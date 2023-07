Vladimír Ustyanovič: Čas spustil oponu zapomnění nad summitem NATO ve Vilniusu

Podle rčení „opakování matka moudrosti" se budu snažit shrnout důležitá fakta. Většina účastníků summitu se snažila prezentovat nová a zajímavá stanoviska. Ta, která byla nová, nebyla zajímavá a ta, která byla zajímavá, nebyla nová. Co nezaznělo od účastníků bylo slovo mír. Není to tak dávno, co prezident Macron pronesl, že NATO je na pokraji klinické smrti. Pan prezident věděl, co říká, a to mi částečně koresponduje s jeho návštěvou Číny a jeho touhou nanominovat se na jednání skupiny BRICS, ale neúspěšně.

Jedním z paradoxů, který byl iniciován naším prezidentem Pavlem bylo, že přivítal prezidenta suverénní země, Zelenského, který byl před ním v předklonu jenom proto, že tuto zem zásobujeme municí, zbraněmi a poslal pro něj vládní speciál. Obletěl s ním půlku Evropy s výsledkem nedodání zbrojního materiálu bulharským prezidentem. Téhož sdělení se mu již dříve dostalo od maďarského premiéra Viktora Orbána. Po cestě si odskočil do Turecka a tam vyzvedl pět uvězněných bojovníků z nacistického praporu Azov, které propustili na pokyn prezidenta Erdogana. Nabízí se spekulace, že prezident Erdogan asi zapomněl, kdo mu zachránil kůži při vojenském puči v Turecku. Nebo se nabízí jiné spekulace, že bojovníci se určitě nedožijí důchodu, protože kdo hodně ví, tak může taky hodně mluvit. V Evropě se zvyšuje nechuť podporovat ukrajinskou válku. A jen tak na okraj, možná by bylo lepší poslat vojenský speciál pro Čechy uvízlé na hořícím ostrově Rhodos.

Prezident Pavel se vší vážností sdělil, že Ukrajina má otevřené okno na ofenzivu do konce roku. Já bych sdělil, že pan prezident má asi trvalé okno. Tento narcistický představitel našeho státu, vystajlovaný do podoby prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, si nepřipouští možnost, že jadernou velmoc nelze porazit. Mimo jiné, kdyby prezident Masaryk jenom tušil, že na hradě, ze kterého vládl Československé republice, sedí bývalý komunistický funkcionář, tak by se otáčel v hrobě rychlostí zubní vrtačky. Nedej bože, kdyby jenom tušil, kdo je první dáma, jejíž komunistická minulost zastiňuje dokonce i minulost Marty Gottwaldové.

Bylo by na čase jednat s ukrajinským lidem čestně. Za prvé, splnění podmínek ke vstupu do EU a do NATO je vzhledem k zásadní jednomyslnosti schválení všemi členskými státy nepravděpodobné, ne-li nemožné. Jak praví španělské přísloví ,,není hradeb, přes které by se nedal přehodit pytel zlata." A tímto definuji korupci, která se rozlévá po Ukrajině jako protržená Kachovská přehrada. V dnešních dnech proniká na veřejnost korupční skandál prezidenta Bidena a jeho syna Huntera. Tyto informace jsou vyšetřovány FBI a vyšly i na webu Washington post. Jenom poznámka pod čarou, sedm let jsem pravidelně jezdil do Kyjeva a tyto kauzy byly mezi určitou skupinou ukrajinských obyvatel dobře známy.

Nejsem politik, mám vysokoškolské vojenské vzdělání, tak se ptám, spáchají-li státem řízené služby teroristický útok a přiznají se k tomu, můžeme nazvat tento stát také teroristickým státem? Přičemž na krymský most byl spáchán teroristický útok, který měl za následek smrt dvou civilistů. K tomuto útoku se později přihlásily ukrajinské služby. Nejsem a nikdy nebudu arbitrem žádné strany. Je všeobecně známo, kdo vtrhl na Ukrajinu. Rovněž je známo, kdo vystřelil první a také je známá alej andělů. Zastavení bojů a mírové jednání je otázkou času, čím dříve to začne, tím více se zachrání životů na obou stranách.

