat,neboť i na ministra propagandy je to velice slabý výkon. Zástupci amerického

velvyslanectví si stěžovali, že v kurské oblasti se objevili severokorejští vojáci. Pokud je mi známo, tak Kursk je ruské území a proč by si Rusové nepozvali po vzoru Severoatlantické aliance spřátelený kontingent například na vojenské cvičení. Propaganda bují na obou stranách. Jenom pro připomínku, na straně ukrajinského režimu bojují žoldáci nejen z Evropy, ale i z celého světa. Potom se opakovaně ptám a zároveň si odpovídám, proč Ukrajinci žijícív cizině nechtějí bojovat za nelegitimní zkorumpovaný Zelenského režim. Jediné řešení je zastavit boje a jednat o míru.