Sledoval jsem rozhovor s podplukovníkem v záloze MUDr. Markem Obrtelem, ze kterého jsem měl velice rozpačitý dojem. Mimo jiné prohlásil, že NATO je zločinecká organizace, s čímž bych úplně nesouhlasil, ale na téma používání nesprávně nazývané kazetové munice, která byla použita při bojích v bývalé Jugoslávii, dále v Iráku a nově se prezentovaly použitím této munice i ukrajinské ozbrojené síly v minulých dnech. Tento druh munice je skoro ve všech vyspělých zemích zakázán, protože při užití této munice jsou největší ztráty na civilním obyvatelstvu. Dodávky této munice mohu chápat jako vývoz americké demokracie. Podivné, že neslyšíme razantní odpor vůči těmto zbraním od emeritního rozvědčíka a současného prezidenta Petra Pavla - lidumila. Přitom představitelé států jako Německo, Španělsko, Portugalsko a dalších se proti tomu ostře vymezili.

Náčelník generálního štábu České republiky Karel Řehka prohlásil ve své válečnické euforii, že se Česká republika musí připravovat na ozbrojený konflikt. Tak nevím, na co se těch třicet let česká armáda připravovala. Zatím jsme dělali užitečné idioty v různých válkách, které se nazývaly misemi v zájmu cizích mocností, zejména USA. Úkolem každé armády má být ochrana vlastní země a nikoli cestovat po světě jako kočovný cirkus. Tím nezpochybňuji schopnost vojáků a velení na všech stupních, ale kritizuji rozklad české armády a minimalistickou schopnost ubránit svými prostředky alespoň Středočeský kraj. Za tuto situaci jsou zodpovědné všechny vlády od roku 1992, které možná cíleně připustily katastrofický stav a korupční podhoubí v české armádě.

Další zajímavý rozhovor s advokátkou Klárou Samkovou. V tomto rozhovoru vysvětlovala, proč je averze mezi romskou komunitou a Ukrajinci. Když pomineme, že tito mladí Ukrajinci by měli bojovat na frontě proti ruskému agresorovi, tak bych čekal, že budou dodržovat pravidla země, která jim nastavila nadstandardní podmínky bez vyjímek. Jak vyplynulo z rozhovoru, tak Romové jsou citliví na jakýkoliv projev nacismu, což je jejich trauma z druhé světové války. Mnozí tito Ukrajinci prezentují nacistické symboly a adorují nacistické vůdce, kteří byli prohlášeni za válečné zločince (Bandera, Šuškevič).

Na závěr bych podotkl k prezidentu Pavlovi, že já jako občan ČR se stydím za to, že na hradě visí ukrajinská vlajka. Rovněž vzpomínám, jak tehdejší generál Pavel pronesl výrok "že prezident Zeman není jeho prezident". Já mohu zase prohlásit, že za prezidenta Pavla se čeští občané budou stydět jako za žádného jiného prezidenta. Tento trend má exponenciální nástup, ale na hradní Titanic se to ještě nedostalo. Zmíním se jenom k výroku bývalé sovětské psychiatričky, nyní psychopatky Džamily Stehlíkové, která prohlásila na Twitteru, že všechno zlo pochází z Čechů. Tímto zopakovala citát říšského protektora Reinharda Heydricha. Tak se ptám, máme tady novou nacistickou pátou kolonu?

Závěr: Zemřel významný československý spisovatel Milan Kundera. Jeho tvorba byla uznávaná po celém světě. Málokdo si chce přiznat, že to byl premiér Andrej Babiš, který doslova přemluvil Milana Kunderu, aby přijal znovu české občanství, neboť ten se do České republiky nechtěl vrátit za žádnou cenu, a to díky určité nespravedlnosti. Náhodou jsem si přečetl vyjádření Petra Pavla k úmrtí Milana Kundery. Bylo to, jako kdybych četl stranický nekrolog Juliu Fučíkovi.

Pár faktických poznámek na závěr: Američané obchodují s Ruskou federací. Dále, OMW zůstává na trhu v Rusku, má kontrakt do roku 2026. Raiffeisen banka setrvává na ruském trhu. Vyjádření docenta Romana Šmuclera na Twitteru k ruskému zdravotnictví, kdy státní i soukromé kliniky fungují tak, že čekací doby a důležité operace jsou realizovány do týdne. Tak nevím, kde soudruzi Válkové a spol. udělali chybu. Zajímalo by mě, jak nastavíme obchodní vztahy s Ruskou federací, protože jednou válka skončí. Protože jiné evropské státy buď z ruského trhu neodešly, nebo tam zůstaly, nebo obchodují přes třetí země. Napadá mě jediné řešení. A tím je výměna všehoschopné vlády.

